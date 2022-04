El actor turco Kerem Bürsin vuelve a Málaga para disfrutar de la Semana Santa con Antonio Banderas

No ha quedado en el amor de una noche. El actor turco Kerem Bürsin afirmó haber quedado prendado de Málaga trastras su paso por el Festival de Cine, y ha dado muestras de interés en mantener la relación: este Jueves Santo, ha estado viendo los tronos de la Semana Santa de la ciudad en un balcón célebre; el de Antonio Banderas.

Junto con la superestrella malagueña y la actriz Cayetana Guillén-Cuervo, entre otros, Bürsin se ha dejado ver entusiasmado por la procesión de las cofradías, en una jornada brillante en la que —a la hora de publicación de este artículo— todas las hermandades están pudiendo realizar su penitencia sin problemas meteorológicos.

Ya visitó el Festival de Cine

No se supo quién enamoró más a quién. El turco Kerem Bürsin a Málaga, o Málaga al actor. El protagonista de Love is in the air pasó un fin de semana de marzo en la capital con motivo de la inauguración de la 25º edición del Festival de Cine de Málaga.

En la alfombra roja, en el Martín Carpena, fue sin duda el más deseado, especialmente por el público femenino, que gritaba su nombre allá por donde iba. El joven actor, pese a no saber español, chapurreaba algunas palabras con la prensa, a la que atendió con especial atención y cariño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kerem Bürsin (@thebursin)

El actor aprovechó muy bien su estancia en Málaga. Lejos de acudir solo al Festival, se le pudo ver disfrutando de la música en directo en los Baños del Carmen, firmando barriles en El Pimpi, y en el Teatro del Soho CaixaBank viendo Company, la éxitosa obra de Banderas, que dio pases en la capital hasta el 3 de abril.

Kerem Bürsin confesaba en sus redes sociales que conocer a Antonio Banderas fue todo un sueño para él porque es ese actor que él ha seguido desde pequeño. "Crecí con Banderas", declaraba en la alfombra roja del viernes. Ahora, es su compañero de tronos.

