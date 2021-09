Yolanda Díaz: "Me estoy preparando para levantar un proyecto de país para los próximos 10 años"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido una vez más que no está pensando en su candidatura a la Presidencia del Gobierno aunque ha avanzando que "desde ya" va a trabajar "para levantar un proyecto de país para los próximos 10 años".

Díaz activará en los próximos días un proceso de escucha activa a intensiva con el objetivo de avanzar en los grandes retos que España tiene por delante. "Se acabó el tiempo de que los gobernantes no escuchen. Desde ya me pongo a escuchar y no para una candidatura", ha asegurado este viernes en una entrevista en La hora de La1.

La ministra de Trabajo ha agradecido al exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que contara con ella como la cara más visible de Podemos dentro del Gobierno así como la futura candidata de la formación morada a La Moncloa. En este punto ha remarcado que no está pensando en ello, pero ha reconocido que "tras ese proceso de escucha activa, decidiré qué voy a hacer".

Díaz, sobre su futuro en política: "Agradezco a Iglesias su cariño, pero creo que ya sabe todo el mundo que no estoy en estas. Es verdad que, aunque no estoy pensando en una candidatura, sí estoy trabajando para levantar un proyecto de país para la próxima década" #LHYolandaDíaz pic.twitter.com/KyJNZ3z5FJ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 10, 2021

Yolanda Díaz ha explicado que es proceso comenzará de forma inmediata y que va a escuchar "a muchísima gente" para "trabajar para que mi país despliegue un proyecto nuevo para abordar los grandes retos que tenemos". "Necesitamos una España moderna, que quiere vida dignas y en la que los cuidados estén en el centro", ha explicado.

ERTE y SMI

En el ámbito económico, Díaz ha anunciado que los ERTE se van a prorrogar "para aquellos sectores que más lo necesiten", aunque sin concretar las condiciones. Para llegar a un acuerdo, el Gobierno ha convocado la Mesa de Diálogo Social para el próximo 16 de septiembre.

La ministra de Trabajo ha afeado a los empresarios por no entrar a negociar la subida del SMI y ha criticado que la patronal llegó a la mesa de negociación con el 'no' por delante. "Siento mucha tristeza porque ha habido una parte que se ha sentado a la mesa sin negociar. Decían 'quiero 0 euros y congelarlo'. Eso no es negociar. Y van y se salen de la mesa", ha afirmado.

A pesar de esta oposición cerrada de la patronal, Yolanda Díaz ha dejado claro que el SMI se subirá, aunque no ha preferido ser prudente con la cantidad. "Voy a buscar un acuerdo con el máximo de interlocutores. Hay empeño en ayudar a los que menos tienen", ha dicho sin dar por rotas las negociaciones.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan