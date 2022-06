Sigfrido, la torre Mónica, Manuel Carrasco... Lo más leído de mayo en EL ESPAÑOL de Málaga

La primavera empieza a afrontar su cuenta atrás tras un mayo intenso informativamente en el que desde este periódico no hemos parado. Los sucesos, las historias humanas y la información de servicio han sido los textos que más habéis leído.

Desde esta redacción, no hemos dejado de trabajar para contarte toda la actualidad local que sigues, las mejores historias en primicia y los enfoques más novedosos.

Como es habitual, EL ESPAÑOL de Málaga recopila al terminar el mes los artículos más leídos de las últimas semanas, acompañados de sus dos primeros párrafos originales:

Puerta del supermercado a la hora del cierre habitual.

La trágica muerte de la menor en un 'súper' de Málaga: "Estaban jugando, como todos los niños"

Apenas dieron las cinco de la tarde, una ambulancia se apresuraba por la calle Gordón. Un agente de la Policía Local hacía gestos a los sanitarios: "Ya está, déjala ahí". A la vez, avisaba a un coche patrulla de que cortase el tráfico a la altura de calle Manrique. Los técnicos hacían todo por salvar la vida de una pequeña de algo más de dos años. Fue imposible. Poco más de una hora después se certificaba su muerte.

"Estaba jugando en la entrada del supermercado", declaraba un testigo del accidente en la puerta del establecimiento: "¿Quién no ha estado trasteando con las cadenas de las taquillas en las que se dejan los carros?", se preguntaba una vecina, consternada. Según afirman los testigos, la pequeña y uno de sus hermanos jugueteaba en la zona entre las cajas y una de las dos puertas. Un movimiento brusco precipitó el módulo de taquillas. Un golpe mortal.

Ana en el momento del aterrizaje en una imagen. En la segunda, todo el avión. Cedidas

"Con positividad y calma": así vivió Ana el aterrizaje de emergencia del vuelo VY2121 Barcelona-Málaga

Ana Oliveras se dedica al sector de los videojuegos. De hecho, dirige Squarebox, un centro de formación para eSports, videojuegos y entretenimiento digital con sede en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga. Por su trabajo ha tenido que viajar en avión en cientos de ocasiones, pero el vuelo que vivió este martes cuando volvía a Málaga desde Barcelona fue "uno de los más chungos" que ha vivido nunca.

Cuando Ana llegó al aeropuerto le sorprendió que el único vuelo que se iba a retrasar era el suyo. "Cuando nos montamos nos dijeron que el retraso se debía a la climatología, que no podíamos aterrizar con las tormentas que había y que había que esperar otros veinte minutos más, pero sinceramente en Barcelona estaban cayendo cuatro gotas y el día no estaba tan mal", reconoce Oliveras.

Mensaje de alerta por la desaparición de Miguel Ángel Gaspar Mora.

Aparece en el hospital de Antequera el malagueño desaparecido al regresar de la graduación de su hija

El malagueño Miguel Ángel Gaspar Mora, que había desaparecido tras regresar de la graduación de su hija, en Córdoba, acaba de ser localizado ingresado en el Hospital de Antequera. Así lo han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes de ONGD Equipo de Respuesta Inmediata en Catástrofes de Andalucía, que gestionaba la búsqueda.

Lo que no han precisado las fuentes es el estado en el que se encuentra Miguel Ángel ni si se había visto implicado en un accidente en el regreso a la provincia de Málaga. Al conocerse esta novedad, la asociación SOS Desaparecidos, por medio de su cuenta en Twitter, ha dado por desactivada la alerta existente en las últimas horas.

Sigfrido Molina.

Sigfrido, el agricultor malagueño que ha convertido el aguacate en influencer: "Mi trabajo es mi hobby"

Detrás de cada hortaliza que se pone sobre el plato, existe una larga cadena en la que entran en juego factores como la constancia, el esfuerzo y el cariño. Al menos esos son los valores principales que vertebran el sistema de trabajo de Sigfrido Molina, un agricultor malagueño que, en 2012, cansado de la situación, decidió cambiar su modo de vida. Fundó Sigfrido Fruit y desde entonces lidera un proyecto en el que el aguacate se da la mano con el marketing, la tecnología y las iniciativas sociales y culturales: "Tengo un compromiso con mi familia, mi equipo y la sociedad".

José Carlos y Mónica con la chimenea en el jardín, Mónica en la torre y la torre en el metaverso. Cedidas

"Ahora la tengo en el metaverso y en el jardín": la pareja de la Torre Mónica cumple 30 años de amor

Ser original para sorprender a tu novia o novio siendo un adolescente, en la actualidad, puede resultar bastante complicado. Un storie con una canción romántica, un fueguito como respuesta a esa foto en la que sale tan guapa o guapo... las redes sociales han hecho mucho daño y ya los chavales no se atreven a hacer las declaraciones de amor a la vieja usanza. Se ven pocos ramos de flores, pocas citas en el cine, ¡y ya ni siquiera quedan para comer pipas en el parque!

Si hay una sorpresa fruto del romance adolescente que persiste en la historia de la ciudad de Málaga, esa es, sin duda, la que José Carlos Selva, un niño de quince años por aquel entonces, hizo a Mónica Vallejo en el año 1993. Para él, reconciliarse con un ramito de flores era algo demasiado sencillo y, tras una pequeña pelea, vio más lógico subirse a la chimenea de Los Guindos, de 96 metros de altura, a pintar el nombre de su novia.

Manuel Carrasco actuando y el escenario del sábado. Instagram y Samuel Laguna

Manuel Carrasco llena de ganas de vivir a Málaga en un concierto histórico

Seguramente cuando Manuel Carrasco decidió añadir al nombre de su gira La Cruz del mapa el lema Hay que vivir el momento estaba imaginándose ya en su cabeza las escenas de felicidad que observaría desde el escenario en cada una de las ciudades por las que pasa.

Este sábado le tocaba Málaga después de que la Covid no dejara celebrar con anterioridad la cita. No pudieron ser el 11 de julio de 2020 y el 5 de junio de 2021, pero sí este 28 de mayo de 2022. Manuel sabía que su gente no le iba a fallar a pesar del tiempo y así ha sido. El onubense hizo vivir un auténtico momentazo a casi 30.000 seguidores.

Dos muñecos de la colección Huggy Wuggy. Aliexpress

¿Qué es ese muñeco que desean y piden todos los niños malagueños?

Cada temporada es un juguete distinto. El finger spinner, el puzzle serpiente, el pop-it... y ahora un muñeco azul con cara de pocos amigos llamado Huggy Wuggy. Si eres padre o madre, es probable que tu pequeño te haya pedido ya uno. Pero, ¿sabes qué historia hay tras él?

Huggy Wuggy es el villano principal del videojuego de terror Poppy Playtime. Es un monstruo de peluche asesino, de color azul, con una gran boca y dientes y garras afiladas. En vistas de el éxito, ya están comercializándose también otros personajes, de color rosa o multicolor.

La Nao Victoria, en una imagen reciente. Fundación Nao Victoria

Fuengirola ofrecerá visitas gratis a la réplica del barco donde Magallanes y Elcano dieron la vuelta al mundo

La Nao Victoria se encuentra navegando en el marco de la gira Exploraterra 2022 rumbo al municipio malagueño de Fuengirola donde tiene previsto atracar este miércoles sobre las 12:00 en el Puerto Deportivo. Allí el público podrá subir a sus cubiertas y visitar la nave del cuatro al ocho de mayo de forma gratuita, han informado en un comunicado.

Se trata de la réplica única del navío que hace cinco siglos capitaneado por Magallanes y Elcano protagonizó la mayor aventura marítima de todos los tiempos, la primera circunnavegación del planeta (1519- 1522), cuyo V Centenario estamos conmemorando. La escala en Fuengirola forma parte de la gira Exploraterra 2022 de la que está participando.

Imagen de archivo del interior del Centro Comercial Vialia, en Málaga.

Pepco, el 'Primark polaco', ya busca personal para su próxima apertura en Málaga

El desembarco del conocido como Primark polaco, Pepco, en Málaga capital parece inminente. Aunque sin fecha en el calendario para la apertura de la que será su primera tienda en la provincia, que estará situada en el centro comercial Vialia, la cadena tiene ha activado una oferta de empleo para la contratación de seis cajeros.

"De cara a nuestra próxima apertura en Málaga Vialia, estamos buscando cajeros/as", recoge literalmente el anuncio, en el que se pone de relieve que Pepco es una de las cadenas de retail "con mayor crecimiento en Europa desde hace más de una década". "Actualmente estamos presentes en 13 países y tenemos más de 2.000 tiendas por toda Europa", apostillan desde la empresa, que ofrece ropa y artículos para el hogar.

Una imagen de la playa de la Malagueta. S. K.

Unos audios de la víctima de la supuesta violación grupal de La Malagueta dan un vuelco en la investigación

El pasado 10 de mayo, la Policía Nacional informó de la detención de tres hombres presuntamente implicados en lo que parecía ser una violación grupal a una joven en la playa de La Malagueta. Dos semanas más tarde, la investigación judicial en torno a este caso puede haber dado un vuelco brutal.

Así al menos lo apuntan desde la Policía Nacional, que confirma la existencia de unos audios procedentes de la supuesta víctima "que darían un vuelco a la investigación inicial". Las fuentes consultadas, que no detallan el contenido de la nueva prueba, explican que los citados audios llegaron por parte de un testigo que se puso en contacto con la Policía Local de Málaga.

