José Piña (PorAndalucía): "El PP y el PSOE están muy cómodos en los notarios repartiéndose el poder"

Noticias relacionadas El PP supera en más de 15 puntos al PSOE y Vox se asienta como tercera fuerza en Málaga

El ritmo de la precampaña -que este jueves se torna en campaña- es frenético desde hace días. La coalición que reúne a Podemos, Izquierda Unida, Más País, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz se reunió en el Parque de Huelin este miércoles con una buena presencia de público.

José Piña es el número 2 por Málaga -la número uno es la candidata a la presidencia, Inma Nieto- y tiene la sensación de que "hay gente que se está reenganchando a la política" a la vista de la convocatoria de su mitin de precampaña con Isa Serra y Alberto Garzón.

Piña es portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Torremolinos. Allí fue primer teniente de alcalde y concejal de Educación hasta que en diciembre la Alcaldía pasó de las manos del PSOE a las del PP. Ahora está volcado en la campaña para el 19 de junio.

¿Cree en las encuestas?

Yo creo en lo que votan los ciudadanos en las urnas. Llevamos una racha de encuestas diarias que lo que tratan es de mostrar una foto fija para que la gente no vaya a votar y se desaliente. Queda mucho que hacer para romper las encuestas.

Precisamente, con las encuestas, ustedes han tenido el problema de que se presentan con una marca diferente.

Somos la única alternativa nueva de entre los partidos que se presentan. Es difícil preguntar al electorado sobre la intención de voto cuando somos lo nuevo. Hemos hecho un esfuerzo grande por integrar y crear un proyecto solvente. De cualquier modo, creemos que este proyecto de suma nos va a ayudar a encauzar la mayoría que sí necesitamos.

¿Qué aporta Unidas Podemos a PorAndalucía?

Unidas Podemos es un partido muy fuerte en Andalucía y en el Estado. Tanto que somos partido de Gobierno y aportamos solvencia, capacidad para gobernar y, sobre todo, capacidad de hacer políticas que inciden directamente en la vida de la gente. Por ejemplo, la subida del SMI, el ingreso mínimo vital, los ERTE en Covid... Medidas que se han ido tomando coordinadas con el Gobierno y que creemos que esa solvencia nos va ayudar a sumar a más gente al proyecto.

Hagamos política ficción, porque ninguna encuesta da mayoría a las izquierdas. PSOE y PorAndalucía necesitarían a Adelante para gobernar, ¿tenderían puentes para que gobernara la izquierda?

Yo creo no se trata la solución postelectoral o con quién. Lo que hace falta es responder al para qué buscamos la solución. Si nos sentamos diferentes grupos políticos y pactamos un programa de Gobierno, todos los partidos que puedan aportar, serán bienvenidos.

Parece que Yolanda Díaz se ha echado a un lado en la campaña andaluza. Ustedes llevan por bandera sus logros...

Nosotros llevamos por bandera todas las políticas que signifiquen un aumento de derechos. En este caso, el Ministerio de Empleo, con Yolanda Díaz, ha aumentado esos derechos y recuperado otros. Pero también desde el Ministerio de Igualdad. Es normal que en un proyecto de mayorías sumamos a todas las fuerzas que quieran estar y en el caso del proyecto de Yolanda Díaz, nosotros acabemos sumándonos a él.

Andalucía Adelante critica la centralidad de PorAndalucía. El proyecto de Sumar, ¿defiende la descentralización de la toma de decisiones?

Nosotros somos una coalición con alma andaluza. Es una de las fortalezas junto con el espíritu de unidad con el que se ha planteado. No tiene sentido hablar de un proyecto desde Madrid.

¿Se ha desideologizado el andalucismo?

No, en absoluto, yo creo que lo que tratan todos los grupos políticos que no creen en Andalucía es de confundir la institución, el que gobierna, con la patria andaluza. En este caso, Andalucía no es quien gobierna, sino su gente, sus capacidades, su patrimonio histórico, su talento y sobre esas personas es sobre las que nosotros vamos a hacer política.

¿Cómo valoran ese posible aumento de Vox en las encuestas?

Evidentemente, con mucha preocupación. Nosotros advertimos de la apertura de la puerta a la ultraderecha en las instituciones. Eso ya pasó en Andalucía, que fue la primera comunidad en consentirlo y eso ha significado que el PP haya necesitado el apoyo de la ultraderecha. Nosotros tenemos que conseguir un proyecto de mayorías para evitar que el PP sume con cualquier otra fuerza.

Espadas dijo el otro día que si Juanma quería, firmaban ante notario que a la ultraderecha ni agua. ¿Serían capaces?

Aquí hay dos consideraciones: los partidos del bipartidismo, el PP y el PSOE, se encuentran muy cómodos ante notario repartiéndose el poder y acusándose de otras historias. Nosotros eso lo dejamos para una segunda fase o para nunca. Pensamos que hay que centrarse en la política para la gente, en las cosas serias. Independientemente de si entra o no Vox en el gobierno, su apoyo estará ligado a políticas de recorte de derechos y eso sí que es un gran peligro para Andalucía.

Sigue los temas que te interesan