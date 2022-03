Localizan con vida a Antonio Vargas y Juan José Izquierdo, desaparecidos en Málaga.

Buenas noticias para los familiares de Antonio Vargas y Juan José Izquierdo, que respiran aliviados tras volver a tenerlos en casa. Esta semana dos nuevas alertas de desaparición sin relación se activaban en la provincia de Málaga, la primera la de Izquierdo, en Torremolinos, y la segunda la de Vargas, en Rincón de la Victoria.

Vecinos de la zona se movilizaban en redes sociales para encontrar a este hombre. "No me lo puedo creer, me cruzaba todos los días con él con los perretes", apuntaba una vecina de la zona. Finalmente todo ha quedado en un susto y Juan José, de 74 años de edad, ya se encuentra en casa con buen estado de salud.

Asimismo, por su parte, los familiares de Antonio Vargas manifestaban esta semana su gran preocupación por no saber el paradero del hombre, de tan solo 44 años. Este viernes SOS Desaparecidos confirmaba que también se desactivaba su alerta tras ser localizado sano y salvo.

¿Qué hacer en caso de desaparición?

En caso de desaparición cabe recordar la labor que hacen desde la organización SOS Desaparecidos, que cuenta con un teléfono activo las 24 horas del día los 365 dias del año, 645.075.293. También se puede poner en contacto vía mail por sosdesaparecidos@gmail.com.

Una vez recibida la comunicación se les solicitarán datos como una fotografía, descripción física, lugar y día de la desaparición... Y tras ello, se difundirán carteles por redes sociales para solicitar colaboración ciudadana.

Las primeras horas

Desde SOS Desaparecidos recomiendan mantener la calma y reflexionar y valorar las costumbres y hábitos de la persona desaparecida tras hablar con personas que hayan estado con ella el día de la desaparición.

También creen que es positivo que se haga una primera hipótesis de lo que puede haber pasado. Si no se saca una explicación clara, se ha de acudir enseguida a la Policía que tenga competencias en la zona para formalizar nuestra denuncia.

Una vez denunciada, se recomienda hacer pública la desaparición en los medios de comunicación; editar y repartir carteles con la fotografía y datos de la persona o ponerlos en zonas concurridas como estaciones, mercados u hospitales. Todo ello manteniendo entrevistas esporádicas con la Comisaría.

