Carmen Máximo (Adelante): "El andalucismo se utiliza como una idea separada de la cuestión de clase"

Carmen Máximo es profesora y activista. Ahora ha entrado como cabeza de lista en Adelante Andalucía. Es su primera incursión y eso se nota. Su asesor de prensa le acompaña, pero en cuanto empieza la conversación, se retira. Máximo ha salido corriendo del IES Jesús Marín para llegar a una cita y, a continuación, hablar con EL ESPAÑOL de Málaga.

La candidata del proyecto de Teresa Rodríguez en Málaga tiene claro que el andalucismo "si existe, es de izquierdas" y que una fuerza política como la suya "no va a entrar a gobernar con el PSOE", a diferencia de PorAndalucía.

Máximo, que lleva "muchísimo tiempo en política, pero no dando la cara", quiere que si consigue representar a Málaga en el Parlamento de Andalucía no le ocurra como a otros políticos a los que "parece que la moqueta se le pega a los pies". Seguirá "movilizando a las calles en Andalucía".

¿Cree en las encuestas?

Todos sabemos cómo funcionan las encuestas. Es cierto que pueden dar una indicación de cómo están las cosas, pero no hay que irse muy lejos para recordar como hay partidos a los que en el País Vasco le daban cinco escaños y después se quedaron en cero. Las tengo en cuarentena.

¿Consideras, viendo las noticias y las denuncias contra tu partido, que hay una campaña contra Adelante Andalucía?

Lo que hay es una mala comprensión por parte de PorAndalucía. Nosotros a Podemos la consideramos una organización hermana. Se nos acusa a nosotras de esa falta de unidad, pero en nuestro caso, siempre estamos abiertas al diálogo. Pero es que hay dos diferencias políticas básicas: la primera es que queremos que Andalucía tenga voz propia en Madrid y la segunda es que nosotras no vamos a entrar a cogobernar con el PSOE, porque con eso se consigue que las fuerzas minoritarias se adapten a las políticas de la mayoritaria.

Con respecto al ataque: a pesar de que se nos ha quitado la financiación, lo que más nos dolía era estar fuera de los debates. Finalmente, las públicas sí tendrán en cuenta a Teresa. Personalmente, espero que a Izquierda Unida no recurra este punto porque quedaría claro que no les interesa que la izquierda andaluza avance.

¿El andalucismo tiene que ser obligatoriamente de izquierdas?

En mi caso, yo no soy andalucista. En Adelante Andalucía hay andalucistas de izquierdas y gente de izquierda que es de Andalucía. La diferencia radical entre nosotras y PorAndalucía, es que queremos nuestra voz propia en Madrid, siendo solidarias con otras comunidades pobres. Nosotras creemos que sí se puede y sí se debe. Pero la otra fuerza dice que no se puede y que es mejor adaptarse a lo que ya hay.

Adelante Andalucía es una fuerza andalucista. ¿Cómo conviven?

Convivimos bien. Dentro de nuestro espacio hay independentistas, nacionalistas, soberanistas… En mi caso, yo entiendo la soberanía como la exigencia de eliminar el atraso al que estamos sometidas. La asamblea de Málaga la gané yo, una candidata a la que lo único que le importa son los problemas del pan, siendo Andalucía una comunidad con esos problemas más marcados. Hay compañeros que sí tienen la inquietud de los temas identitarios, pero yo estoy aquí porque creo que es el único espacio en el que creo que se puede transformar la sociedad.

¿Quién es Carmen Máximo?

Yo llevo en política muchísimo tiempo. No estoy en política institucional, ni dando la cara en los medios. Soy una profesora de informática que desde hace 20 años está trabajando con personas sordas y lleva participando una década en plataformas públicas (de defensa de la Sanidad o de Memoria Histórica). He pasado por Izquierda Unida, luego pasé a Podemos, pero cuando vi la situación estatal vi que no se podía estar. Ahora estoy en Adelante Andalucía.

¿En Adelante ponen al mismo nivel de centralismo madrileño a Podemos, IU, PP o PSOE?

Podemos, IU y PSOE no son el PP y Vox. Eso es innegable. Pero sí que es verdad que habiendo 60 diputados de todos los partidos en Madrid, ¿qué se ha conseguido recuperar en cuanto a derechos para Andalucía? ¿Para qué han servido?

¿Se está desproveyendo de la ideología tradicionalmente de izquierdas al andalucismo?

Nosotros pensamos que el andalucismo, si existe, es de izquierdas. El pueblo andaluz ha estado históricamente vapuleado y machacado por los señoritos andaluces, o los señoritos madrileños y catalanes. El andalucismo pierde sentido si no se tiene en cuenta la cuestión de clase. A la hora del a propaganda todo el mundo dice lo que haga falta para poder conseguir votos.

En Andalucía hemos tenido partidos andalucistas, pero han ido desapareciendo. ¿Qué le pasa al andalucismo?

Lo que pasa es que se utiliza el andalucismo como algo carente de la cuestión de clase. No puedes separar el andalucismo de pan, trabajo y techo. Esos partidos que existieron antes fueron degenerando. Hay que gente que me pregunta si somos independentistas o nacionalistas. Tenemos de todo, yo defiendo la plurinacionalidad y el derecho a decidir, pero no es lo mismo que decida la clase trabajadora a que decidan los que mandan siempre: los ricos.

¿Por qué Teresa Rodríguez no se ha presentado por Málaga?

Ella es la cabeza visible. Donde tiene más fuerza el partido ahora es en Cádiz y sabemos que está segura la representación allí. Se ha optado por reforzar las posibilidades. La situación de partida para nosotras es peor, somos más débiles: nos expulsaron, nos han quitado fondos… Queremos asegurar la representación parlamentaria para que se escuche nuestra voz. Además, se ha puesto la cara de Teresa en la papeleta porque es a quien reconoce la gente, a mí me dicen: “Yo voy a votar a la morenaza esa, que no se calla ni una”.

¿Puede existir el andalucismo político sin grupo en el parlamento y sin financiación?

Para nosotras es fundamental, y estamos luchando por ello, sacar lo máximo posible. Es cierto que lo tenemos todo en contra. Aunque no saquemos grupo propio, las parlamentarias estamos para lo que estamos: la poca financiación que haya será para construir y revitalizar la calle, que hoy está muerta con el Gobierno estatal y los sindicatos. Ni un solo derecho se ha conseguido en la calle.

Yo me imagino la próxima legislatura trabajando desde el Parlamento. No quiero que me pase como a otros, que se les pega la moqueta a los pies. Mi intención es movilizar al máximo las calles en Andalucía, movilizar el tejido social y luchar por la política de la mayoría social.

