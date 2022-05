Isabel Díaz Ayuso impulsa la precampaña andaluza con un baño de masas en Jerez de la Frontera

Ayuso ha irrumpido con fuerza en la precampaña andaluza en un acto en principio sencillo pero devenido en multitudinario. La calle Larga de Jerez de la Frontera ha acabado prácticamente colapsada, desde la zona del Arenal hasta la cervecería La Moderna, donde culminaba, en Jerez de la Frontera, el paseo previsto para Isabel Díaz Ayuso, presidenta del PP de Madrid y de la Comunidad madrileña.

El acto ha sido a todas luces el plato fuerte del PP previo al inicio de la campaña electoral, para arropar a Ana Mestre, número 1 del PP de Cádiz a las elecciones andaluzas, y al presidente provincial y número dos de la candidatura de Juanma Moreno, Bruno García.

Ante los medios, la flamante presidenta del PP madrileño ha advertido que "el socialismo se quedó en el siglo XIX mientras Andalucía hace mucho que entró en el siglo XXI, y nada me importaría más que siguiera por la misma senda. Juanma Moreno y todo su equipo han cambiado los titulares del pasado por la prosperidad y las ganas, por titulares muy distintos".

Ayuso, junto con Ana Mestre y Bruno García León, en su paseo por el centro de Jerez. PP

Moreno, el gran ausente en el acto por encontrarse en un desayuno convocado por Europa Press, es el responsable, según la dirigente popular, de que Andalucía haya dado "un giro impresionante desde que empezó por esta senda de bajos impuestos y menos burocracia. Este gobierno ha conseguido en esta legislatura más de 325.000 empleos en estos últimos dos años y es actualmente la región española con más autónomos". Por ello, Juanma Moreno "ha hecho un gran trabajo en estos años y merece ser respaldado por las urnas".

Tras glosar los hitos económicos logrados por Andalucía en menos de cuatro años, advirtió que "quería estar en esta campaña porque lo que es bueno para Andalucía es bueno para España". A su juicio, son los andaluces los que, con su voto, "en las urnas, son los que tienen que marcarnos el camino".

Preguntada por los pactos, entre los que destacó que a nivel nacional "Vox y PP tienen mucho que hacer por sacar al sanchismo de las instituciones", advirtió que "tengo claro con quién no pactar. No pactaría con aquellos que desprecian a los mismos andaluces en Cataluña por ser españoles o no estaría con aquellos que durante tantos años en Andalucía se gastaron el dinero de los parados en cocaína, en prostíbulos o en crear redes clientelares"

No obstante, la fórmula andaluza, a su juicio, debe ser la misma que la madrileña. "El presidente Juanma Moreno tiene que aspirar a tener su gobierno en libertad, como me sucede a mí porque, además, los gobiernos, cuando son del mismo color son más eficaces que cuando están en coaliciones. Dicho esto, hay que tener en cuenta qué está sucediendo en España".

En clave nacional

"Ahora mismo" en la Moncloa, "tenemos un Gobierno que está arruinando a todos los españoles, a las clases medias y por supuesto las vulnerables. Bildu, si sigue por este camino acabará gobernando el País Vasco; a los catalanes se les niega a su derecho constitucional a estudiar en español; pretenden adoctrinar a todos los niños a través también de los libros de texto, están indultando a estos secuestradores de niños, a los golpistas y ahora mismo tenemos antisistema en el Gobierno que intentan decirle a la OTAN que no son bienvenidos".

Cada intervención de la líder madrileña era cerrada con un aplauso. Y hasta La Moderna, besos y abrazos. "Guapa, quédate aquí", le gritaban los asistentes, que la paraban a cada paso.

El punto de encuentro con los medios de comunicación era en El Gallo Azul, establecimiento emblemático y señero jerezano. A su balcón, para saludar a la muchedumbre, tuvieron que subirse Díaz Ayuso junto con Ana Mestre, Bruno García, la diputada María José García Pelayo y el número 4 de la candidatura, el jerezano Antonio Saldaña.

Esta es la única visita que realizará Isabel Díaz Ayuso a la provincia de Cádiz en la campaña electoral andaluza. Además del acto en Jerez, en Algeciras ofrecerá un mitin esta tarde a las 18 horas arropando al coordinador general del PP, candidato por Málaga a las elecciones del 19 J y coordinador de campaña del PP-A, Elías Bendodo, junto a los candidatos por Cádiz, Ana Mestre y Bruno García, en un acto público junto al presidente del PP de Algeciras y alcalde, José Ignacio Landaluce.

