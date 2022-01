Javier Imbroda: "PP y Cs deben ir juntos a las elecciones en Andalucía, la marca supera a las siglas"

El consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda Ortiz (Melilla, 1961), es uno de los pocos políticos andaluces que dice abiertamente que lo mejor para Andalucía es que Ciudadanos y PP se presenten conjuntamente a las elecciones autonómicas. Cree que "la marca de este gobierno ha superado a las siglas".

La formación naranja a nivel nacional no se aclara al respecto y la dirección popular de Génova ya lo descartaba por completo en el mes de diciembre. No obstante, Imbroda cree que los votantes lo van a entender porque el primer ejecutivo de coalición de la historia de Andalucía tras 37 años de gobiernos socialistas "ha funcionado" y no es "un gobierno ideologizado o rancio, sino abierto y moderno".

Reflexiona además sobre ello. "En un consejo de gobierno tú no sabes qué consejero es del PP o de Cs. Vamos todos a una". Por tanto, confía en que la madurez de la sociedad andaluza sepa valorar lo que ha supuesto la participación de los liberales en el Ejecutivo.

Pone un ejemplo al respecto: "Llevamos tres años sin ningún titular sobre corrupción de este gobierno". Considera además que "lo único que puede ofrecer el PSOE a esta tierra es pasado".

Este docente -es doctor en Investigación e Innovación Educativa- y exentrenador de baloncesto, con la selección nacional y 17 temporadas en la ACB a sus espaldas, cree que su partido aún puede remontar. No obstante, reconoce que jamás imaginó ver a su partido así cuando el destino le puso por delante al expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, sintiera ese flechazo a primera vista y decidiera meterse en política.

Un remonte permanente

Precisamente, él también se encuentra en un momento personal de plena remontada. Aunque asegura que su vida ha sido un remonte permanente, de ahí sus mensajes con muchos tintes de esperanza. Pero ahora más.

Recibe cada seis semanas un tratamiento de medicina nuclear contra el cáncer que padece para eliminar unas células muy rebeldes, que le han vuelto a dar la cara. "Sigo con mi agenda tal cual, no he querido parar, he dicho muchas veces que he elegido vivir, y así va a ser hasta que la vida se acabe", asegura durante su entrevista con EL ESPAÑOL.

El consejero de Educación en Andalucía, Javier Imbroda. E.E

Para Imbroda, no toda la culpa del devenir de Cs la tuvo Rivera. Lo considera el mejor político de las últimas décadas y cree que dejó un gran legado. El problema es que "se ha ido diluyendo como un azucarillo cuando un proyecto liberal es más necesario que nunca porque equilibra España".

Reconoce que se han cometido errores, pero también que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno han tenido la habilidad de hacer creer que "fue Cs el que dijo que no, para librarse de esa responsabilidad y porque ya había elegido a sus actuales socios".

En cuanto a la situación actual de su partido, considera que "fue un enorme error plantear la moción de censura de Murcia". Sobre todo cuando la Fiscalía ha archivado la última de las tres denuncias con las que PSOE y Ciudadanos justificaron la moción de censura contra el Partido Popular en el Consistorio de la capital.

Adelanto electoral

A su juicio, cuando un partido tiene la oportunidad de gobernar, "por encima de todo, tiene que estar el interés de los ciudadanos" y si hay algún escollo, debe resolverse internamente con diálogo. El principal problema, a su juicio, es que en los gobiernos de Murcia, Castilla y León y Madrid "ha faltado generosidad". También cree que a Cs, con Inés Arrimadas al frente, a nivel nacional le ha faltado saber informar de todas las acciones y los avances que ha propiciado el partido allí donde ha podido gobernar.

Hablando de elecciones, aunque la situación no es la misma, espera que su formación no obtenga tan mal resultado como vaticinan las encuestas -la media de sondeos tan solo le da un escaño- en Castilla y León. No obstante, insiste en que las circunstancias de Andalucía no tienen nada que ver. Por tanto, pide a la dirección nacional del PP que sea "cuidadosa" con la realidad andaluza, reflexione a la hora de analizar las circunstancias y no piense en clave nacional.

El consejero de Educación, Javier Imbroda. E.E

Imbroda no sabe el momento en el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, activará el botón electoral. Aunque el objetivo es agotar la legislatura, lamenta "la pinza extraña" que ha creado Vox con el PSOE y la inestabilidad que demuestran. "No sé qué pretenden, creo que tienen mucho tiempo libre".

Balance en Educación

Durante la entrevista, el consejero también hizo balance de la legislatura en Educación y Deporte. Cree que en Andalucía se han sentado las bases para lograr "la excelencia educativa sin dejar ningún alumno atrás".

Firme defensor de la educación presencial por mucho que la Covid apriete, insiste en que los resultados han demostrado que los centros son lugares seguros. Ahora mismo, no hay ninguno cerrado en la Comunidad, que cuenta con más de 7.000, y todo se debe a "un éxito colectivo". También cree que no se puede vivir con un alarmismo permanente, sí con prudencia.

En cuanto a las bajas del profesorado, asegura que han abierto los centros en el segundo trimestre con menos bajas que en el mismo periodo del año pasado y que se cubren todas las que los centros van solicitando. "Adversidades siempre van a existir y hoy día el sistema educativo andaluz está preparado para cualquier contingencia", concluye el consejero al respecto.

Javier Imbroda en una imagen de archivo. Narrta Media

Hace unos días el exseleccionador que consiguió la primera victoria de España frente a los Estados Unidos de la NBA, recibió la Estrella al mérito deportivo de Málaga. Al darle la enhorabuena, le sale una sonrisa mientras es consciente de que su remonte tiene que seguir siendo permanente en todos los sentidos.

