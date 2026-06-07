Comprobar Gordo de la Primitiva, hoy en directo | Resultados y números premiados del sorteo del domingo 7 de junio de 2026
Un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra este domingo 7 de junio de 2026, a las 21:40, con un premio de 8,5 millones de euros.
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Este domingo 7 de junio de 2026 se ha celebrado un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 8,5 millones de euros.
La combinación ganadora corresponde a los números 10, 19, 29, 37 y 54, mientras el reintegro o número clave es el 7.
🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?
Hoy el sorteo del Gordo de la Primitiva pone en juego un bote de 8,5 millones de euros para la Primera Categoría (5 aciertos más número clave), que es el premio máximo posible del día.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo y dispones de un plazo de 3 meses para hacerlo; si el premio es de hasta 2.000 € puedes acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y si supera los 2.000 € deberás ir a una entidad bancaria colaboradora, donde además te aplicarán la retención correspondiente (actualmente solo tributa la parte que excede de 40.000 € del premio).
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda solo se queda dinero de los premios que superan 40.000 euros: esa cantidad está exenta, así que si tu premio es igual o inferior a 40.000 €, lo cobras íntegro, sin retención ni obligación de declararlo en el IRPF. Cuando el premio es mayor, se aplica un gravamen fijo del 20 % solo sobre lo que excede de esos 40.000 € y la retención se practica automáticamente al cobrar en el banco (por ejemplo, en un premio de 100.000 € se tributa solo por 60.000 €, y Hacienda se queda 12.000 €).
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Gordo de la Primitiva | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Los premios de El Gordo de la Primitiva están sujetos a un gravamen especial por parte de la Agencia Tributaria que solo afecta a las grandes cantidades.
Por ley, los primeros 40.000 euros de tu premio están completamente exentos de impuestos, por lo que recibirás ese tramo íntegro sin importar la categoría que hayas acertado.
Para cualquier cantidad que supere ese límite de 40.000 euros, Hacienda se queda con un 20% fijo sobre el importe restante.
Esta retención se realiza de forma automática y directa en la entidad bancaria en el momento de cobrar el premio, lo que significa que el dinero llegará a tu cuenta bancaria ya limpio de cargas fiscales.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Podrás cobrar tu premio a partir de mañana lunes, 8 de junio, a las 09:00 horas, una vez que se haya realizado el cierre técnico oficial del escrutinio y abran sus puertas los puntos de venta.
Al haberse celebrado el sorteo a última hora de este domingo (21:40 horas), es necesario esperar al siguiente día hábil para que el sistema de Loterías y Apuestas del Estado valide y autorice el pago de los boletos ganadores.
El procedimiento exacto para recibir el dinero variará según la cuantía que hayas obtenido: los premios inferiores a 2.000 euros se pagan directamente en metálico en cualquier administración física de lotería, mientras que si has logrado un premio igual o superior a 2.000 euros (como el gran bote de 8,5 millones de euros) deberás acudir con tu documentación a una entidad bancaria colaboradora.
Recuerda que dispones de un plazo máximo e improrrogable de 3 meses para reclamar el dinero antes de que caduque.
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Gordo de la Primitiva | ¿Cuál ha sido el número clave?
El número clave del sorteo de hoy ha sido el número 7.
Si aciertas solo el número clave, sin acertar ninguno de los cinco números principales, ganas el reintegro, es decir, recuperas lo que jugaste en esa apuesta (1,50 € en una apuesta sencilla).
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¡Sale la combinación ganadora!
Este domingo 7 de junio de 2026 se ha celebrado un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 8,5 millones de euros.
La combinación ganadora corresponde a los números 10, 19, 29, 37 y 54, mientras el reintegro o número clave es el 7.
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Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo del Gordo de la Primitiva se celebrará el próximo domingo 14 de junio de 2026.
Este juego de Loterías y Apuestas del Estado cuenta con una única cita semanal, por lo que se realiza exclusivamente los domingos del año a las 21:40 horas (hora peninsular) en el Salón de Sorteos de Madrid. Puedes adquirir tus boletos y validar tus apuestas para este próximo sorteo durante toda la semana, tanto en administraciones físicas como de forma online, teniendo como límite las 21:15 horas del mismo domingo.
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Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En el caso del bote de 8,5 millones de euros que se juega en el sorteo de hoy, la retención fiscal correspondiente asciende exactamente a 1.692.000 euros.
Esta cifra es el resultado de aplicar el gravamen del 20% sobre la base sujeta a impuestos, la cual se obtiene restando el mínimo exento de 40.000 euros a la suma total del gran premio acumulado. De este modo, el ganador único de la primera categoría recibirá en su cuenta bancaria un importe neto definitivo de 6.808.000 euros.
Cabe destacar que el agraciado no tendrá que realizar ningún trámite ni liquidación posterior con la Agencia Tributaria por este concepto. La retención se ejecuta de forma automática y directa por parte de la entidad financiera autorizada en el momento preciso en que se gestiona el cobro del boleto premiado.
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Gordo de la Primitiva | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Si has resultado premiado en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, puedes cobrar tu premio a partir de mañana lunes a las 09:00 horas. Las normas de Loterías y Apuestas del Estado estipulan que los premios de cualquier sorteo dominical se pueden reclamar una vez que se realiza el cierre técnico del proceso y se abren los puntos de venta al día siguiente.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Cuál es el bote de hoy?
Para el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 7 de junio de 2026, el bote acumulado asciende a 8.500.000 euros (8,5 millones de euros) para la primera categoría.
Esta importante suma se ha alcanzado debido a que en el sorteo de la semana anterior no se registraron boletos acertantes de máxima categoría (los 5 números más el número clave o reintegro).
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Gordo de la Primitiva | ¿Cuántos premios se reparten hoy?
El sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy pone en juego un bote de 8,5 millones de euros para su primera categoría, distribuyendo la recaudación de la jornada a través de un desglose exacto de 9 categorías de premios.
Para acceder a los escalones principales, el sistema establece 8 niveles que combinan los aciertos de la lista de 5 números con el número clave.
El premio mayor se reserva para quienes logren la hazaña de acertar el formato completo de 5+1, disminuyendo de forma proporcional la cuantía del dividendo hasta alcanzar la octava categoría, la cual asegura un pago fijo de 3 euros a todo aquel que adivine únicamente 2 números de la combinación principal.
Como complemento a esta estructura, el sorteo cierra su distribución con la novena categoría, dedicada en exclusiva al reintegro. Esta recompensa asegura la devolución íntegra del importe de la apuesta (establecido en 1,50 euros) para todos los boletos en los que el número clave seleccionado coincida con la bola extraída, con independencia de que se hayan acertado o no números de la combinación general.
El importe total destinado a premios en el resto de escalas variables se calcula aplicando los porcentajes regulados sobre el dinero recaudado en la jornada, repartiendo equitativamente la cuota asignada a cada nivel entre el volumen de acertantes registrados.
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Gordo de la Primitiva | ¿Qué necesito para poder cobrar mi premio?
Para poder cobrar tu premio de El Gordo de la Primitiva de hoy, el requisito imprescindible y más importante es presentar el boleto original, el cual debe estar en perfecto estado de conservación, sin roturas, enmiendas ni tachaduras que puedan generar dudas sobre su autenticidad.
Si realizaste tu apuesta de forma digital a través de la web o la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estado, el proceso es automático y no necesitas un resguardo físico, ya que el premio se acreditará directamente en tu cuenta de usuario o, en caso de ser un importe mayor, se gestionará mediante la verificación de tus datos bancarios y personales ya registrados.
En el caso de los boletos físicos comprados en administración, los requisitos adicionales dependerán de la cantidad ganada.
Si el premio es menor a 2.000 euros, bastará con entregar el resguardo en cualquier administración de lotería para recibir el dinero en efectivo o por Bizum.
Por el contrario, si la cuantía es igual o superior a los 2.000 euros, deberás acudir a una de las entidades bancarias autorizadas (como BBVA o CaixaBank) portando, además del boleto, tu documento de identidad vigente (DNI, NIE o pasaporte) para cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales, permitiendo así que el banco proceda a realizar la transferencia a tu cuenta de manera segura.
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Gordo de la Primitiva | ¿Cuántos premios se reparten hoy?
En el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy se reparten un total de 9 categorías de premios, que van desde el bote millonario hasta el reintegro.
Para optar a los premios principales, la estructura se divide en 8 categorías de aciertos basadas en la combinación de los 5 números principales (del 1 al 54) y el número clave (del 0 al 9).
Las categorías van desde la primera (acertar los 5 números más la clave, que da acceso al gran bote acumulado) hasta la octava categoría (destinada a quienes acierten únicamente 2 números de la combinación principal, recibiendo un premio fijo de 3 euros).
A estas ocho escalas se suma una novena opción independiente: el reintegro. Todos aquellos boletos que no tengan suficientes aciertos en la combinación principal pero sí coincidan con el número clave del sorteo recuperarán el importe de su apuesta, fijado en 1,50 euros.
Exceptuando los premios de cuantía fija (la octava categoría y el reintegro), el resto de los fondos se distribuyen de forma variable en porcentajes que dependen directamente de la recaudación total de la jornada y de la cantidad de acertantes que compartan cada nivel.
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Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Si la fortuna ha estado de tu lado en el sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy, podrás comenzar a cobrar tu premio a partir de mañana mismo, lunes 8 de junio, una vez que se haya completado el cierre de los procesos de escrutinio oficial. No obstante, el lugar al que debes acudir depende directamente de la cuantía obtenida.
Si el importe es inferior a 2.000 euros, podrás hacerlo efectivo en cualquier punto de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado; si el premio es igual o superior a esos 2.000 euros, deberás dirigirte a las entidades bancarias autorizadas por el Estado para gestionar el pago de forma segura.
Es fundamental tener en cuenta que el derecho al cobro de estos premios tiene una fecha de caducidad bastante estricta. Dispones de un plazo máximo de tres meses, a contar desde el día siguiente a la celebración del sorteo, para reclamar tu dinero de manera legal.
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Gordo de la Primitiva, hoy | ¿A qué hora se conocerá el ganador?
El tradicional sorteo dominical de El Gordo de la Primitiva se celebra habitualmente en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado a partir de las 21:40 horas (una hora menos en las Islas Canarias).
Los cinco números afortunados y el número clave se extraen de los bombos de manera bastante rápida, por lo que la combinación ganadora oficial de la noche suele confirmarse y difundirse en los medios de comunicación y plataformas digitales en torno a las 21:40 horas.
Sin embargo, para conocer si ha habido uno o varios ganadores de primera categoría (es decir, acertantes de los cinco números más el clave) hay que esperar un poco más.
Tras la extracción de las bolas, los sistemas centrales de Loterías del Estado deben realizar el escrutinio oficial, un proceso informático que cruza todos los boletos validados en el país para determinar el reparto definitivo de premios.
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Gordo de la Primitiva | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Al igual que ocurre con el resto de los sorteos organizados por Loterías y Apuestas del Estado, la regulación fiscal actual establece que los primeros 40.000 euros de cualquier premio del Gordo de la Primitiva están completamente exentos de tributar.
Sin embargo, para todas aquellas cantidades que superen dicho umbral, la Agencia Tributaria aplica un gravamen especial con una retención fija del 20%. Esto significa que si hoy la fortuna sonríe a un apostante con un pellizco menor a esa cifra, recibirá el importe íntegro en su cuenta, mientras que los grandes premios de primera o segunda categoría sufrirán el correspondiente tijeretazo fiscal.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¡Bienvenidos a la cobertura!
¡Buenas tardes a todos y bienvenidos a la cobertura en directo del Gordo de la Primitiva!
Hoy Loterías y Apuestas del Estado reparte un premio de 8,5 millones de euros que podrían ver un ganador a las 21:40.
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