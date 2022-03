El Festival de Málaga celebra una fiesta de cine en su inauguración con Rellán y Ucrania como protagonistas

El Festival de Málaga volvió a lucir alfombra roja pese a las previsiones de lluvia en su inauguración. Cientos de personas aguardaban frente al Palacio de Deportes Martín Carpena mucho antes de la hora prevista de la gala para hacerse selfis junto a los rostros más queridos del cine español. "¡Ay, qué turco!", suspiraba una de las asistentes al ver pasar por la pasarela al actor Kerem Bürsin, protagonista de la famosa telenovela Love is in the air.

El certamen desplegó por fin su característica alfombra roja y abrazó la añorada presencialidad tras dos años de pandemia en una gala sobria y muy musical. La inauguración arrancó pasadas las 20:15 con un vídeo donde aparecieron escenas de películas españolas como Verano 1993, El laberinto del fauno o Jamón, jamón. Manolo García fue el encargado de poner las primeras notas musicales a la velada.

"Felicidades por este 25 aniversario. Un placer y un honor. ¡Y que sean 2.500 aniversarios más!", decía justo antes de cantar dos de sus mayores himnos: A San Fernando, un ratito a pie y otro caminando y Laberinto de sueños. Alguien entre el público le seguía el ritmo con palmas.

⭐️ ¡Esto es entrar en escena a lo grande y lo demás son tonterías! @NietoPepon llega en coche a la gala inaugural del #25FestivalMálaga pic.twitter.com/uxKN8IjrWr — Festival de Málaga (@festivalmalaga) March 18, 2022

Las presentadoras Noemí Ruiz y Celia Bermejo rompían el hielo con un "bienvenidos a una noche mágica, especial y única". "Estamos aquí tan cerca y sólo eso merece la pena un gran aplauso", celebraron mientras se hacían un selfi con las 3.000 personas presentes en un auditorio, que dos años atrás había acogido unos Goya muy especiales donde se rindió homenaje a Pepa Flores.

Entrada a lomos de un Audi

Pepón Nieto hacía su entrada estelar a lomos de un Audi. "Estoy feliz de estar aquí, sobre todo porque es presencial. Volvemos a estar todos juntos. El Festival de Málaga es el festival del público. Es vuestro", señalaba tras dejar claro que el certamen quiere ver a los mayores y menores de 25 años en las salas viendo cine. "Tenemos más ganas, ilusión y energía que nunca", aseguraba el actor malagueño.

El intérprete no sólo presumió de "alfombra roja cariñosa", sino que también hizo hincapié en que el Festival proyecta el cine que vendrá o títulos que componen la historia del cine español como El bosque del lobo. El certamen pondrá la película de "terror psicológico, de costumbres y licantropía" para rendir homenaje a José Luis López Vázquez en el centenario de su nacimiento.

También humo momentos para recordar a los premiados en esta flamante 25 edición como Sol Carnicero, la primera directora de producción en España y habitual aliada de Berlanga o Pilar Miró; la pareja de directores formado por Javier Ambrossi y Javier Calvo; o Carlos Saura, que recogerá este domingo la Biznaga de Honor por una larga y fértil trayectoria.

Música y danza en honor a Ucrania

Uno de los momentos más emocionantes de la noche llegó con la actuación del jovencísimo Antonio Peula y Belén Bouzas, Becas Talento de la Fundación Málaga en 2021 en las disciplinas de violonchelo y danza contemporánea. Ambos montaron una pieza esperanzadora en homenaje al pueblo ucraniano. Mientras, los espectadores podían ver las imágenes que está dejando la invasión estas semanas: una madre llorando, niños asustados, refugiados en autobús y pancartas en contra de la guerra.

El cineasta David Serrano subía al escenario para hablar de Miguel Rellán antes de recibir la Biznaga Ciudad del Paraíso. "En su carrera no ha habido altibajos o malas rachas. No ha tenido casi vacaciones. Sólo así se puede conseguir el currículum más extenso del cine español en los últimos 50 años. Ha encontrado tiempo para dirigir, publicar novelas o hacer teatro. Quizá a lo que más tiempo dedica es a ayudar a los demás", destacó.

⭐️'Cuando me aplauden después de una representación o me hacen buenas críticas siempre pienso, ¡ha vuelto a colar!' confiesa Miguel Rellán, @bucharta, tras recoger la Biznaga 'Ciudad del Paraíso' #25FestivalMálaga pic.twitter.com/CYU1vhvQCP — Festival de Málaga (@festivalmalaga) March 18, 2022

Para el artista, Rellán es "un inmenso actor y un excelente profesional". "Hace cuatro meses nació mi hijo y le pedí que fuera su padrino. Me dijo que sí. No se me ocurría mejor regalo que formar parte de su vida", celebró ligeramente emocionado antes de la proyección de un vídeo con declaraciones del actor, que hacía teatro en pleno franquismo como acto político.

Rellán, inmenso actor

El intérprete, conocido por su papel del moro en El crack o en series como Compañeros, llamó un día a su amigo Fernando Méndez Leite para pedirle trabajo. "El lunes empieza una película de un señor que se llama José Luis Garci. Era un papel de siete frases. Lo hice como si fuera Ricardo III", aseguró. Lo demás es historia del cine español.

Tras el visionado de la entrevista, el público se puso en pie para aplaudir a Rellán. "¿Queréis que me dé un infarto? Hace unos días vi por internet a mi querido y admirado Luis Tosar hablando con Javier Gutierrez y Javier Bardem. Y hablaban del síndrome del impostor. No sé si ellos lo padecen, yo sí. Cuando me aplauden después de una función, después pienso: "Ha vuelto a colar. Seguro que la próxima me pillan", contó entre risas.

El actor que sostiene que "el arte no transforma el mundo, pero sí transforma a las personas" se despidió con una cita de Camus: "Decía que si te dedicas a una disciplina artística y aguantas, tarde y temprano te dan un premio. Lo difícil es merecérselo. Muchísimas gracias por permitirme por creérmelo unos días más". El largo aplauso sonó en toda Málaga.

Pol Granch y Álvaro Lafuente (más conocido como Guitarricadelafuente), tomaron el relevo en la parte musical de la gala antes de que el equipo de Código emperador, filme que compite en la Sección Oficial, subiera al escenario antes de su proyección. "Todas las películas son un viaje. Este se trata de un viaje a una zona oscura que está a nuestro lado. Ojalá esta os despierte preguntas", señaló su director, Jorge Coira.

Luis Tosar, el protagonista del trepidante thriller, animó a todo el mundo "a contagiarse de la maravillosa enfermedad de volver a la salas, a ser no posible no como el coronavirus", bromeó antes de recordar a toda la gente de Ucrania. "Ellos sí que lo están pasando mal. Nosotros somos unos privilegiados", zanjó.

"Iceta, sabemos que te gusta bailar", insinuó Nieto engalanado con un nuevo traje color plata antes de dar paso a una auténtica fiesta de la mano de Camela, cuyos primeros videoclips se los dirigió Antonio Bayona. "Es un honor estar esta noche aquí y poner música al Festival de Cine de Málaga. Que lo paséis perita", reconoció Ángeles, la cantante antes de interpretar el éxito Lágrimas de amor. Una lluvia de confeti llenó un Martín Carpena en pie y bailongo.

⭐️ @camelaoficial ha puesto el broche final a la gala de inauguración del #25FestivalMálaga con uno de sus clásicos, ‘Sueño contigo’ pic.twitter.com/ZeJ58GjHns — Festival de Málaga (@festivalmalaga) March 18, 2022

La inauguración del 25 Festival de Cine de Málaga en el Martín Carpena no fue en absoluto una réplica de los Premios Goya, ni falta que hace. Como prometió su director, Juan Antonio Vigar, fue más amena y divertida. Aunque algunos salieron de la gala pidiendo un Pepón Nieto más guasón y algo más de "sal y pimienta" durante la velada.

