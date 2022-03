El actor Kerem Bürsin, "enamorado" de Málaga: visitó a Banderas y paseó por la ciudad

No se sabe quién ha enamorado más a quién. El turco Kerem Bürsin a Málaga, o Málaga al actor. El protagonista de 'Love is in the air' ha pasado el fin de semana en la capital con motivo de la inauguración de la 25º edición del Festival de cine de Málaga.

En la alfombra roja, en el Martín Carpena, fue sin duda el más deseado, especialmente por el público femenino, que gritaba su nombre allá por donde iba. El joven actor, pese a no saber español, chapurreaba algunas palabras con la prensa, a la que atendió con especial atención y cariño.

Bürsin ha estado alojado, por cierto, en el hotel Soho Boutique de Santa Catalina, un hotel retirado de la zona céntrica, pero quizás no lo suficiente, porque se han visto decenas de imágenes de seguidoras con el actor en el exterior del hotel. La mayoría cuenta que Bürsin ha sido muy simpático con ellas en todo momento.

El actor ha aprovechado muy bien su estancia en Málaga. Lejos de acudir solo al Festival, se le ha podido ver disfrutando de la música en directo en los Baños del Carmen y en el Teatro del Soho CaixaBank viendo 'Company', la éxitosa obra de Banderas, que dará pases en la capital hasta el 3 de abril.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kerem Bürsin (@thebursin)

Kerem Bürsin confesaba en sus redes sociales que conocer a Antonio Banderas ha sido todo un sueño para él porque es ese actor que él ha seguido desde pequeño. "Crecí con Banderas", declaraba en la alfombra roja del viernes.

Respecto al musical, Bürsin quedó totalmente encantado. "Ver tu obra en directo es algo que no voy a olvidar jamás, lo voy a valorar siempre. Gracias por tu generosidad, por tener tan buen corazón y ser tan inspirador", escribía el actor al malagueño.

Este domingo ha partido de nuevo para su país, pero con una mochila cargada de recuerdos y cariño en Málaga. El turco está deseando volver a España ya que en Turquía tiene una productora audiovisual y ha confesado que tiene "muchos proyectos" en mente, por lo que habrá que esperar. Seguro que sus seguidores tienen paciencia.

Sigue los temas que te interesan