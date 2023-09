La Navidad de Almeida: 4,3 millones en luces, belenes por todos lados y la gran bola cambia de ubicación

C. Serna

Puede parecer que hace sólo unos días que hemos entrado en el otoño y ya estamos hablando de la Navidad. Pero es que la decoración navideña de las grandes ciudades se ha convertido en un atractivo turístico per se que mueve a millones de personas y millones de euros. Y todos los dirigentes políticos lo saben.

Es posible que Almeida harto de que últimamente sólo se hable de las luces de Vigo, con lo que fue la Navidad de Gallardón y el gran cambio en la capital, este año lanza la casa por la ventana e incrementa un 7,5% el presupuesto de las luces, eso sí, el 100% de los 11 millones de bombillas que se van a utilizará será tipo led para favorecer unas verdes Navidades.

En total, el Ayuntamiento de Madrid se va a gastar 4,3 millones de euros en iluminar 230 emplazamientos. Eso sí, la Navidad llegará a todos los distritos, y en las 21 áreas de Madrid habrá alguna luz de algún tipo.

Además, como en años anteriores, se va a tener en cuenta las propuestas de diseñadores y especialistas de prestigio para el dibujo de las luces, sobre todo en los lugares más concurridos como Alcalá o Gran Vía.

Según ha explicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, tras la Junta de Gobierno, a estas iluminadas ideas se van a añadir las de nuevas incorporaciones gracias al convenio entre el Consistorio y la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

Pero los 11 millones de bombillas de eficiencia energética no serán el único indicio de que en Madrid las Navidades llegan en noviembre, cuando se suele realizar el alumbrado oficial. La capital también se va a engalanar con 6.600 cadenetas y se van a plantar 115 cerezos navideños y once grandes abetos, eso sí, estos también de bombillas y no de hojas.

Belenes

Madrid también volverá a lucir todos los belenes que tenía en otros años en varias localizaciones de la ciudad. Sólo del Ayuntamiento de Madrid, se colocará uno San Vicente, otro en la Puerta de Toledo, otros más en las Plaza Mayor y, como noticia de última hora, volverá el de la Puerta de Alcalá ya que Almeida ha prometido que las obras estarán terminadas para el iluminado navideño y el monumento formará parte de la decoración de la ciudad.

Además, hay un nacimiento gigante que se ubicará en Colón y que será uno de los atractivos del eje principal de la ciudad junto con la "gran menina luminosa del Paseo del Prado".

La gran novedad de este 2023, junto con el incremento de un 7,5% del presupuesto en luces, es que van a mover la gran bola que en el encuentro entre Gran Vía y la calle de Alcalá se había convertido en un símbolo.

El Consistorio no ha querido desvelar dónde va a colocar la gran bola quizás esperando que todos los que quieran fotografiarse con ella la busquen por la ciudad y disfruten del resto de atractivos.

