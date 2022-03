Viejos conocidos, alfombra roja, cercanía y mucha vitalidad: así será el 25 Festival de Cine de Málaga

El Festival de Cine de Málaga afronta su 25 aniversario con una programación a la altura de la efeméride, la cercanía como uno de sus sellos de identidad y una actitud vitalista ante tal reto. "Este año el festival arranca en el Martín Carpena, una gran iniciativa. Contamos con una situación sanitaria mejor y se va a notar. Harán algo a la altura de ese número redondo, un cuarto de siglo", ha asegurado el regidor tras pedir un minuto de silencio por las víctimas en la guerra de Ucrania.

Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga, ha señalado al inicio de su intervención que se han convertido en "un humilde, ejemplar y eficaz ejemplo a seguir para otros festivales" estos dos años. "Algunos han tomado nota y han elaborado un manual de buenas prácticas. La pandemia se ha hecho muy larga y ha sido una travesía en el desierto. Queríamos volver a marzo", ha reconocido.

El gestor cultural ha querido destacar el enorme esfuerzo de todo el equipo para "poder estar otra vez en casa con la fecha de siempre y con la voluntad de ser un festival que celebra la vida". La inauguración en el Palacio de Deportes Martín Carpena el 18 de marzo no será una réplica de los Premios Goya y contará con 3.000 butacas libres (un tercio de las entradas se pondrán a la venta este jueves).

Para Vigar, es "un orgullo volver tras celebrar allí la gala de los Goya". "Fue un éxito. Volvemos para hacer una gala más medida desde el punto de vista económico. No es una réplica de los Goya. Será amena y divertida", ha advertido tras contestar a la pregunta de un periodista sobre el presupuesto de la gala de inauguración, que asegura no rebasará los 300.000 euros.

La alfombra roja también volverá a la ciudad, eso sí con la mochila cargada de experiencias tras estos dos años complicados. "Este año vamos a tener dos alfombras, o mejor dicho, dos photocall. Los medios podrán trabajar con las mismas condiciones de distancia, etc., en un photocall que se trasladará al Patio de Banderas del Ayuntamiento", ha explicado.

Alfombra roja con mascarilla

Luego tendrá como de costumbre la alfombra roja en la Plaza de Jerónimo Cuervo, frente al Teatro Cervantes, dedicada al encuentro entre el público y los invitados al festival. "Estamos esperando a la evolución de la situación. Tendremos que pedir que el público que se ponga la mascarilla, la forma de encontrarse con los invitados al festival", ha hecho hincapié.

El director del Festival ha reconocido que la situación sanitaria "ha mejorado sustancialmente y aunque debemos seguir siendo cautos, estamos en un escenario mucho más favorable y positivo". Vigar ha planteado una 25 edición muy cercana y presencial, "una celebración de la vida social como la de la vida del propio festival", para así recuperar señas de identidad que los han definido.

El objetivo del Festival, según Vigar, es ser "una imagen muy real de lo se hace en español", ya que son "la casa común del cine español". "Aquí caben todas las miradas, los formatos y los conceptos", ha dicho en referencia a la sección oficial de películas "muy equilibrada y diversa este año". En ella están viejos conocidos de la fiesta del cine español como Daniel Guzmán o Carla Simón (ambos ganaron la Biznaga de Oro: el primero con A cambio de nada y la segunda con la aplaudida Verano 1993).

Sección oficial - Largometrajes

Código Emperador de Jorge Coira inaugurará el Festival, que clausurará Llenos de gracia de Roberto Bueso (fuera de concurso). A los dos se suman las ya anunciadas Alcarràs de Carla Simón, Oso de Oro en Berlín y que no compite finalmente; Canallas de Dani Guzmán; La maniobra de la tortuga de Juan Miguel del Castillo; Las niñas de cristal de Jota Linares y Llegaron de noche de Imanol Uribe.

Se suman las españolas El test de Dani de la Orden; Cinco lobitos de Alauda Ruiz de Azúa; La cima de Ibón Cormenzana; Mi vacío y yo de Adrián Silvestre; Nosaltres no ens matarem amb pistoles (Nosotros no nos mataremos con pistolas) de María Ripoll, y La voluntaria de Nely Reguera.

Respecto a la participación de películas latinoamericanas, el Festival de Málaga ha seleccionado The Gigantes de Beatriz Sanchís (México y EE.UU); A Mäe (La madre) de Cristiano Burlán (Brasil); Lo invisible de Javier Andrade (Ecuador y Francia); Utama de Alejandro Loayza Grisi (Bolivia, Uruguay y Francia), película ganadora del Premio del Jurado del Festival de Sundance; Mensajes privados de Matías Bizé (Chile); Almost in Love (Ámame) de Leonardo Brzezicki (Argentina); Cadejo Blanco de Justin Lerner (Guatemala) y Libre de Natural Arpajou (Argentina).

La sección oficial del 25 Festival de Málaga se completará con esos pases especiales fuera de competición, con las españolas Sin ti no puedo de la granadina Chus Gutiérrez; Camera Café del cómico Ernesto Sevilla; La piel en llamas de David Martín Porras; Sinjar de Ana Bofarull; Toscana de Pau Freixas; y Héroes de barrio de Ángeles Reiné.

Zona Zine

Además, tendremos Zonazine, una apuesta por el nuevo cine que cumple ya 20 años, con nueve películas de acentuado sentido autoral y muy novedosas narrativamente. Son cinco españolas (Dúo, de Meritxell Colell; Una película póstuma, de Sigfrid Monleón; Libélulas, de Luc Knowles; Isósceles, del malagueño Ignacio Nacho; y Lugares a los que nunca hemos ido, película póstuma del recientemente fallecido Roberto Pérez Toledo).

Además de cuatro latinoamericanas (Tiempos futuros, de V. Checa -México, Perú, Ecuador, España y Alemania-; Mostro, de José Pablo Escamilla -México-; A Vanishing Fog (Entre la niebla), de Augusto Sandino -Colombia-; y Al Oriente, de José María Avilés -Ecuador-). Costa Rica será esta 25 edición el país invitado y la Comunidad Valenciana ocupará un lugar especial en la programación.

Documentales

La sección contará con 14 documentales (seis largometrajes y ochos cortos), que optan a las biznagas de plata de esta sección, que contará además con las ya habituales mesas redondas y la Cena de Gala en el Hotel Miramar.

Documentales - Sesiones especiales

Los espectadores podrán ver los siguientes títulos en sesiones especiales: 100 días con la tata de Miguel Ángel Muñoz; Buñuel, un cineasta surrealista de Javier Espada; Emilio Prados, cazador de nubes de Jorge Peña Martín, rodada en Málaga y donde hablan de un poeta clave del 27; Legionarias de Arturo Méndiz, protagonizado por siete mujeres que cuentan su trabajo diario en la base de la Legión en Viator (Almería); Cruce de caminos, un documental sobre el cantante Miguel Ríos de Luis Mengs y Luis Miguel Fernández; o el El viaje de Julieta de Pancho G. Matienzo sobre el universo de Pedro Almodóvar.

Exposición en calle Larios

La exposición de la calle Larios, titulada 25 y seguimos de estreno, estará dedicada este año a retratos del cine español y latinoamericanos realizados por la soberbia fotógrafa Lupe de la Vallina (conocida por su trabajo en Jotdown, entre otras cabeceras).

Para celebrar el Día del Padre el 19 de marzo, el Festival se quedará en le Palacio de Deportes José Martín Carpena para disfrutar por la mañana en familia de un concierto del popular grupo infantil Pica Pica. Por latarde, el público podrá asistir en vivo a la realización del premiado y divertido podcast Estirando el chicle de Carolina Iglesias y Victoria Martín.

El Festival concluirá el domingo 27 con el ya tradicional maratón de cine en el Cine Albéniz con las películas ganadoras y un concierto de clausura en el Teatro Cervantes que anunciarán próximamente.

Homenajes

En cuanto a los homenajes, a los ya anunciados Premio Málaga - Sur, para el conjunto del cine español representado por la Academia de Cine; el Premio Retrospectiva – Málaga Hoy, para la actriz argentina Mercedes Morán; el Premio Málaga Talent – La Opinión de Málaga, para Los Javis y el Premio Ricardo Franco - Academia de Cine, dedicado a los oficios del cine, para la directora de producción y pionera en la industria Sol Carnicero, se une la Biznaga Ciudad del Paraíso, para los imprescindibles del cine español, que se le entregará al actor Miguel Rellán, y la Biznaga de honor para el director Carlos Saura.

La Película de Oro del 25 Festival de Málaga será El bosque del lobo, un clásico de 1970 de Pedro Olea, que servirá como homenaje al gran actor José Luis López Vázquez en el centenario de su nacimiento. Será posible gracias a un acuerdo con la Filmoteca Española.

+Málaga

Esta nueva sección nace con la voluntad de continuidad. El Festival ha llegado a un acuerdo con distribuidoras independientes para proyectar títulos no latinoamericanas que han cosechado importantes premios en festivales, y que aún no han sido estrenadas en España. Habrá un Premio del Público con un valor de 10.000 euros, que irá destinado a la distribución de la película premiada.

Contarán con Un nuevo mundo (Un autre monde), Stephane Brizé (Francia); Aquí me río yo (Qui rido io), Mario Martone (Italia); Las cartas de amor no existen (Chère Léa), Jérôme Bonnell (Francia); Promesas en París (Les promesses), Thomas Kruithof (Francia); Mentes maravillosas (Presque), Bernard Campan y Alexandre Jollien (Francia); El arma del engaño (Operation Mincemeat), John Madden (Reino Unido).

