Dónde comer en Málaga, según Pepa Moreno

Pepa Moreno se pasa la vida de pabellón en pabellón. Es la presidenta del Balonmano Málaga Costa del Sol, que ya ha echado a andar esta temporada, y tiene poco tiempo para pegarse gustos culinarios. De hecho, reconoce por ejemplo que su desayuno consiste en un café e irse al monte a correr. Ya para comer tira de un plato clásico malagueño que recomienda en esta sección gastronómica de EL ESPAÑOL de Málaga.

Desayuno: Lochi (Avenida Plutarco, 75)

Sale poco a desayunar, pero cuando lo hace le gusta disfrutar de los zumos naturales y los pitufos de Lochi, en el barrio de Teatinos, en la Avenida Plutarco.

Comer: Los Manueles (Paseo Marítimo de Torremolinos) y Los Mellizos (Sancha de Lara)

No tiene dudas para recomendar a los lectores de esta sección dónde comer a mediodía. "Me gusta mucho comer en los chiringuitos, a pie de playa. La temporada de espetos me encanta", afirma Pepa Moreno, que se decanta por Los Manueles del Paseo Marítimo de Torremolinos, en la zona de Playamar.

Un espeto de sardinas en el Chiringuito Los Manueles de Torremolinos chiringuito_losmanueles null

Aquí coincide en gustos con el entrenador del Unicaja, Ibon Navarro. Y cuando nos va a recomendar un sitio para cenar empieza a apuntar al mismo sitio que el técnico vitoriano e introduce un matiz en la comida. "También me gusta ir a comer a Los Mellizos, que soy muy malagueña. De hecho, el presidente de la Federación Española de Balonmano cuando viene siempre hay que reservar en Los Mellizos del centro".

Cenar: Tiki (Bajondillo, Torremolinos)

Pero mantiene la recomendación de la cena y se decanta por el sushi que ofrecen el restaurante japonés Tiki, en la zona del Bajondillo de Torremolinos.