Inma Nieto (UP) aún confía en la unión de la izquierda: "El frente de Yolanda Díaz tiene futuro en Andalucía"

La portavoz de Unidas Podemos (UP) en el Parlamento andaluz, Inma Nieto (Algeciras, 1971), asegura que es una persona positiva. Tanto que aún confía en la unión de la izquierda andaluza para reamarse en una sola papeleta en las próximas elecciones autonómicas.

El objetivo es crear un frente amplio de los sectores progresistas, un proyecto autonómico que va en la línea del que quiere liderar la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el conjunto del país. Nieto sí cree que "el frente de Díaz tiene futuro en Andalucía, no es algo intangible".

Asegura que como vicepresidenta y ministra de Trabajo está produciendo "mucha munición política y a esta tierra le hace mucho bien", tras la aprobación de la reforma laboral, los ERTE o la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Sin embargo, Yolanda Díaz es de las pocas ministras que no ha pisado esta comunidad en lo que va de mandato.

La parlamentaria cree que ahora los territorios tienen que hacer los deberes. Lo que ocurre es que en la comunidad lo tienen complicado. Hasta 11 partidos de izquierda optan a escaño, sin contar al PSOE, y está muy fragmentada tras la expulsión de la excoordinadora de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y de ocho diputados más de Anticapitalistas, que pasaron a no adscritos en noviembre de 2020.

El proceso de expulsión se llevó a cabo al considerarlos tránsfugas, no obstante, están dispuestos a aceptarlos para hilvanar ese frente amplio andaluz. Asegura que la decisión fue política, no personal. El pasado mes de noviembre, ante el posible adelanto electoral, empezaron las negociaciones, sin embargo Teresa Rodríguez puso una condición sine qua non: tienen que restituirlos de nuevo en el grupo parlamentario.

Por ahora no ha habido ningún movimiento y Rodríguez aprovechará el 28 de febrero, Día de Andalucía, para impulsar una coalición andalucista ante las elecciones autonómicas y sin contar con Unidas Podemos, según informó Efe.

En una entrevista concedida a EL ESPAÑOL, Nieto, con la moderación que le caracteriza, asegura que en la mesa de diálogo no han puesto ninguna línea roja. "Tenemos la obligación de que esta unidad fructifique, la gente lo quiere y hay que intentarlo. Nuestra vocación es aglutinar y no será la primera vez".

La crisis del PP

Preguntada por si la implosión del PP tras guerra desatada entre el líder nacional, Pablo Casado, con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le recuerda a aquel episodio que su fuerza política protagonizó, es tajante en su respuesta. "No tiene nada que ver".

Cree que lo que está ocurriendo en el Partido Popular es "gravísimo", en la forma y en el fondo. A su juicio, la situación se resume en "una lucha descarnada de poder que además airea la normalidad con la que el Partido Popular se maneja en conductas ilegales, inmorales y absolutamente carentes de ética".

Pero especialmente le interesa la clave andaluza de esta crisis. Señala que el presidente de la Junta está intentando tomar distancia y hace como que nada de esto afecta a Andalucía. No obstante, asegura que lo cierto es que "las prácticas corruptas" del PP andaluz, con "presunta financiación ilegal y tráfico de mascarillas de por medio", merecen una explicación que está "eludiendo con descaro".

"Cábalas" para el adelanto electoral

Nieto reconoce que en Andalucía se está viviendo una legislatura muy particular con un gobierno de PP y Cs, que se apoya en Vox. "Esto está teniendo cosas muy negativas para la comunidad. La crispación deteriora mucho".

De igual modo, lamenta "las cábalas" que, a su juicio, está haciendo Moreno, para apretar o no el botón del adelanto electoral. Ante de las elecciones de Castilla y León hablaba de "bloqueo, de pinza entre la izquierda y Vox" y ahora "ya no pasa nada porque queda un año de legislatura".

La portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento andaluz, Inma Nieto. Cedida

Considera que en ambas comunidades la estrategia del PP ha sido "fallida" y por eso ya no se habla de adelanto. No obstante, en la izquierda quieren estar preparados, aunque aún no saben quien encabezaría ese frente común andaluz si llegara a buen puerto.

Principales retos

En cuanto a los principales retos que Andalucía tiene por delante, Nieto se centra en la sanidad. Asegura que ya era deficitaria antes de la pandemia y de que llegara este gobierno del PP y Cs, que generó unas expectativas de superación que no se han cumplido.

De ahí, la celebración de las manifestaciones de los profesionales convocadas para este sábado en todas las capitales de provincia por "el cansación extremo de los sanitarios". Al respecto, cree que el mayor de los enfados viene por la respuesta del Gobierno: "Es la misma que daba Susana Díaz, niega la realidad y habla de instrumentalización política".

Su formación, cuando era IU, gobernó en Andalucía con José Antonio Griñán como presidente en la legislatura de 2012, cuando la sanidad también sufrió grandes recortes, incluso la reducción de jornadas.

No obstante, recuerda que en aquel año el Gobierno central, gobernado por Mariano Rajoy, aprobó un decreto que le quitó a todas las comunidades autónomas "miles de millones de euros" para la financiación de los servicios. Al contrario que en la actualidad, mientras el Gobierno de Juanma Moreno presume de que "le ha sobrado dinero", tanto en 2020 como en 2021.

Nieto también se refiere durante la entrevista a la situación de Doñana. Tras la aprobación de la tramitación de la ley sobre la revisión de terrenos forestales del norte de la Corona Forestal de Doñana, Nieto asegura que no es viable. "El problema fundamental es que no hay agua". Lo considera "una engañifa" por un puñado de votos.

Sigue los temas que te interesan