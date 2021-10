Guía para orientarse en la izquierda andaluza, la más dividida de España: 12 partidos optan a escaños

El aterrizaje de Más País en Andalucía ha venido a sumar un nuevo elemento en la ecuación política andaluza, cuya batalla crucial se librará en las próximas elecciones autonómicas. En ellas, la izquierda, liderada por el PSOE-A, se juega poder recuperar la Junta de Andalucía.

Y la ecuacion tiene muchas variables: la izquierda andaluza es hoy una sopa de siglas difícilmente digerible. Hasta una docena de formaciones aspiran a obtener representación en el Parlamento autonómico. Para ello ya han empezado a tejer alianzas.

Cojan una brújula para no perderse y ármense de paciencia. El mosaico es el que sigue: Izquierda Andalucista (IA), Primavera Andaluza (PA), Anticapitalistas Andalucía (AA), Defender Andalucía (DA) -integrados en Adelante Andalucía por la ex de Unidas Podemos Teresa Rodríguez-, Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU-LV-CA) y Podemos Andalucía (P-A) -integrados en Unidas Podemos Andalucía-, Andalucía Por Sí (AxSí), Iniciativa del Pueblo Andaluz (IdPA) y Más País Andalucía (MP-A) -que se integran en una plataforma que todavía no tiene nombre- y la futura asociación de Verdes Equo Andalucía (Equo), presumiblemente, con MP-A. Además de PSOE-A, claro.

En contexto, se encontrarán con un Juanma Moreno al alza, consolidado como marca incluso frente al mismo PP, y con la posibilidad de rozar e incluso lograr mayoría absoluta o apoyarse en Ciudadanos y Vox para continuar al frente del Gobierno de la Junta.

La situación política andaluza presenta un tablero hoy que nunca había tenido a tantos jugadores de izquierda -de hecho, es la izquierda más dividida de España- e incluso de centro izquierda. Habrá tres grandes coaliciones para intentar colocar a todos: Unidas Podemos, Adelante Andalucía y la plataforma liderada por Más País Andalucía, una propuesta que todavía no tiene nombre y que se presentará en proximas fechas.

Y podría haber aún más cambios si la propuesta de izquierda que impulsa Yolanda Díaz en Madrid saliese adelante y consiguiera implantarse también en Andalucía.

Taifas

En este crisol de partidos -"reinos de taifas", comenta a este periódico una dirigente de Equo Andalucía- tiene mucho que aportar el Partido Andalucista, disuelto formalmente en 2015 después de muchas peripecias.

Del extinto PA emanan hasta seis de estos partidos, un auténtico árbol genealógico. Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza, integrados hoy en la coalición Adelante Andalucía, de Teresa Rodríguez. También Nación Andaluza, Convergencia Andaluza, Andalucía Por Sí e Iniciativa por el Pueblo Andaluz. Éstas dos últimas formaciones forman ya coalición con la plataforma de Más País Andalucía, la de Íñigo Errejón.

Andalucía Por Sí es considerado por muchos como el heredero de lo que fue el PA. Integrará, junto a Más País Andalucía, e Iniciativa por el Pueblo Andaluz, una propuesta conjunta que "es de centro izquierda, no de izquierda", cuenta una fuente del partido, de toda solvencia, a este periódico. Todos comparten "poner a Andalucía en el centro, pero ocupando el espacio del PSOE" con el objetivo de "devolver el andalucismo a las instituciones".

Los socialistas andaluces son conscientes de que para recuperar la Junta, Juan Espadas necesitará sí o sí del apoyo de todos estos partidos aglutinados en coaliciones. "Espadas acaba de salir y necesita tiempo para implementar su proyecto político. Eso hay que unirlo a que la fragmentación actual de la izquierda es enorme. Y esto, a la izquierda en general, le viene mal".

Con estos mimbres, cuenta a El ESPAÑOL una fuente del PSOE-A de toda solvencia, "la derecha se frota las manos". En su análisis, los socialistas andaluces parten de la base de que las encuestas del Centra, que auguran que Juanma Moreno estaría ya rozando la mayoría absoluta, no son fidedignas. "Por eso no convoca elecciones". Matizan que, pese a ello, "la situación del PP es la de crecer, y la sensación es la de que van a ganar".

Los socialistas ven con buenos ojos la plataforma que pretende liderar Yolanda Díaz para unir a la izquierda y que, de implantarse en Andalucía, logre aglutinar a alguna de las cuatro alternativas disminuyendo el número de papeletas electorales. También aprueban la alternativa de Más País, "que está haciendo una política inteligente".

"Todos ellos deben ser conscientes de que la desunión fortalece a la derecha y perjudica a la izquierda, y tienen la misión histórica de reunificarse. Si no, lo que ocurriría es que se consolidarían las opciones del PP. Porque la dispersión lo que va a provocar es que haya muchos votos que se pierdan y no cuenten para lograr representación".

El escollo

La principal disonancia para una posible reunificación, coinciden todas las fuentes consultadas, es Adelante Andalucía. Desde el partido de Rodríguez indicaron esta semana a EL ESPAÑOL que "tenemos buena relación" pero que no se había producido ningún contacto al respecto. La dirigente anticapitalista ya ha dicho que no piensa ser "la delegación andaluza de Íñigo Errejón", y que tampoco se va a integrar en la plataforma que impulsa Yolanda Díaz.

Otro partido en este mapa es Los Verdes-Equo. En las anteriores autonómicas, los Verdes-Equo Andalucía acudió a los comicios ligado a Unidas Podemos, pero quedó relegado a puestos sin opciones a lograr representación. La formación se encuentra trabajando ahora en integrarse en la alternativa que plantea Más País Andalucía.

"Nosotros compartimos con ellos intereses y en Andalucía llevamos la misma línea, por lo que estamos trabajando en un protocolo de colaboración con ellos siguiendo nuestros procesos de democracia interna", explica a este periódico Mar González, una de las portavoces de Equo.

Desde Equo sostienes que Teresa Rodríguez "se encuentra en un proceso de reconstrucción" y que las vías de diálogo para que se integre en Más País no están cerradas, "porque existen espacios compartidos. Tenemos que centrarnos en lo que nos une, hay que pasar de los egos".

"Es el radicalismo de Teresa Rodríguez, que cree que todo debe girar en torno a ella", advierten las mismas fuentes socialistas. "Ella debe darse cuenta de que el electorado andaluz está más cerca de IU que de lo que plantea su partido".

