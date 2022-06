El alcalde de Estepona 'bromea' con la violencia de género en un mitin: "Ha sido un accidente doméstico"

El alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), ha participado en la tarde de este viernes en un mitin celebrado en su localidad cara a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio, donde ha intervenido antes del presidente nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

Una de las cosas que ha llamado la atención a los asistentes ha sido su mano izquierda, vendada y aparentemente herida. García Urbano, el regidor más votado de España, le ha quitado importancia al asunto al principio de su intervención: "No entro en muchas explicaciones, pero alguno me han visto la mano así y dicen, ¿qué ha pasado?".

"Ni he metido la mano donde no debiera... Ha sido un accidente doméstico, tampoco tiene que ver con la violencia de género y tampoco me he abofeteado con nadie; que no lo he hecho nunca en mi vida, no lo voy a hacer, y menos con los rivales políticos. Ya bastante tienen con las bofetadas políticas que les damos", ha bromeado el alcalde de Estepona.

El comentario, tras varios episodios recientes de asesinatos con motivación aparentemente machista —la última semana, una mujer apuñalada por su pareja en la localidad malagueña de Benajarafe—, ha sido resaltado en redes sociales.

La secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha respondido a través de una publicación en Twitter con un "De verdad...". Otros usuarios han hasta pedido su dimisión.

Sigue los temas que te interesan