El guardia civil y diputado Juan Antonio Delgado será el candidato de Podemos a la Junta de Andalucía

Aunque no se prevé que el presidente de la Junta en Andalucía, Juanma Moreno, apriete el botón del adelanto electoral, sí o sí las elecciones serán en este año. Tocan el próximo otoño y todas las fuerzas con presencia en el Parlamento, excepto Vox, tienen definidos a sus candidatos.

Unidas Podemos también y su perfil es peculiar. Este periódico puede afirmar que el candidato será el diputado nacional por la provincia de Cádiz Juan Antonio Delgado Ramos, el cual se reivindica a sí mismo como "un guardia civil, andaluz y de izquierdas". De lo primero está en excedencia.

Si no se tuercen los planes ya discutidos en la confluencia, ni el actual decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, Antonio Pérez Tapias, por el que apostaban Comunes de Ada Colau ni la alternativa de Izquierda Unida en Andalucía, Toni Valero, tienen posibilidades.

Hace unos días el runrún se acrecentó cuando Podemos difundió por redes sociales un vídeo sobre Delgado. En él se presenta, se reivindica como guardia civil y de izquierdas.

"¿Un guardia civil de izquierdas? Sí, soy yo, aquí estoy. El primer guardia civil que llega al Congreso de forma democrática y además llego por un partido de izquierdas. Si me hubiera presentado por el PP o por la extrema derecha, pues no habría debate, ¿no?", asegura el propio Delgado en el citado vídeo.

Las imágenes en sí ya denotan una declaración de intenciones de este "hijo de un albañil y una ama de casa" de un barrio humilde de San Fernando y de una tierra "tantas veces ninguneada, olvidada en este hemiciclo", dice él mismo refiriéndose al Congreso.

¿Guardia civil, andaluz y de izquierdas? Sí, soy yo. pic.twitter.com/LNxbW9WX0R — Juan Antonio Delgado Ramos (@JA_DelgadoRamos) March 21, 2022

Fichado por Iglesias

Con 51 años, tiene a sus espaldas 30 años de experiencia en el Cuerpo y fue durante varios años portavoz nacional de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Precisamente, por sus funciones sindicales conoció a Pablo Iglesias en los platós de televisión a los que acudía como portavoz. Surgió el feeling entre ambos e Iglesias le ofreció formar parte de la candidatura por Cádiz, al principio, como independiente. En un primer momento le dijo que no, pero después se convenció.

En 2015 se estrenó como diputado, en los comicios de noviembre de 2019 no logró escaño, pero después entró en la Cámara para sustituir a Noelia Vera, que dejó la política hace unos meses por motivos personales.

El diputado Juan Antonio Delgado con Pablo Iglesias. EFE

En cualquier caso, desde las filas de Podemos en Andalucía se limitan a decir que tiene un buen perfil, pero que también hay otros aunque sin desvelar ninguno. En una comparecencia en el Parlamento, el responsable de Sociedad Civil de Podemos, Nico Sguiglia, precisó no obstante que están centrados actualmente en la "fase programática".

También, que el vídeo se emitió dentro de la estrategia comunicativa de su formación en el Congreso para dar a conocer su trabajo como diputado. Sin ninguna intención más.

Lo hizo en una rueda de prensa acompañado por el propio Toni Valero y por la portavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto. Precisamente, desde el entorno de ambos, pertenecientes a la corriente de IU, la respuesta al respecto es el silencio.

No obstante, aunque las fuentes consultadas se niegan a confirmarlo públicamente, no lo desmienten, y el diputado y guardia civil ya está conformando su equipo para la candidatura porque sabe que es la apuesta clara de Podemos Andalucía. En cualquier caso, Delgado no lo ha pedido y en el partido son conscientes de que él va a estar donde lo necesiten "con ilusión y con vértigo" al mismo tiempo.

Una izquierda fracturada

Otros puntos a su favor son que no tiene responsabilidades orgánicas en la comunidad y que mantiene buenas relaciones personales con Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, ya confirmada como candidata por la citada coalición de manera oficial. Por tanto, tendría capacidad para dialogar y ser puente de unión entre su formación y la citada coalición, teniendo en cuenta lo fracturada que se encuentra la izquierda andaluza y la nula conexión de Unidas Podemos con Rodríguez tras su expulsión del partido.

No obstante, el reto de impulsar una sola papeleta es importante y, a la vez, muy complicado. Teresa Rodríguez con su nombramiento ha dado por rota las negociaciones de un posible acercamiento y Más País ya tiene también su candidata designada, la profesora universitaria Esperanza Gómez. Sin embargo, desde Unidas Podemos siguen insistiendo en que se están dando pasos.

En los últimos días, también se ha publicado que los Comunes de Ada Colau estaban queriendo influir en la elección del candidato o candidata de Unidas Podemos para las elecciones andaluzas. Según fuentes de Unidas Podemos, el nombre deslizado, el del citado Antonio Pérez Tapias, "no tiene ninguna posibilidad". No sólo por no militar en ninguno de los partidos incluidos en la candidatura que lideran IU y Podemos, sino por su condición de exmilitante del PSOE: llegó a competir por la Secretaría general contra Pedro Sánchez en 2016.

La plataforma de Yolanda Díaz

Con el nombre del actual decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, la formación catalana trataba de ejercer influencia en la nueva plataforma electoral que Yolanda Díaz lanzará para las generales. Para las andaluzas no llegará a tiempo.

Y aunque la vicepresidenta segunda aún es refractaria a ejercer el liderazgo en el espacio político que le dejó en herencia Pablo Iglesias, lo cierto es que el contacto entre Díaz y Colau no deja de estrecharse.

La alcaldesa de Barcelona, según las fuentes internas consultadas, tiene la intención de dejar las responsabilidades municipales y dar el salto a la arena política nacional, donde su tirón como cartel electoral en Cataluña podría apuntalar la candidatura de la ministra de Trabajo.

En el caso andaluz, a la vista de los equilibrios que debe hacer Díaz entre su candidatura y el "respeto confederal", ha sido la formación morada la que ha logrado imponer al cabeza de lista de Unidas Podemos. Éste deberá medirse con Juanma Moreno y apuntalar la alternativa de izquierdas, liderada por el socialista Juan Espadas.

Sigue los temas que te interesan