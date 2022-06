Sánchez intenta reflotar a Espadas en un inicio de campaña marcado por el paro juvenil

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debuta este domingo en la campaña electoral para mostrar su respaldo al candidato socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas. El exalcalde de Sevilla no tiene las encuestas a su favor y, por eso, el PSOE está sacando toda la artillería pesada desde el primer día de campaña.

En concreto, el presidente del Ejecutivo estará en un mitin en el Castillo del Marqués de los Vélez en el que esperan superar el millar de asistentes al ser la primera irrupción del líder del PSOE en la campaña electoral.

El presidente del Gobierno ya ha estado presente en diferentes actos de precampaña en los que la que los socialistas se han volcado con promesas relacionadas con erradicar los altos índices de paro de la sociedad andaluza.

Empleo, empleo y más empleo son las proclamas electorales de los socialistas andaluces. Y es que, si el presidente del Gobierno aprobaba este mismo martes un plan de empleo de 50 millones en exclusiva para la comunidad autónoma, ahora su candidato promete otro sólo para los jóvenes.

Espadas se ha comprometido este sábado a destinar durante los cuatro primeros años de mandato un montante global de 2.000 millones de euros, entre inversión pública y privada, para generar "100.000 empleos" para jóvenes.

Desde un centro deportivo de Sevilla, el candidato socialista ha asegurado que uno de los ejes principales de su programa de gobierno es la juventud, y por eso es "fundamental y prioritario facilitar su primera oportunidad laboral".

Juan Espadas ha hecho este anuncio cuatro días después de que el Consejo de Ministros aprobara destinar 50 millones de euros para un plan estratégico de la lucha contra el paro en Andalucía. Esta medida la anunció la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a su vez tres días antes de que comenzara la campaña electoral.

El PP barajó la posibilidad de denunciar este anuncio ante la Junta Electoral al considerar que se había vulnerado la ley, pero finalmente descartó la idea.

Juan Espadas este sábado con la Asociación Andaluza de Deporte. EE

Y no sólo Espadas ha hablado de empleo. La candidata número uno del PSOE al Parlamento andaluz por Jaén, Ángeles Férriz, ha anunciado que, si vuelven a gobernar en Andalucía, garantizarán "el primer trabajo de los jóvenes".

Férriz se ha comprometido a ofrecer la primera oportunidad laboral para los jóvenes. Esta medida se implicará a agentes sociales y económicos para "acabar con la pescadilla que se muerde la cola de no trabajo porque no tengo experiencia y no tengo experiencia porque no trabajo". Así, "el primer empleo será un derecho con Juan Espadas en la Presidencia de la Junta", ha proclamado.

El hecho de que desde el PSOE andaluz y nacional hayan iniciado la campaña electoral con temas de empleo deja clara la conciencia que tienen los socialistas del problema que supone el paro para la sociedad andaluza. Por ello, Espadas ha defendido que es necesario que se tienda un puente entre la formación de estos jóvenes y el mercado laboral.

De ahí la propuesta de su plan, que permitiría reducir esas tasas de empleo juvenil. Todo ello, a cambio de que esos jóvenes se impliquen con su voto y decidan si quieren "una Andalucía que avance", con el PSOE, u otra que, con PP y Vox, "ni habla de juventud".

Descenso del paro

Precisamente, esta semana se daban a conocer los datos del paro. Cifras muy positivas con las que Juanma Moreno intenta demostrar su valía al frente de la Junta de Andalucía.

El número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo INEM) en Andalucía ha descendido en 20.341 personas durante mayo, lo que implica una bajada del 2,61% que sitúa en 758.457 la cifra total de los registrados en los servicios públicos de empleo,

En términos interanuales, el paro ha bajado en 197.479 personas en el quinto mes de 2022 en Andalucía, lo que representa una bajada de 20,66% respecto al mismo mes del año anterior.

