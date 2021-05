Los 14 partidos que no tendrán diputados en Madrid: de Tercera Edad En Acción al PUM y el PH

Están ahí. No aparecen en los periódicos. Tampoco en los debates. Apenas en la calle. Los rostros de sus candidatos circulan en las redes sociales y en cadenas de mensajería. Imbuidos de esperanza, también hacen su campaña. Conscientes de que no obtendrán ningún escaño, pero siempre con el milagro entre ceja y ceja.

Muchas de estas organizaciones llevan décadas intentándolo. Algunas portan el nombre de los rescoldos del pasado, como Falange o el Partido Comunista de los Trabajadores de España, pero otras son de nuevo cuño.

El 4-M, los madrileños encontrarán 20 candidaturas distintas. Si descontamos a PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, Más Madrid y Vox, están ellos. Los 14 políticos que seguirán el recuento a la espera de ver hasta dónde llega su deseo. En cuántos votos se mide.

Por un mundo más justo (PUM+J)

Empezamos por este porque es el que tiene el nombre más bonito. Su candidata se llama María Belén Blanco Rubio. Su programa electoral gira en torno a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el antirracismo y la gratuitad de la sanidad y la educación.

En las generales de abril de 2019, fueron el primer partido en presentar a una persona de origen africano a la presidencia del Gobierno: el senegalés Augustin Ndour. Aseguran que "el fin de la pobreza es una decisión política". Publican su contabilidad a tiempo real -a ver si se le enciende la bombilla al resto- y han diseñado una herramienta digital para proteger a los refugiados. En las últimas autonómicas madrileñas, lograron 3.178 votos (0,1% del total).

Su red, eso sí, se extiende por toda la geografía española y en las anteriores municipales obtuvieron un concejal en Zarzuela, un municipio de Cuenca.

Recortes Cero

Recortes Cero nació en 2014 con un manifiesto respaldado por miles de personas en toda España. Les guía una máxima: "La redistribución de la riqueza". En cada campaña, suelen lograr ciertos apoyos mediáticos. Esta vez, por ejemplo, el pintor Antonio López.

Quieren llegar a los parlamentos para dar un vuelco al modelo de desarrollo económico: "España es un país extraordinariamente rico, pero la mayor parte de esa riqueza se la apropia un pequeño grupo de bancos, multinacionales y grandes monopolios que se benefician de los recortes". No aceptan cualquier tipo de ayuda. Rechazan la financiación proveniente de bancos y subvenciones.

Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE)

Con los partidos comunistas ocurre como con el carlismo o con los hijos nacionalistas de Podemos. Uno se pierde entre tanta sigla, entre los diminutos matices. Alberto Sánchez Colomo es el líder de esta formación, que logró 2.610 votos en los anteriores comicios madrileños (0,08%).

Su lema de campaña, en respuesta a Ayuso, reza: "Comunismo es libertad". Dicen llevar trabajando "desde el principio de la Historia". Se profesan herederos de los luchadores antifascistas. Proponen "cerrar inmediatamente el hospital Isabel Zendal", intervenir la sanidad privada y expropiar las viviendas vacías en manos de bancos y fondos buitre.

Coalición por la unidad comunista (PCOE-PCPE)

Si va a elegir uno de estos dos partidos, conviene estar atento. Son, en apariencia iguales, pero ellos se ven tan distintos... De hecho, no conviene mencionar demasiado esa similitud porque es lo que más les exaspera. La líder de esta coalición se llama Olvido Inguanzo. Ya saben, no se olviden de que esto es el PCOE-PCPE, y no el PCTE.

Esta organización, como se puede imaginar, es el resultado de la unión de otras dos. Aseguran caminar hacia la "unificación", pero el PCE clásico se encuentra adherido a Unidas Podemos. Claman contra ese "Estado imperialista y heredero del franquismo" que es España.

Falange Española de las J.O.N.S

El partido de José Antonio de Rivera sigue vivo. Para estas autonómicas, ha superado la división que atenaza a los comunistas. Llegaron a existir varias falanges. Lidera su lista Manuel Andrino. De número cuatro, Elisa García Grandes, hija del poeta Luis García Montero y de la escritora Almudena Grandes.

Se presentan "sin fe y sin respeto" a lo que consideran "unas elecciones adulteradas". En su programa, apuestan por poner fin "al asesinato de personas" -así se refieren a la eutanasia-, "promover la formación espiritual y patriótica en los colegios" y la "expulsión inmediata de los menas". En las anteriores autonómicas madrileñas, consiguieron 2.217 votos (0,07%).

Partido Humanista (PH)

El Partido Humanista llama a los votantes a "despertar". Aspira a una sociedad en la que sea posible vivir, y no sólo "sobrevivir". La "no violencia" es el eje de todas sus propuestas. Se trata de una organización que aspira a diseñar "una nueva escala de valores". El programa antepone, en todo momento, la salud y la educación a cualquier otro criterio.

La formación, de ámbito internacional, nació en 1969 siguiendo los postulados de Silo, fundador del movimiento, cuyas teorías cogieron vuelo con la "arenga de curación del sufrimiento". En 2019, lograron 1.127 votos (0,05%) en la Comunidad de Madrid.

Partido Animalista (PACMA)

El PACMA sigue buscando su primer escaño en unas elecciones relevantes. Su candidata se llama Laura Duarte. En 2019, fueron campeones de los partidos minoritarios, con 24.446 votos (0,76%). El corte del 5% para obtener representación, sin embargo, también convierte las reivindicaciones de los animalistas en una utopía.

Su principal reclamo es la elaboración de una ley de protección de los animales. Piden el fin de los zoos y de los acuarios; y han diseñado un método para el control de las colonias felinas que "respeta la dignidad" de los gatos. Desean la prohibición de la caza y "promocionan el veganismo".

Tercera Edad en Acción

Tercera Edad en Acción es un partido formado por jubilados de "distinta procedencia ideológica y profesional". Su programa, que cobra más relevancia todavía por lo sucedido en la pandemia, anima a una "lucha contra la discriminación por razones de edad", a lograr "pensiones justas" y "residencias dignas".

En su página web, además de sus propuestas, ofrecen "acompañamiento" contra la soledad y "asesoramiento fiscal". A lo largo de las dos últimas semanas, han conseguido una caravana lo suficientemente potente como para visitar buena parte de Madrid y sus municipios. La candidata, Nuria Martínez Ros, médico, preside Tercera Edad en Acción desde febrero de 2018, poco después de la fundación.

Partido Autónomos

"Somos muchos los autónomos que nos hemos visto desprotegidos por parte del Gobierno de España en la actual crisis del coronavirus. A la tragedia sanitaria y sus repercusiones sociales, se unió que el Ejecutivo menospreciaba y abandonaba a los autónomos, que somos la base del tejido económico de cualquier país". Con este párrafo reivindica su existencia el Partido Autónomos.

Aseguran que, en España, "nadie se ha interesado realmente por los autónomos": "Las derechas se preocupan por las grandes empresas y la macroeconomía; las izquierdas nos consideran ricos empresarios". ¿Y qué hay de la ideología? "No nos posicionamos a la izquierda, a la derecha ni en el centro. Queremos aunar lo mejor de cada una. Defendemos la iniciativa privada y el emprendimiento a la vez que fortalecemos el sector público".

VOLT

Volt es un "movimiento paneuropeo que pretende revolucionar la escena política". Está fundamentado "en los valores de igualdad, equidad intergeneracional y territorial, solidaridad entre ciudadanos y pueblos"... Plantean como principales algunos temas que apenas tienen presencia en las intervenciones de la política tradicional: el cambio climático, las desigualdades económicas, la migración y el impacto de la revolución tecnológica en nuestras vidas.

Nacieron hace cuatro años. Disponen de 48 representantes regionales y locales, un eurodiputado y tres diputados en el Parlamento de Holanda. Su máxima aspiración es lograr que se diseñen políticas "paneuroepas", es decir; comunes a todos los países de la Unión.

Partido Libertario (P-LIB)

El Partido Libertario, de larga y minoritaria tradición, se define como "el único que ofrece una política alternativa al colectivismo generalizado y orientada a maximizar la libertad del individuo". En las últimas autonómicas madrileñas, obtuvieron 1.246 votos (0,04%). Proponen cuarentena sólo para los positivos... e indemnizaciones para aquellos que hayan estado, precisamente, en cuarentena.

Hablan de "desnacionalizar" las universidades y los centros sanitarios públicos; y de que cada ciudadano pueda elegir la marca de la vacuna que se pone.

Orden y Ley (POLE)

"Orden y Ley de los españoles es un partido creado por miembros del Cuerpo de Policía Nacional en defensa de los intereses generales de España, de los españoles y de quienes contribuyan a su grandeza". Esta es la carta de presentación del POLE. Cargan contra el Estado de las Autonomías, el resto de partidos políticos y proponen una especie de gobierno de "profesionales" dirigido por el Rey. Aseguran que la "heroicidad" es su filosofía de vida.

Escaños en Blanco (EB)

Es el partido con el programa electoral más breve. Se reduce a lo siguiente: si obtuvieran un escaño, lo dejarían vacío. "Nuestros candidatos no adquirirían la condición plena de diputado. Al no ejercer como tales, no tendrán derecho a ningún tipo de remuneración", reza su página web. Desean visibilizar, con esos escaños vacíos, que muchos electores no se sienten representados por ningún partido. Pretenden, también, poner de manifiesto las lagunas de la ley electoral.

Unidad de Centro (UDEC)

Unidad de Centro se presenta con un programa que, a su juicio, debería poder defender "cualquier partido". Dicen haberlo nutrido de "las quejas escuchadas a la gente". Por ejemplo, proponen reformar el Estatuto de Autonomía para que sean los electores quienes elijan directamente al presidente, y no los diputados, como ahora sucede: "Así se acabarían las mociones de censura por cuestiones ajenas a los intereses de los ciudadanos".