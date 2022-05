Nuria Rodríguez (Cs): "Quiero revalidar el mejor Gobierno de la historia de Andalucía"

Nuria Rodríguez Cubero es la número uno de la lista de Ciudadanos por Málaga. En 2018 los liberales consiguieron casi el 20% de los votos y cuatro escaños al Parlamento andaluz en la provincia. Ahora, Rodríguez quiere hacer valer sus más de tres años trabajando a pie de calle. La ya exdelegada de Turismo en Málaga ha recorrido los 103 municipios y presume de ello.

Es la candidata naranja a unas elecciones en las que quiere revalidar el resultado. No queda claro si cree o no quiere creer en las encuestas, pero sabe que tiene por delante una campaña difícil. Rodríguez repite un mensaje claro: su partido ha gestionado, pero otros "se están colgando las medallas".

Cree en la conjunción entre Cs y PP, pero está a las puertas de un proceso en el que liberales y conservadores van a tener que aprender a convivir sin decirse que se quieren. Por eso hay palos y zanahorias a sus socios y rivales. Salen con casi todo perdido, las encuestas le otorgan 0 diputados y menos de un 4% de los votos. Todo lo que sea tener representación, será un éxito. Rodríguez lo tiene claro, será diputada andaluza.

¿Cree en las encuestas?

No es que crea o deje de creer. Las respeto, pero eso no quiere decir que vayan a cambiar mi forma de trabajar. No van a poder con mi ilusión. Las encuestas no van a cambiarme: yo me crezco siempre ante la adversidad. Nuestro discurso va a ser el mismo antes, durante y después de las encuestas.

Nosotros vinimos a la política a trabajar, y hemos cumplido. Creo que podemos sacar pecho. Allá cada cual, pero nosotros estamos aquí para mejorar el resultado que den las encuestas.

¿Qué resultado espera?

Espero resultados positivos. Sobre todo, espero que los malagueños y los andaluces sepan valorar que por primera vez en la historia un gobierno de coalición ha pensado y ha trabajado por y para los malagueños y los andaluces. Nunca antes ha ocurrido. Y hablo desde el punto de vista de Ciudadanos, nosotros no hemos mirado las siglas, hemos trabajado por todos.

En Andalucía ha habido muchas intenciones de crear gobiernos, pero hasta que no llegó Cs no se ha conseguido. Con nosotros ha cambiado la forma de hacer política y eso lo saben todos los malagueños.

Pero, insisto, ¿qué resultados espera?

Con que los malagueños nos valoren una cuarta parte de los que hemos hecho, ya me siento satisfecha. Lo que espero es revalidar el equipo de Gobierno, que ha sido el mejor de la historia. Porque siempre que está Cs la política es útil y funcionan la gestión y el trabajo en equipo. No hay un ejemplo en el que hayamos estado gobernando donde no haya funcionado nuestra política útil. El número será lo de menos.

En esta legislatura se ha recorrido toda la provincia como delegada de Turismo, ¿cuál es su percepción de la situación de Cs ante el 19-J?

Creo que, con todo el respeto a las encuestas, no se refleja el sentir de los malagueños y los andaluces. Si realmente hubieran tenido la opción de conocer a pie de calle, como he hecho yo por los 103 municipios de Málaga, y escuchar al sector turístico y todos los subsectores, la realidad sería otra.

En mi caso, he visitado municipios en los que gobiernan otros partidos y me han agradecido que fuera la primera delegada en pisarlo. A mí eso me daba mucha tristeza. Yo me he sentido muy satisfecha.

De hecho, hace unos días me despedí de mis compañeros funcionarios de la Delegación de Turismo y me decían llorando -yo lloré mucho más que ellos-: "Es verdad, has hecho lo que dijiste que ibas a hacer, abrir las puertas de la Administración". Mi despacho estaba abierto siempre.

Un dato importante, es que tenemos récord en proyectos turísticos y en eso han sido clave algunos aspectos. Primero, escuchar al sector privado para luego unirlo con lo público. El equipo de la Delegación es el mismo que en anteriores legislaturas, son unos grandes profesionales, se les ha valorado profesionalmente y hemos mejorado la forma de trabajar. Por ejemplo, en Andalucía parece que no se podía hablar de un hotel 5* GL, ¿qué complejo es ese?

Nosotros, con hechos, no con palabras, hemos cumplido. Y eso es gracias a las políticas de Cs.

¿Cree que desde Cs han contagiado de ideas liberales a su socio de Gobierno en la Junta de Andalucía?

Es normal que nos quieran copiar. Y vuelvo a la pregunta de las encuestas, muchas veces no sólo hay que fijarse en las encuestas. Nosotros nos hemos dedicado a gestionar y otros a vender. Ahora llega el momento de contar los logros a los malagueños y a los andaluces. Y hay que decir a los ciudadanos quién ha conseguido todo eso. No hemos sido sólo los políticos, sino también los malagueños a pie de calle. Nosotros hemos sido la cara visible, y es normal que ahora haya quien quiera colgarse medallas y decir que son un partido de centro.

Si hay algo claro es que el único partido de centro, con hechos, no con palabras, es Cs. Hemos conseguido que se hable de Economía, de empleo estable, de datos de empleo… Eso lo ha conseguido Cs. Nosotros hemos cumplido. Cómo van a compararnos con otros. Pero ¿qué pasa? Que nosotros nos hemos dedicado a trabajar en equipo y a gestionar. Es ahora en campaña cuando tenemos que contar a los malagueños todo lo que hemos conseguido.

¿Cuál diría que es el gran logro de Cs en esta legislatura?

Es muy difícil, pero el principal es que hemos cumplido con los malagueños y los andaluces. No hay nada que nos puedan decir que no hemos hecho. Lo que no hemos culminado, está en marcha. Ahora, si nos dan continuidad, imaginen lo que podemos conseguir.

Y, sobre todo, hoy en día no se habla de corrupción cuando se habla de Andalucía. Ese es otro logro de Cs, que el dinero público esté fiscalizado y totalmente transparente. Nuestro proyecto era: eliminar la corrupción, la hemos eliminado tras cuarenta años; Gobierno transparente, está todo a la luz. ¿Dónde se ha visto esto antes? Es normal que los demás se quieran volver liberales ante el ejemplo de Cs.

¿Y cuál considera que ha sido el papel de Javier Imbroda en todos estos logros en los últimos años?

Javier es incomparable, es un grande para los malagueños y los andaluces. Lo que ha conseguido él personal y profesionalmente ahí está... En cuanto a la política: representaba lo que es ser de Cs, alguien que no necesitaba estar en política para conseguir logros, alguien que venía de la sociedad civil y empresarial, que venía a cambiar la forma de hacer política. Y lo consiguió. Yo tampoco vengo de la política.

Sin ninguna duda, Javier es un referente, pero yo no me puedo comparar con él. Siempre lo llevo en mi mente y tengo presente aquel: "Alejaos de los tristes". Tristeza aquí nunca: ilusión, ganas y el ¡vamos Ciudadanos!

¿Cómo está Cs por dentro después de las primarias?

Con más ilusión que nunca, y no lo digo por decir. He recibido llamadas de exafiliados que se han puesto a nuestra disposición, he recibido llamadas de empresarios que me agradecen que les hayamos hecho partícipes. Pero, sobre todo, también he recibido llamadas de políticos de otras siglas para decirme que puedo contar con ellos. Eso es muy importante.

Teresa Pardo no aparece en las listas tras caer en las primarias frente a usted, ¿hará campaña con Cs?

Quizá esa pregunta sería mejor hacérsela a ella. A mí, personalmente, me encantaría que la hiciera, es una compañera que ha hecho un gran trabajo.

¿Cree que los líos internos pueden hacerles daño en las andaluzas?

Creo que ya no, está superado. Nos han hecho daño, por supuesto, pero a veces no hay mal que por bien no venga. Nos hemos quedado y han vuelto los buenos. Los que realmente queremos seguir trabajando por el proyecto en el que creemos.

¿Cree que hay gente que saldrá del armario para volver a decir "yo apoyo a Cs"?

Qué me gusta esa expresión. Yo creo que sí, y pongo el ejemplo de mi red. Cuando dije que me presentaba, muchos amigos que eran afines a otros partidos me dijeron que a ellos no les importaba significarse con un apoyo hacia mí. Y si todavía hay alguien que no quiere apoyar públicamente, da igual, que lo haga cuando llegue el momento de meter la papeleta en la urna.

Málaga es una de las provincias en las que Cs puede sacar representación. ¿Cuál quiere que sea su papel a partir del 19-J?

Cambiar la forma de trabajar en el parlamento. Hasta ahora, un delegado territorial no salía de su despacho o si lo hacía se iba a Marbella o sitios donde sabía que tendría repercusión en medios. Sin embargo, yo he trabajado en los 103 municipios de la provincia de Málaga. Así vamos a hacerlo, mi ilusión es que cuando llegue al parlamento volvamos a salir, porque a mí me aportan energía todos esos malagueños. Me gusta escucharlos y ayudar a liderar proyectos. A mí me da igual que luego se cuelgue la medalla otro partido, ya estamos acostumbrados, pero yo quiero poner en marcha todo lo que sea posible.

¿El ritmo del Parlamento permitiría eso?

Sí. Sin duda, y la pregunta la hago mirando atrás en la legislatura. ¿Otros delegados no tenían tiempo de salir? Sí, pero preferían pensar en cuál sería el siguiente sillón al que saltarían. Yo no pienso en eso, yo pienso en cambiar y seguir cambiando la forma de hacer política. Y me veo en el Parlamento, gracias al apoyo de los malagueños, para eso. No nos olvidemos de que la clave de la política está en escuchar a pie de calle.

¿Considera que Málaga ha conseguido una doble centralidad andaluza en esta legislatura? ¿Cree que antes estaba olvidada por los gobiernos andaluces?

Por primera vez en la historia, Málaga está en el lugar que se merece. No porque haya más o menos consejeros de Málaga, sino porque hemos estado trabajando sin mirar siglas. Hasta ahora, cuando en un Ayuntamiento gobernaba un color político y en la Junta otro, no se le daba ni agua. Eso no se puede consentir. Los políticos de otros partidos nos han reconocido que Cs ha cambiado eso.

