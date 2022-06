Juanma Moreno: "Pido el voto prestado a los votantes del PSOE para gobernar en solitario"

Hoy arranca la campaña electoral en Andalucía y el presidente de la Junta y candidato del PP, Juanma Moreno, tiene claras dos cuestiones: quiere gobernar en solitario y, si obtiene más diputados que toda la bancada de la izquierda, acudir al acto de investidura sin pacto previo. Que se retraten otros.

A medida que pasan los días, de esos 54 desde que convocó elecciones el pasado mes de abril, ve que "no es una quimera" gobernar con una mayoría amplia para la Andalucía "real", esa Andalucía que él cree que va en sintonía con lo que representa su proyecto moderado. Esa misma que ya "no tiene miedo" al PP.

Considera que ese argumento, que ha utilizado el PSOE durante casi 40 años, ya no sirve. Por eso, asegura que los socialistas son los que necesitan a Vox porque sólo tiene "el argumento del miedo".

Juanma Moreno: "El PSOE necesita a VOX, es su único argumento en campaña" José Verdugo Imagen y edición de vídeo

Moreno abre a EL ESPAÑOL las puertas de la sede del PP andaluz en Sevilla, donde se le ve tranquilo, pero no relajado, porque no quiere quitarse el traje de presidente.

Reconoce que esta campaña no tiene nada que ver con la de 2018. Entonces, su propia cabeza llegó a estar en juego. Ahora Feijóo le ha dejado las manos libres para que haga su propia campaña.

¿Qué se juega Alberto Núñez Feijóo en estas elecciones?

Alberto, personalmente, nada. Nada, porque él será candidato a la Presidencia del Gobierno de España y, por tanto, éstas no son sus elecciones. Se la juega Juanma Moreno porque para eso Feijóo nos da autonomía, para que hagamos la campaña que consideramos más oportuna y sensata.

Asumimos esa autonomía para hacer la campaña más pegada al terreno en función de nuestros propios criterios. Pero eso sí, los aciertos y los errores los asumimos también. Lo que creo que es importante para Alberto es que la comunidad más poblada de España, que además es tradicionalmente socialista y que ha supuesto un importante granero de votos para las legislativas españolas, lo apoye. Eso es un paso más hacia la posibilidad de que sea presidente del Gobierno y que haya una alternativa clara a las políticas de Pedro Sánchez.

Isabel Díaz Ayuso va a tener un perfil bajo en esta campaña, ¿hay muchas diferencias entre la manera de gestionar y de proponer políticas de Ayuso y Juanma Moreno?

Bueno, somos estilos distintos porque somos comunidades distintas. Madrid tiene unas singularidades sociales y económicas que no tiene Andalucía y, por tanto, la manera de entender la campaña y de hacer política es completamente distinta. Cada maestrillo tiene su librillo.

Cada uno en su comunidad sabe lo que tiene que hacer. En Madrid, Ayuso conecta y sintoniza perfectamente con los madrileños de una manera clara. Probablemente si yo fuera a Madrid no sintonizaría con ellos y eso es lo que hemos aprendido. Pero eso sí, estamos en un proyecto común, compartido y nacional, que es el Partido Popular.

"Desde el Congreso de Sevilla sí he vuelto a hablar con Pablo Casado y tengo una relación fluida con él"

¿Usted permitiría que su Gobierno le diera un contrato a su hermano?

Vamos a ver. Depende de en qué circunstancias. A lo mejor ni te enteras. Muchas veces en una Administración tan amplia, por ejemplo, como en la Junta de Andalucía, que mueve 43.000 millones de euros... probablemente yo no me enteraría, salvo que mi hermano me lo dijera.

Juanma Moreno, en un momento de la entrevista con Fernando Garea e Inma León. Sara Fernández

O sea, que todo hay que mirarlo desde una óptica rigurosa y serena. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso ha dado muchas explicaciones y además está dispuesta a dar tantas como se le soliciten.

¿Cree que el PP debe mantener el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial?

El proyecto del Partido Popular es un proyecto constructivo. O sea, nosotros trabajamos y hacemos política en positivo y, por tanto, nuestro objetivo es llegar a acuerdos de Estado con el Gobierno de Sánchez, pero tiene que ser a cambio de algo.

Es un acuerdo, no puede ser un cheque en blanco como pretende Sánchez. No puede despreciar al PP, ningunear al PP y después pedirnos un favor. Por tanto, si está dispuesto a sentarse de manera honesta y a aceptar nuestra propuesta, y a buscar puntos de encuentro, evidentemente, se desbloqueará, y a mí me gustaría que se desbloquease.

¿Desde el congreso de Sevilla ha vuelto a hablar con Pablo Casado?

Desde el congreso de Sevilla, sí. He vuelto a hablar y tengo una relación fluida con él.

¿No ha pensado nunca que fue muy duro lo que le hicieron?

Bueno. No, es que lo pensara, es que lo he verbalizado. Yo creo que ha sido la situación más traumática que ha vivido el Partido Popular, probablemente en toda su historia. Una crisis durísima y en términos personales para él ha sido terrorífica. Y me consta que lo ha pasado mal.

Por eso yo siempre reivindico también su figura. Creo que el PP va a gobernar España, estoy convencido de ello, y en gran medida también le debemos conseguir ese objetivo. En un momento determinado de la historia del partido, él supuso una bocanada de aire fresco, una renovación generacional, ganar unas primarias, un nuevo estilo...

Las encuestas para el 19-J le auguran un buen resultado, ¿cuál es su pronóstico?

Es verdad que las encuestas pronostican un buen resultado, pero son reflejo de un momento. Y además se cometen errores y lo hemos visto en numerosas elecciones a lo largo de los últimos diez años. Algunas se han equivocado de manera estrepitosa.

Por tanto, hay que ser muy prudentes. Sí te pueden servir para ver las tendencias y sí se observa que los ciudadanos aprueban la gestión del Gobierno, el cambio de la Junta de Andalucía, y valoran mi posición como presidente. Ahora, a partir de aquí, tenemos que trabajar hasta el 19 de junio a tope, porque las encuestas no te hacen ganar las elecciones.

Yo me fío más de la calle y las sensaciones que percibo son buenas. Noto cariño por parte de muchos ciudadanos e incluso me trasladan muchos que me van a votar viniendo de otras procedencias ideológicas. Y eso sin duda alguna me hace pensar, valorar y creer que poco a poco estamos construyendo un avance hacia el proyecto político que he asumido.

Ha dicho estos días que quiere pedir prestado el voto del centro izquierda para hacer de dique de contención de Vox. ¿Usted les puede garantizar que no va a pactar con Vox?

Los ciudadanos tienen que decidir el 19 junio y ellos no se equivocan, nunca se equivocan. La andaluza es una sociedad madura y democrática. Yo lo que quiero es que las cartas estén bocarriba y los andaluces saben que yo necesito una mayoría suficiente para gobernar en solitario y que voy a buscar un gobierno viable. En definitiva, viable significa que sea posible. De nada sirve que yo haga un acuerdo para romperlo a los tres meses.

La autonomía en Andalucía no está en venta y no puede correr ningún tipo de peligro nuestro autogobierno. Eso es clave para mí. Y eso lo tienen que saber absolutamente todos los andaluces. Por tanto, que nadie tenga miedo, que creo que hay una mayoría suficiente ahora mismo, una mayoría serena de los andaluces.

En la calle me dicen: "Presidente si mi opción no va a salir y tú vas a ser presidente, yo prefiero que lo seas solo que mal acompañado"

¿Y cómo es esa mayoría real de andaluces de la que usted habla?

Hay una mayoría que es ponderada y equilibrada, una mayoría social que se parece a Andalucía, esa que no chilla y que hace planteamientos desde la serenidad. Y creo que si sale a la calle y apuesta por la opción política que yo represento podré gobernar en solitario.

El candidato del PP a la Junta, Juanma Moreno, durante la entrevista en la sede del PP andaluz en Sevilla. Sara Fernández

¿Descarta que Macarena Olona sea vicepresidenta en un Gobierno que usted presida?

Yo voy a intentar por todos los medios conseguir el objetivo de gobernar en solitario. Creo que no es una quimera, y teniendo en cuenta siempre con máximas cautelas las encuestas y las sensaciones, creo que se puede conseguir. Evidentemente, para ello necesito que una parte también del electorado de centro izquierda me vote, una parte de exvotantes socialistas que han cogido alguna que otra vez la papeleta del PP en otro proceso electoral.

Quiero pedir prestado su voto para poder, en definitiva, poder construir esa mayoría. A mí me han dicho personas en la calle: "Si mi opción no va a salir y tú vas a ser presidente, yo prefiero que seas presidente solo que mal acompañado".

"No pretendo acorralar a nadie. Yo no voy con el fin de acorralar a Vox ni con el fin de atacarles"

¿Estar con Vox sería estar mal acompañado?

Eso es lo que me han trasladado a mí. Evidentemente, si esa reflexión que me hizo una persona progresista, una persona votante del PSOE, es más amplia, pues habrá una mayoría social.

Los compañeros de viaje se ven en el camino. Nunca a priori uno sabe cómo va a ser, y Ciudadanos ha sido uno magnífico. No sabemos cómo podría ser Vox, pero lo que está claro es que sus posiciones políticas son distintas a las que yo represento y representa el PP, y ahí va a haber dificultades de encuentro.

Y segundo, yo creo que legítimamente cualquier candidato aspira a gobernar en solitario. Creo que además es bueno porque las decisiones son más rápidas, más ágiles y más eficaces. El diálogo debe estar abierto a todas las formaciones, pero no estar uno condicionado por otra menor o que no ha sido la preferida de los ciudadanos.

Entonces ¿irán a la investidura con la idea de presionar y que tengan que apoyarle?

No pretendo acorralar a nadie. Yo simplemente voy a mi partido, a mi libro. Lo que haga Vox o a lo que haga Adelante Andalucía, o lo que haga Por Andalucía o lo que haga el PSOE, lo respeto. Cada uno tiene su estrategia. Yo estoy en la mía y es construir una mayoría social que pueda gobernar Andalucía.

Hace un mes, el ministro Félix Bolaños dijo en una entrevista a EL ESPAÑOL que si el PP renuncia a pactar con Vox en toda España, el PSOE le ayudará en la gobernabilidad. Ahora Juan Espadas le ha invitado a ir a una notaría a firmar que a la extrema derecha 'ni agua'. ¿Va a ir a la notaría?

El que vaya al notario debería firmar que dejará gobernar a la lista más votada, pero yo creo que el Partido Socialista necesita a Vox. Ahora mismo es el único argumento que tiene en la campaña electoral.

El permanente discurso de Espadas y de Sánchez es Vox, la derecha y la ultraderecha. No salen de ahí porque no tienen otra cosa, no hay propuestas, no hay iniciativas, no hay alternativa. En Andalucía ésa es la situación y lo único que tienen es Vox.

Esa posición que marca el señor Espadas es falsa. Yo he necesitado muchas veces al Partido Socialista para sacar proyectos adelante. Poor ejemplo en los Presupuestos del 2022. ¿Por qué no se abstuvo cuando los desideologizamos, cuando nos pidió que no metiéramos la bajada de impuestos y lo retiramos? ¿Por qué no los votó?

Es falso lo que está diciendo. Una vez más, lo único que es capaz de ofrecerle a una sociedad libre y democrática es miedo. Miedo a que pacte con Vox, miedo a que entre Vox. Durante 40 años han estado diciendo que si nosotros gobernábamos todos los servicios públicos esenciales iban a quedar extinguidos y que no iba a haber derechos. Y eso es falso.

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, en la azotea de la sede del PP en Sevilla. Sara Fernández

¿Sigue pensando que si no le dejan gobernar en solitario habrá repetición de elecciones?

Lo primero, una repetición electoral sería un fracaso de estas elecciones y de las formaciones políticas porque no se podrían presentar los Presupuestos de 2023 a tiempo, que son muy importantes para el presente y el futuro de Andalucía. Segundo, otro gasto para el erario. Y tercero, que los ciudadanos están muy cansados de la confrontación. Entrar en otra les llevaría al hastío.

Ahora, lo que está claro es que de las urnas tiene que salir un gobierno viable. Si ese gobierno no es posible, si no hay mayoría parlamentaria y las opciones que intentan llegar a un punto de acuerdo conmigo son imposibles, pues no es que yo lo desee, pero es que el reloj se pone en marcha en el momento de constitución del Parlamento. Y si al final no hay acuerdo, automáticamente se convocan elecciones. Voy a trabajar para que eso no se produzca.

"El PSOE nunca aceptará que gobierne la lista más votada porque ellos sólo pueden gobernar pactando con cuatro o cinco o seis partidos"

¿Qué opciones hay de pacto con Vox sin Gobierno de coalición?

La pasada legislatura llegamos a un acuerdo parlamentario con Vox en el que hubo la suficiente inteligencia de encapsular aquellas cosas en las que no estábamos de acuerdo y ponernos de acuerdo en otras. Temas económicos, fiscales, sociales y algunos donde hay dificultades, los hemos dejado fuera.

Nosotros somos un partido constitucionalista, un partido que cree en la España de las autonomías. Vox tiene que aceptar, si se presenta a estas elecciones, el Estatuto de Autonomía y lo que supone. Es un estatuto de segunda generación y recoge la lucha contra la violencia de género, el cambio climático, en fin, todo lo que la sociedad ha ido incorporando.

Es que después de la investidura tendrán que gobernar...

Claro, pero no es lo mismo gobernar cuando te faltan cuatro o cinco escaños para la mayoría que gobernar cuando te faltan 20. Si nosotros estamos fuertes tú puedes negociar con el arco parlamentario que tienes alrededor. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con muchas fuerzas políticas en esta legislatura, a izquierda y a derecha.

Yo creo que eso no es problema. A mí no me importa estar prácticamente en constante conversación con todas las fuerzas políticas. Tenemos esa habilidad y la hemos demostrado.

Vuelvo atrás a lo de la lista más votada. Si se aplicara el principio de que gobierne la lista más votada, usted no sería presidente de la Junta.

Decía que ese principio nunca lo han querido aceptar. Recuerdo que hace 14 años, cuando era secretario de Política Local, personalmente negocié para los ayuntamientos la lista más votada y nunca quiso ni va a querer el Partido Socialista. Nunca. Por una razón: ellos sólo pueden gobernar ayuntamientos, comunidades autónomas y España, pactando con cuatro o cinco o seis partidos.

Si aquí se hiciera un gobierno alternativo al que representa al PP, sería de ocho partidos políticos, ocho, un gobierno Frankenstein, reflejo del que tenemos en España.

Si mañana ellos quieren, firmamos y se hace una reforma de la Ley electoral, que se puede hacer de muchas maneras: introduciendo una prima, con una segunda vuelta... la Constitución deja margen. Simplemente es modificar una ley orgánica entre el PP y el PSOE.

"No hay ahora mismo ninguna razón que nos lleve a pensar en ese hiperoptimismo. No hay nada hecho ni nada ganado"

¿Tienen la esperanza de poder apoyarse en Ciudadanos?

Sería una buena noticia porque tenemos una buena experiencia, una relación fluida y además un principio de lealtad que hemos mantenido. De hecho, ha sido el acuerdo político más duradero, más estable y el único que ha salido bien de todos lo que se han hecho en España en comunidades autónomas. Y a mí me gustaría que pudiéramos sumarnos a eso. Veremos a ver qué es lo que sucede con Ciudadanos. Le deseo, pues, lógicamente, mucha suerte.

¿Recuperaría a Juan Marín?

Bueno, ponerme a pensar en el Gobierno cuando todavía no se han celebrado las elecciones me parece muy precipitado. Yo en eso soy un poquito prudente. Me da mal fario empezar a pensar en eso y me parece hasta una falta de respeto a los votantes. Pero cuando se produzca, si tengo una mayoría suficiente para gobernar, sí que me gustaría recuperar a algunos dirigentes de Ciudadanos. Y no solamente en el primer nivel, sino en el segundo y en el tercero. He conocido a personas que tienen talento y capacidad, y creo que sería una pena desaprovecharlos.

Juanma Moreno, en un momento de la entrevista con El Español. Sara Fernández

¿Por qué esconde las siglas del PP y es 'Juanma' a secas?

Yo me sorprendo. No hay ni un solo cartel del Partido Popular que no lleve las siglas. Ni uno. Ni siquiera en la galleta de los atriles. Está en todas. Entre otras cosas porque yo necesito que los ciudadanos sepan qué papeleta coger, porque yo me presento por la provincia de Málaga y ahí aparece Moreno Bonilla y todo el mundo sabe quién soy, pero en otra provincia no. Por tanto, yo necesito que se identifique mi candidatura a mi proyecto político, que es el Partido Popular de Andalucía.

A mí, todo el mundo me llama Juanma desde que tengo uso de razón. Yo voy por la calle y me llama así gente que no me conoce. Es mi nombre y es una manera de identificar quién soy y quién se presenta: Juanma.

¿Teme una alta abstención?

Espero que no. El 19 de junio todavía el curso escolar no ha terminado y el gran grueso de vacaciones se empieza a coger en julio.

A mí lo que sí me preocupa es el exceso de confianza de muchos de los posibles votantes que yo pueda tener. Me preocupa esa sensación de cuando voy a la calle y te dicen "vamos a arrasar". Yo no estoy de acuerdo. Nos enfrentamos a la maquinaria autonómica más poderosa en términos electorales que tiene ningún partido, que es el Partido Socialista Andalucía. Y yo le tengo muchísimo respeto a esa maquinaria y a mi adversario.

A mí lo que me da miedo es lo de "eso está ganado" porque no hay absolutamente nada ganado.

¿Es muy distinto hacer una campaña de tres años gobernando que estando en la oposición?

La primera diferencia es que ya no hay miedo al PP. Antes había mucha pedagogía del PSOE en contra del PP, y decían que éramos una amenaza para los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación o la dependencia. Ese cuento ya se ha acabado en Andalucía.

La Sanidad ha alcanzado el 7% de nuestra riqueza, hemos invertido el 7,4% del PIB, y el 5% en Educación. Hemos hecho crecer la economía por encima de la media de España y que uno de cada cuatro puestos de trabajo se haya creado en Andalucía. Hemos conseguido que se registren más empresas en Andalucía que en Cataluña... En definitiva, hemos ordenado las cuentas y, por tanto, ya el ciudadano no tiene miedo al PP.

Eso cambia la campaña radicalmente. Antes íbamos con una presunción de culpabilidad ante una parte de la sociedad. Ahora no. La sociedad ha visto que la alternancia es buena y que era la única comunidad donde no se había producido.

Esta campaña va a ser netamente andaluza con poca presencia de mandatarios de otras comunidades...

Bueno, han venido todos los presidentes autonómicos, pero en campaña, en principio, nosotros partimos de que son unas elecciones autonómicas y en ellas se va a dirimir qué vamos a hacer con la sanidad, con la educación y con la economía de Andalucía.

No tiene mucho sentido que más allá del presidente Feijóo, al que agradezco su compromiso, venga más gente, porque queremos hablar de los problemas de los andaluces desde Andalucía y eso lo tenemos que hacer los que concurrimos en esta campaña.

"La corrupción en el PP es una época pasada. Hay cosas que se hicieron muy mal y me produce mucho bochorno"

Si un consejero suyo dice en el Parlamento de Andalucía lo que dijo el vicepresidente de Castilla y León a una diputada, ¿usted qué haría?

Pues yo hablaría con él, le diría que pidiera disculpas de inmediato. Lo razonable, lo sensato y lo coherente que tendría que hacer cualquier persona que diga esas cosas.

¿Qué impresión le produce cuando lee los casos de corrupción del PP?

Bueno, es una época pasada y cuando digo pasada es muy pasada, pero me produce bochorno cuando leo cosas, algunas presuntamente porque estaban pendientes de juicio y otras ya juzgadas, que se hicieron y que se hicieron muy mal.

El candidato del PP a la Junta, Juanma Moreno. Sara Fernández

¿Qué impresión le produce la posibilidad de que, en pocos días, una sentencia confirme que un expresidente de la Junta de Andalucía va a la cárcel?

También bochorno. Mucho bochorno como andaluz, pero no sólo fueron dos expresidentes, sino que estamos hablando de consejeros, de directores generales, de letrados, de delegados del Gobierno y de dirigentes del partido, que son muchas las causas abiertas.

Además, me da mucha pena. Me da pena porque durante demasiado tiempo la imagen de Andalucía se ha asociado a la corrupción y eso nos ha hecho un daño en términos reputacional. Es muy importante para captar inversión y para dar una imagen de una comunidad seria con rigor. Andalucía ha crecido en gran medida estos tres años y medio y en esta legislatura, gracias a que no había corrupción aquí.

Esa idea de corrupción ha quedado atrás. Ahora Andalucía es mirada con seriedad, con rigor, incluso con admiración por parte de otros ciudadanos que no son andaluces.

"Pedro Sánchez y Juan Espadas no quieren hablar de Andalucía, sólo hablan de Vox"

Y por su experiencia como presidente, ¿cree que esos presidentes tenían conocimiento de este tipo de irregularidades?

No, yo no me conozco las causas al 100%. Es verdad que en una Administración tan amplia como la Junta de Andalucía es complicado saber lo que hace el delegado territorial o un asesor o un director general. Pero claro, cuando ya estamos hablando de un entramado y un entramado tan amplio durante tanto tiempo, y donde participan tantos dirigentes, tantos establecimientos institucionales que tiene la Junta, me llama mucho la atención que el presidente no lo supiese.

¿Qué le parece el desembarco de Sánchez y tantos ministros en la campaña? ¿Cree que le beneficia?

Estoy encantado de que vengan los ministros de Andalucía, pero que vengan haciendo turismo electoral demuestra debilidad de su candidato y de su acción política. Yo creo que siempre puede ser positivo tener refuerzos de su partido a nivel nacional, pero otra cosa es tener una tutela casi permanente.

Es la primera vez en la historia que veo que Ferraz tutela la campaña del PSOE de Andalucía. Tutela los movimientos, los mensajes y las estrategias, y eso significa que el Partido Socialista, como ese gran partido autónomo pegado a la tierra, fuerte, ha desaparecido ahora mismo. Es una delegación de Ferraz y del sanchismo.

Que venga tanto yo no sé si le beneficia o le perjudica, pero lo que sí sé es que no quieren hablar de Andalucía. He seguido con atención todos los mítines de Sánchez y no habla de Andalucía, habla de Vox, habla de España, pero no de Andalucía, porque los datos del balance de nuestra gestión son razonablemente positivos y porque no tienen ninguna propuesta ni nada que ofrecer después de 37 años de gobierno.

Su principal baza es la bajada de impuestos, pero Hacienda prepara una norma fiscal para armonizar la fiscalidad de las comunidades ¿qué le parece?

Si eso se produjese, sería un ataque frontal a la autonomía fiscal de las comunidades y a la propia autonomía. O sea, a mí me parecería una invasión competencial en toda regla y un ataque con el único objetivo de subirle los impuestos al conjunto de los ciudadanos, porque van a igualar por arriba y nunca por abajo. Ya lo ha dicho el señor Espadas, que quiere volver a poner el Impuesto de Sucesiones en Andalucía.

Desde luego, si eso sucediera, esta comunidad reaccionaría con contundencia, llegando al Supremo y al Constitucional. Yo creo que no se atreverán.

"Sería un gravísimo error que el Gobierno dejara caer a Abengoa y sería malo para España que pasara a manos de un capital extranjero"

¿Cuál será su primera medida si es presidente?

La primera de todas ellas será poner en marcha el Presupuesto para 2023, porque han cambiado mucho las cosas con la subida de los precios de más de un 8%. Tenemos un serio problema en este momento en España y en Andalucía, con esta inflación galopante que el Gobierno de Sánchez es incapaz de controlar.

La segunda será aprobar un paquete, un plan de ayuda para todas esas familias y todas esas empresas, casi todas pequeñas y medianas y autónomos, a las que la subida de los precios les está generando problemas de rentabilidad y, por tanto, de viabilidad.

El líder del PP andaluz, en el patio de la sede del partido en Sevilla. Sara Fernández

¿Hay novedad sobre la investigación de los teléfonos por parte de la Agencia Digital de Andalucía por el caso Pegasus?

En el mío en concreto y en el de los consejeros no hay rastro de que hayan sido afectados por ningún tipo de virus.

¿Cree que el Gobierno de España dejará caer a Abengoa y sus 11.000 trabajadores?

Sería un gravísimo error porque es una empresa importante, que ha tenido problemas de gestión en épocas pasadas, pero se ha hecho un esfuerzo para que fuera operativa, eficaz y rentable. Sería malo para España que una empresa de un ámbito tan puntero pasara a manos de capital extranjero.

Todo lo que podamos ayudar se va a ayudar y nosotros hemos ayudado comprando su sede en Palmas Altas. Fue una manera de inyectar liquidez a la compañía para hacer a la vez la Ciudad de la Justicia más moderna de España.

Entrevista íntegra al candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno José Verdugo Imagen y edición de vídeo

Sigue los temas que te interesan