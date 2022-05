Kerem Bürsin, el colegio San José y el rapero detenido: lo más leído de EL ESPAÑOL de Málaga en abril

La llegada de abril vino acompañada de la vuelta de la Semana Santa a las calles. Sin embargo, más allá de esta tradicional fiesta, el primer mes completo de la primavera ha estado marcado por una incesante actividad informativa. Noticias, reportajes, obituarios, análisis... Desde que arrancó este proyecto, no hemos dejado de trabajar para contarte toda la actualidad local, las mejores historias en primicia y los enfoques más novedosos. Estos son los cinco textos más leídos en la edición local de este periódico, acompañadas de sus primeros párrafos originales:

5. Muere Javier Imbroda a los 61 años: consejero de Educación de Andalucía e histórico del baloncesto (3/4)

El consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha fallecido este sábado (por el 2 de abril) tras no superar un cáncer de próstata. Tras seis años de lucha, el melillense no ha ganado la partida definitiva a la enfermedad. Con 61 años, ha seguido trabajando desde la Administración pública y en su vida se destaca, sobre todo, su carrera baloncestística: ha sido seleccionador nacional y entrenador de diversos equipos ACB.

Según ha informado el equipo de Imbroda: "Ha fallecido en la tarde del pasado 2 de abril después de una larga enfermedad", así, "sus restos mortales han sido trasladados al Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa), donde se celebrará una misa esta tarde, 3 de abril". También han indicado que por expreso deseo de la familia, "que agradece todas las muestras de apoyo recibidas, será despedido en la más estricta intimidad".

En una reciente entrevista en EL ESPAÑOL, reconocía que a pesar de recibir cada seis semanas un tratamiento de medicina nuclear contra el cáncer que padecía para eliminar unas células muy rebeldes seguía con su "agenda tal cual, no he querido parar, he dicho muchas veces que he elegido vivir, y así va a ser hasta que la vida se acabe.

4. Este colegio es el único de Málaga entre los 50 centros privados y concertados más sobresalientes de España (8/4)

El Colegio San José es uno de los centros escolares más antiguos de Málaga, y también uno de los 50 colegios concertados o privados más sobresalientes del país; concretamente, el número 36. Así lo reconoce la selección nacional de EL ESPAÑOL, que también destaca a otros de la provincia entre los 30 más innovadores y los 20 internacionales más destacados.

Por sexto año consecutivo y en concordancia con el nuevo panorama educativo, EL ESPAÑOL ha seleccionado los 100 mejores colegios privados y concertados del país. Como es tradición, la lista distingue entre los 50 más sobresalientes, los 30 más innovadores y los 20 internacionales más destacados. Los criterios generales que han guiado la selección sigue la línea de premiar a los centros que apuestan por la modernidad y los resultados: las innovaciones pedagógicas, la proyección internacional de la institución, los modelos de gestión puestos en marcha, las calificaciones del alumnado en las pruebas de evaluación externas o las metodologías e instrumentos empleadas por el profesorado.

3. El actor turco Kerem Bürsin vuelve a Málaga para disfrutar de la Semana Santa con Antonio Banderas (14/4)

No ha quedado en el amor de una noche. El actor turco Kerem Bürsin afirmó haber quedado prendado de Málaga tras su paso por el Festival de Cine, y ha dado muestras de interés en mantener la relación: este Jueves Santo, ha estado viendo los tronos de la Semana Santa de la ciudad en un balcón célebre; el de Antonio Banderas.

Junto con la superestrella malagueña y la actriz Cayetana Guillén-Cuervo, entre otros, Bürsin se ha dejado ver entusiasmado por la procesión de las cofradías, en una jornada brillante en la que todas las hermandades están pudiendo realizar su penitencia sin problemas meteorológicos.

2. "A Santiago Abascal, dos tiros nuca y frente": las letras que han costado la detención a un rapero en Málaga (19/4)

El rapero enmascarado Alzugabí El Nazarí fue detenido el pasado jueves 7 de abril en la localidad malagueña de Fuengirola acusado de un delito de odio: en las letras de sus canciones, expresaba deseos de muerte de políticos y personajes como Santiago Abascal, "el negro de Vox" o "Pedro y Pablo"

La Guardia Civil rastreó la actividad musical del rapero a través de sus perfiles de Youtube e Instagram —en los que apenas contaba con algunos centenares de seguidores— como parte un operativo europeo contra los delitos de odio con actuaciones policiales en Málaga, Baleares, Murcia, Sevilla y Vizcaya, según adelantó Diario Sur.

Finalmente, tras ser puesto a disposición judicial, ha sido decretada su liberación al mismo tiempo que continúa la investigación por sus letras.

1. Deportista, melómano y estudiante de Ingeniería: le arrebataron la vida a Adri en el Centro de Málaga (27/4)

Se llamaba Adrián Castillo, pero su entorno personal lo conocía por Adri. El pasado domingo soplaba las velas de su 22 cumpleaños con normalidad y el lunes por la noche moría tras ser apuñalado en el Centro de Málaga. El presunto autor, un hombre de 32 años. Todo apunta a que eran conocidos, pero la Policía sigue investigando el caso y este miércoles se le está realizando la autopsia (a día de hoy, al convicto se le acusa de homicidio y tráfico de drogas, mientras que a un amigo de la víctima se le investiga por robo violento).

Su familia, totalmente desolada por perder al joven, está pidiendo a través de las redes sociales que todo aquel que tenga alguna información que pueda dar un poco de luz al caso se ponga en contacto con las autoridades.

Adri era un niño "normal, noble y bueno", según relatan sus amigos, que han llenado las redes sociales de mensajes de cariño y recuerdo a su memoria. Estudiaba en la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Málaga, bastante comprometido siempre con sus obligaciones.

