Jorge Coira se sumerge en las cloacas del Estado con 'Código emperador' en el Festival de Málaga

El Festival de Málaga ha comenzado este viernes la programación de su flamante 25 con la película Código emperador. La cinta de Jorge Coira reflexiona sobre el poder de la información y la política elementos centrales de una historia cargada de suspense y prejuicios.

Juan (Luis Tosar) trabaja para los servicios secretos; con el fin de tener acceso al chalet de una pareja implicada en el tráfico de armas se acerca a Wendy (Alexandra Masangkay), la asistenta filipina que vive en la casa y establece con ella una relación que se irá volviendo cada vez mas compleja.

En paralelo, Juan realiza otros trabajos "no oficiales" para proteger los intereses de las élites, que ahora han puesto sus ojos en Ángel González, un político aparentemente anodino cuyos trapos sucios deberá buscar o "inventar".

El equipo de la película ha presentado en rueda de prensa la cinta, que abre la Sección Oficial a competición del Festival de Málaga. El certamen celebra del 18 al 27 de marzo una edición especial, la vigésimo quinta, con la que vuelve a ser el epicentro del cine español y a recuperar espacios para el encuentro y el evento social después de dos años de pandemia.

En la rueda de prensa que ha tenido lugar en el Cine Albéniz han estado presentes el director Jorge Coira; los actores Luis Tosar, Miguel Rellán, Alexandra Masangkay, Georgina Amorós, María Botto, Denís Gómez; el guionista Jorge Guerricaechevarría, y la productora Emma Lustres.

El director Jorge Coira ha contado que la película nació a principios de 2016, a raíz de conversaciones con la productora Emma Lustres: "Queríamos hacer una película común, con una historia que nos apasionase a los dos", ha señalado. Por su parte, el guionista Jorge Guerricaechevarría ha puesto el foco en cómo surgió el guion y en el contenido de la cinta: el poder de la información.

"Empezamos con elementos de actualidad y cosas que veíamos a nuestro alrededor. Tampoco queríamos repetir lo que veíamos en los periódicos, pero sí crear historias a partir de hechos reales", ha asegurado el guionista, que ha reflexionado sobre los poderes que controlan a toda la sociedad y cómo pueden acabar condicionando la vida de un país.

En la misma línea, Emma Lustres ha añadido que Código emperador trata un tema que afecta a todos y está muy presente en la sociedad española. La productora también ha agradecido al equipo su trabajo en la película y ha bromeado que "con los dos Jorges y con Luis Tosar, nada podía salir mal".

Uno de los elementos clave en la película ha sido la documentación previa para escribir la historia. "Hemos acudido a bibliografía y hasta hemos hablado con espías", ha dicho el guionista Jorge Guerricaechevarría, quién también ha reconocido que gran parte del contenido de la historia es real. "A mí no me gusta inventar, prefiero conocer historias reales y a partir de ahí crear nuevas. Muchos de los elementos de la película no los hubiera imaginado si no fueran reales", ha manifestado.

Otro de los asuntos que refleja la película es el "orden establecido", tal y como ha mencionado la actriz Maria Botto, que existe con la diferencia de edad entre hombres y mujeres en situaciones de poder y manipulación. "La película cuenta quiénes siguen manipulando y quiénes son controlados, es algo que viene de muy lejos", ha remarcado.

La actriz Georgina Amorós ha indicado que en el caso de su personaje se refleja algo que ha perdurado en el tiempo: "cosificar el cuerpo de la mujer para manipular y utilizarla por intereses". Por su parte, la también actriz Alexandra Masangkay ha indicado que la película invita a hacer preguntas y a reflexionar sobre ese abuso de poder y la manipulación. "Me parecía atractivo reflejar un amplio abanico de edades en la película para demostrar cómo estas situaciones nos afectan a todos", ha añadido en este sentido Coira.

Miguel Rellán

Durante la rueda de prensa, los asistentes y el equipo de Código emperador han aplaudido al actor Miguel Rellán, que además de participar en la película de Coira recibe esta noche la Biznaga Ciudad del Paraíso que el Festival de Málaga entrega a los "imprescindibles" del cine español. "La verdad es que estoy muy emocionado y es un honor. Me asombra porque es un premio a la trayectoria y yo tengo la sensación de que estoy empezando", ha bromeado.

El actor ha mostrado su admiración por haber podido trabajar con Luis Tosar en esta película: "Es un tipo de otro planeta. Ha sido un privilegio trabajar con él". Por su parte, el reconocido actor le ha respondido que ha sido una "suerte" trabajar con todo el equipo. "He tenido mucha suerte con el reparto de esta película y con los Jorges. Además, yo empecé en el instituto con él (Jorge Coira) haciendo cortos y a día de hoy seguimos trabajando juntos", ha concluido.

