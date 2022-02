Carla Simón se consagra con ‘Alcarràs’, primer Oso de Oro del Festival de Berlín para España desde 1983

Carla Simón hace historia en Berlín con el Oso de Oro del Festival de Berlín para Alcarrás, una película que partía como favorita tras enamorar a la crítica internacional. El triunfo de la autora de Verano de 1993 supone el primer gran éxito para el cine español en uno de los tres grandes festivales internacionales (Berlín, Venecia y Cannes) desde 1983. El drama costumbrista llegará a los cines españoles el próximo 29 de abril.

El jurado presidido por M. Night Shyamalan ha decidido encumbrar a una prometedora directora que ya había recibido el premio a la mejor ópera prima de la Berlinale en 2017 con su desumbrante debut, una historia inspirada en su propia infancia con la que representó a España en los Oscar, arrasó en el Festival de Málaga y recibió tres premios Goya.

Alcarràs es la historia de una familia en la que el abuelo ha dejado de hablar, pero nadie de los Solé sabe por qué. Como cada verano, en Alcarràs, una pequeña localidad rural de Cataluña, la familia cultiva una gran extensión de melocotoneros. Después de ochenta años cultivando la misma tierra, la familia Solé se reúne para realizar juntos su última cosecha.

Primer clip de 'Alcarràs', de Carla Simón | Versión original subtitulada al inglés

La segunda película de una directora catalana nacida en 1986 sigue los pasos de El lazarillo de Tormes (1960, César Fernández Ardavín), el triple empate en 1978 de Ascensor (Tomás Muñoz), Las truchas (José Luis García Sánchez) y Las palabras de Max (Emilio Martínez Lázaro), Deprisa, deprisa (1981, Carlos Saura) y La colmena (1983, Mario Camus), las otras películas españolas que habían triunfado anteriormente en el certamen alemán. En 2009, la directora peruana afincada en España Claudia Llosa se llevó también el Oso de Oro con La teta asustada, una coproducción internacional con participación española en su financiación.

Desgraciadamente, se ha quedado queda fuera del palmarés la otra película española a concurso: Un año, una noche. La película de Isaki Lacuesta sobre la matanza de Bataclan había conquistado a la crítica y partía como una de las favoritas de cara al palmarés.

Quién si ha estado presente entre los premiados es el cineasta asiático Hong Sangsoo, que se ha vuelto a quedar a las puertas del Oso de Oro con el Gran Premio del Jurado a The Novelist's Film. Este es su tercer premio consecutivo en la Berlinale tras los reconocimientos con los Osos de Plata como director en 2020 y como guionista en 2021. La coproducción francoalemana Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush se ha llevado los Osos de Plata al mejor guion y la mejor interpretación protagonista para Meltem Kaptan, mientras que la canadiense Claire Denis ha sido premiada por la dirección de Both Sides of the Blade.

Palmarés de la Sección Oficial a concurso

Oso de Oro a la Mejor Película: Alcarràs, de Carla Simón

Oso de Plata a Gran Premio del Jurado:So-seol-ga-ui Yeong-hwa (The Novelist's Film), de Hong Sangsoo

Oso de Plata a Premio del Jurado: Manto de gemas, de Natalia López Gallardo

Oso de Plata a Mejor Dirección: Claire Denis por Avec amour et acharnement (Both Sides of the Blade)

Oso de Plata a Mejor Guion: Laila Stieler por Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush (Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush)

Oso de Plata a Mejor Interpretación Protagonista: Meltem Kaptan por Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush (Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush)

Oso de Plata a Mejor Interpretación de Reparto: Laura Basuki por Nana (Before, Now & Then)

Oso de Plata por la contribución artística: Everything Will Be OK, de Rithy Panh

