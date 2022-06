Juanma Moreno arranca la campaña en Málaga: "Quiero ser el Paco de la Torre de Andalucía"

Será en la medianoche cuando comience la campaña en Andalucía. Juanma Moreno despedía la precampaña en un multitudinario acto en Málaga capital. A las 20:30, puntual, comenzaba. Sin prisa, pero con un ojo puesto en la salida: a las 23:30, otra cita en Sevilla y pegada de carteles. Moreno, eufórico entre los suyos, ha comenzado afirmando que quiere ser "el alcalde de los andaluces, como Paco de la Torre: cercano, humilde, tenaz, persistente, perseverante, capaz de transformar Málaga como yo voy a transformar Andalucía".

También ha tenido palabras de ánimo para Elías Bendodo, ausente por el fallecimiento de su padre este jueves.

El candidato popular a la Presidencia de la Junta de Andalucía ha marcado su discurso planteando una campaña "en la que hay dos opciones: seguir avanzando como en estos tres años y medio o retroceder". Además, en ningún momento ha nombrado a ninguno de los otros candidatos o partidos.

"La alternativa, recordemos, es un gobierno Frankenstein de siete partidos. ¿creéis que nos van a volver a poner el impuesto de sucesiones o no van a destruir una por una todas las reformas?", ha incidido.

Igualmente, ha mirado hacia atrás criticando a los anteriores ejecutivos: "Han sido 37 años de inercia, de indolencia, de pasar de las cosas, de considerar que como se ganaba siempre, daba igual qué se hiciera. Eso ha cambiado, a mí me duele Andalucía, porque si hacemos grande a Andalucía hacemos grande a España, transformando desde el sur". Así, ha recordado que "cuando Andalucía salía en las noticias sólo lo hacía por la corrupción y las irregularidades; hoy salimos porque somos líderes en creación de empleo".

Moreno, sin pedir el voto directamente, ha llamado a la participación de los andaluces: "Son catorce días, y nada de que esto está ganao. No nos confiemos, no hemos ganado nada. Nadie puede quedarse en casa el 19 de junio: habrá muchos días para ir a la playa, pero sólo hay un día para seguir cambiando Andalucía".

Málaga, ejemplo para Andalucía

El candidato popular ha puesto a Málaga como ejemplo de las políticas del actual Gobierno de la Junta: "Quiero que desde Málaga empujemos para que Andalucía siga avanzando. Málaga es una de las provincias que mayor desarrollo ha tenido y capacidad y potencia tiene".

Además, ha afirmado que se siente "muy orgulloso cuando fuera me preguntan por el empuje de Málaga como hub tecnológico o ciudad de la cultura. Yo os pido que sigamos haciendo cosas juntos. Me puedo comprometer con algo que otros no pueden: yo me comprometí hace 4 años he cumplido y cuando no he podido, he explicado el porqué no lo he hecho. No tengo varitas mágicas, sólo puedo hacer una cosa: poner ilusión, trabajo y rodearme de los mejores para transformar Andalucía".

Durante el mitin ha recibido tres regalos. Al inicio, unos niños se han acercado al atril a entregarle una bandera de Andalucía: "La llevaré conmigo los próximos catorce días, porque me va a recordar quienes son mis jefes: todos y cada uno de los andaluces". Al final, dos camisetas, una con un sombrero de verdiales, típicamente malagueño, y otra con el mensaje: "Lo mejor está por llegar".

Por su parte, Patricia Navarro, número dos de la lista por Málaga, ha comenzado su discurso aludiendo a la ausencia de Elías Bendodo por la muerte de su padre. La exdelegada ha afirmado que será "Málaga quien dé a Juanma la mayoría que necesita para gobernar con las manos libres para todos los andaluces".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha recordado "cómo mentían" los anteriores gobiernos andaluces sobre el Metro, mientras que desgranaba los que, según el regidor, han sido los logros del Gobierno de Juanma Moreno y ha destacado la importancia de los populares de Málaga en la gestión: "Han tenido que llegar los malagueños del PP a la Junta para arreglar los problemas de Sevilla". De la Torre ha insistido en que la campaña debe ser "ganadora, pero nunca confiada".

Durante más de una hora, en el parque Balsa Decantación esperaron militantes y afiliados a Moreno con música ochentera, banderas de España y Andalucía. Ambiente de fiesta el día en que el CIS confirmaba los datos que días antes publicaba el CENTRA y otorgaba una amplia ventaja a los populares en los comicios del 19 de junio.

Sigue los temas que te interesan