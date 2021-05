Más País se suma al lío de la izquierda en Andalucía: competirá con Podemos y con Teresa Rodríguez

Aunque aún no se ha decidido de manera oficial en ninguna reunión orgánica, el partido de Íñigo Errejón va avanzando con paso firme para obtener su porción de la izquierda andaluza.

En las próximas elecciones autonómicas, Más País se sumará al lío de siglas en este bloque para disputarle los votos al PSOE, a Unidas Podemos y a la excoordinadora de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez.

La izquierda andaluza en general no pasa por su mejor momento. Hace unos meses la coalición Adelante Andalucía hizo crac cuando Teresa Rodríguez y sus diputados afines fueron expulsados por la Mesa del Parlamento. Los consideraron tránsfugas tras el divorcio político con Pablo Iglesias en febrero de 2020.

El resto de los parlamentarios que quedan en Adelante Andalucía, aunque ya se anuncian como Unidas Podemos, siguen en el grupo que coordinan Martina Velarde y Toni Valero, afines a Iglesias, pero sin representación parlamentaria.

El PSOE andaluz, por su parte, anda inmerso en una guerra encubierta para adelantar las primarias, a las que previsiblemente se presentarán la actual secretaria general, Susana Díaz, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

El argumento de los sanchistas que quieren este adelanto, y también el de Más País, es que en cualquier momento y dependiendo de lo que ocurra a partir de mañana tras las elecciones madrileñas, Juanma Moreno puede convocar elecciones. "Hay que estar preparados", argumentan desde la formación de Errejón en la comunidad.

Desde el pasado mes de octubre, Más País Andalucía está siendo coordinado por Esperanza Gómez, una ex de Podemos Andalucía. Esta catedrática de Derecho Constitucional y profesora en la Universidad de Sevilla fue durante la pasada legislatura diputada andaluza de la formación morada por Sevilla y senadora designada por Adelante Andalucía. Pero cuando Errejón se marchó de Podemos, ella tuvo clara su elección. Dejó su escaño, volvió a la Universidad y se puso a trabajar en la nueva escisión.

Será candidata

En conversación con EL ESPAÑOL, esta errejonista asegura que se va a postular para ser la candidata a las próximas elecciones andaluzas y conseguir representación parlamentaria. De hecho, ya están preparando las bases de su programa electoral.

A su juicio, "la izquierda actual está ausente sin hacer una oposición progresista". Cree además que en Andalucía puede pasar lo mismo que en Madrid y el partido podría encontrar su hueco en la comunidad.

El tirón de la candidata de Más Madrid a las elecciones, Mónica García, les está beneficiando como federación andaluza. Las encuestas coinciden en reflejar una tendencia al alza de este partido, con la médica madrileña al frente, ante la que el Podemos de Pablo Iglesias, esta vez encabezado por él mismo, no podrá sino jugar un papel secundario.

"Nos ha venido bien y lo estamos notando. Muchísima gente se está acercando a nosotros diciéndonos que ojalá aquí pase lo mismo", asegura Esperanza Gómez. De hecho, su perfil progresista moderado coincide con el de García. Las dos tienen la misma edad, las dos son madres y tienen su profesión fuera de la política. "Tenemos mucha sintonía en lo político y en lo personal también".

Hace unas semanas Más País Andalucía ha intensificado su recorrido por Andalucía con el fin de ir creando las distintas asambleas locales. Ya lo han hecho en Sevilla a nivel provincial, en Córdoba y en Granada, donde se han unido con Vamos Granada. En comarcas como el Aljarafe sevillano ya cuentan con gente en todos sus municipios y en localidades más pobladas como Utrera y Dos Hermanas también están asentando su proyecto. El objetivo es presentarse a las elecciones municipales.



"Estamos llamando a varias puertas y mucha gente nos pide reunirse con nosotros para que escuchemos sus demandas y abordemos lo que verdaderamente les importa: cuándo podrán ir a su centro de salud, si podrán pagar la factura de la luz a final de mes o el cierre de las oficinas bancarias en sus pueblos", señala Gómez.



Relaciones con la izquierda

"Nosotros estamos centrados ahora en nuestra la extensión territorial y no vamos a renunciar a nuestro proyecto", contesta la coordinadora de Más País Andalucía al ser preguntada por una hipotética fusión con los partidos de la izquierda si dieran los números. En este sentido, se ve reflejada en el rechazo de Errejón hacia Iglesias cuando este quiso propiciar un acercamiento y concurrir en una lista conjunta en Madrid.

"Las relaciones con Teresa Rodríguez en lo personal no son malas, hemos sido compañeras, pero relación como tal y conversaciones políticas no tenemos", asegura Gómez. No obstante, la unión del bloque de izquierdas en Andalucía se vaticina más difícil que en Madrid. Las relaciones entre Teresa Rodríguez y Susana Díaz son muy ásperas y con Unidas Podemos, inexistentes.

El mismo día de las elecciones madrileñas Íñigo Errejón está en un buen momento político y podría tener su reflejo en Andalucía. El proyecto escindido de Podemos que creó por sorpresa en 2019 de la mano de Manuela Carmena es muy posible que se consolide definitivamente en estos comicios, y quiere extender su previsible triunfo.