Muere Javier Imbroda a los 61 años: consejero de Educación de Andalucía e histórico del baloncesto

El consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha fallecido este sábado tras no superar un cáncer de próstata. Tras seis años de lucha, el melillense no ha ganado la partida definitiva a la enfermedad. Con 61 años, ha seguido trabajando desde la Administración pública y en su vida se destaca, sobre todo, su carrera baloncestística: ha sido seleccionador nacional y entrenador de diversos equipos ACB.

Según ha informado el equipo de Imbroda: "Ha fallecido en la tarde del pasado 2 de abril después de una larga enfermedad", así, "sus restos mortales han sido trasladados al Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa), donde se celebrará una misa esta tarde, 3 de abril". También han indicado que por expreso deseo de la familia, "que agradece todas las muestras de apoyo recibidas, será despedido en la más estricta intimidad".

En una reciente entrevista en EL ESPAÑOL, reconocía que a pesar de recibir cada seis semanas un tratamiento de medicina nuclear contra el cáncer que padecía para eliminar unas células muy rebeldes seguía con su "agenda tal cual, no he querido parar, he dicho muchas veces que he elegido vivir, y así va a ser hasta que la vida se acabe".

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dedicado también unas palabras a su compañero de Gobierno: "Nos amanece este domingo de abril el corazón roto. Gracias, Javier Imbroda, por habernos regalado el privilegio de conocerte, de ser tus compañeros. Gracias por tu entrega a Andalucía. Nos dejas tu legado y nos queda tu memoria, que honraremos siempre".

También el consejero de Presidencia y recién nombrado coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha reconocido que "siempre es repentino, siempre es inesperado y siempre es doloroso". "Hemos perdido a Javier Imbroda. Compañero en el Gobierno, de infinita humanidad que, en cada desempeño en su vida, ha sabido servir a España, a #Andalucia y ha sido un enorme ejemplo de valores y entrega".

Las reacciones entre sus compañeros de partido han sido de especial dolor. Según han declarado a este medio miembros de la formación liberal: "Estas cosas, aunque estén presentes y se pudieran esperar, no se afrontan bien nunca". Noelia Losada, edil liberal en el Ayuntamiento de Málaga, muy relacionada con el mundo del baloncesto, ha destacado "la huella imborrable que deja en todos".

En 2018 empieza a tener relación con la política y aparece en un mitin con Albert Rivera en Málaga. El liberal le nombra candidato por Málaga a las autonómicas del 2 de diciembre de ese mismo año. Entra a formar parte del Gobierno de Juanma Moreno tras el pacto entre Ciudadanos y PP y ocupa la cartera de Educación y Deportes.

Su vida

Javier Imbroda nació en Melilla el 8 de enero de 1961 y es hermano del expresidente de la Ciudad Autónoma y del PP de Melilla, Juan José Imbroda. Su carrera ha estado íntimamente ligada al baloncesto y es uno de los entrenadores con más partidos en la Liga ACB.

Llegó de Melilla a Málaga para entrenar en Maristas y fue ahí donde consiguió su primera oportunidad profesional. Su primer hito deportivo fue el subcampeonato de la ACB en la temporada 94/95, cuando se quedó a las puertas de vencer en la final al todopoderoso Barça con un equipo pequeño, el Unicaja, sobre el que Málaga construyó una afición inquebrantable.

En 1998 cambia de equipo tras una década en Unicaja y hasta 2001 entrena al Caja San Fernando de Sevilla, consiguiendo también llevarlo a estar entre los grandes de la ACB con finales de liga y copa.

A principios de siglo se convierte en seleccionador nacional de baloncesto, tras los años de Lolo Sainz. En 2001 se hace con el bronce en el Europeo de Turquía y en 2002, en el Mundial, consigue el hito de vencer a Estados Unidos.

Durante una temporada (2002/2003) entrena al Real Madrid y tras esta aventura descansa varios años hasta volver a entrenar a equipos como el Grupo Capitol o el Vive Menorca.

En 2010, Imbroda pone en marcha su proyecto educativo, Medac. Bajo su dirección el grupo fue creciendo hasta convertirse en líder de la FP en Andalucía y se encaminó a serlo en España. En 2018 vendió su participación para evitar conflictos de intereses al incorporarse al Gobierno andaluz.

Estrella al mérito deportivo

El 7 de enero de este año, Imbroda recibía la Estrella al mérito deportivo de Málaga. El acto, al comenzar el año, reunió a casi todos los consejeros de la Junta y se planteó como una despedida en vida. Incluso, entonces, se barajó la posibilidad de que abandonara el puesto en la Consejería. Al contrario, aprovechó para destacar los valores que había aprendido en el deporte y ser perseverante: aguantaría hasta el final.

En aquel homnaje, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, declaró su admiración por Imbroda y agradeció la iniciativa por el reconocimiento "justo y oportuno, porque Javier es esa persona que se merece realmente esta estrella".

