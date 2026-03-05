Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 5 de marzo son los siguientes:
- Primer premio (30.000 €): 27.188
- Segundo premio (6.000 €): 34.703
- Últimas 4 cifras (75 €): 4.400, 2.779, 3.269, 7.841
- Últimas 3 cifras (15 €): 436, 945, 397, 878, 763, 524, 678
- Últimas 2 cifras (6 €): 24, 87, 65, 83, 49, 95, 32, 03, 35
- Reintegros (3 €): 8, 9, 3
¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo de Lotería Nacional del jueves el premio grande es el primer premio de 300.000 € a la serie, es decir, 30.000 € por décimo.
Además hay un segundo premio de 60.000 € a la serie, que son 6.000 € por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar.
Los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada.
Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20 % sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué sucede con los premios no reclamados?
Los premios que no se reclaman dentro del plazo establecido prescriben y dejan de estar a disposición de los jugadores. La gestión de esas cantidades queda regulada por la normativa de Loterías y la Hacienda pública.
Esto refuerza la importancia de conservar y revisar los décimos con calma, especialmente en sorteos con muchos premios menores. A veces, boletos olvidados en carteras o cajones salen a la luz cuando ya ha pasado el plazo para cobrarlos.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Puedo comprobar mis décimos de Lotería Nacional en una administración?
Sí, cualquier administración de lotería puede verificar si un décimo está premiado pasando el código por el terminal o introduciendo el número y la fecha del sorteo. Este método es especialmente útil para décimos antiguos o cuando se quiere confirmar un resultado ya visto en otros medios.
Además de este servicio presencial, la comprobación puede realizarse en la web oficial y en aplicaciones móviles que permiten introducir o escanear el número. En todos los casos se recomienda comprobar que la herramienta utiliza datos oficiales.
-
Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
Estas son las localidades en las que ha tocado el primer premio de la Lotería Nacional del jueves:
- AVDA. ALAMEDA CAMILO SESTO, 74,ALCOY,03803,ALICANTE
- LA PAZ, 2,GÁDOR,04560,ALMERIA
- GARCIA LORCA, 6,ARROYO DE SAN SERVÁN,06850,BADAJOZ
- EDIF.. ANDRES SOLER, 1-L-6,SANT ADRIÀ DE BESÒS,08930,BARCELONA
- AVDA. DE BURGOS, 4,BADIA DEL VALLÈS,08214,BARCELONA
- AVDA. DIPUTACION, 80,CHICLANA DE LA FRONTERA,11130,CADIZ
- C.C. BULEVAR ALTAMIRA, L- 20 AVDA. JULIO HAUZEU,TORRELAVEGA,39300,CANTABRIA
- ANGEL GUIMERA, 73,SALT,17190,GIRONA
- HERNAN CORTES, 13,LINARES,23700,JAEN
- SANT PERE, 12,SUDANELL,25173,LLEIDA
- C.C. EUROVILLAS COMUNIDAD EUROPEA, 40 ZONA 1 L-5,NUEVO BAZTÁN,28514,MADRID
- CURRO MALENA, 3-BAJO- A,LEBRIJA,41740,SEVILLA
- CTRA. GENERAL SANTA BARBARA, 79,SANTA BARBARA,38434,STA.CRUZ.TFE
-
Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
Estas son las localidades en las que ha tocado el segundo premio de la Lotería Nacional del jueves:
- RAMON FRANCO, 13-BAIXO 5,O ROSAL,36770,PONTEVEDRA
- DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, 54,VITORIA-GASTEIZ,01010,ALAVA
- RAMBLA DE SABADELL, 57,SABADELL,08202,BARCELONA
- SAN JUAN BOSCO, BLOQUE 8,EL PUERTO DE SANTAMARIA,11500,CADIZ
- BARCELONA, 56 BJ (GALERIAS COMERCIALES) L1,CORUÑA (A),15010,CORUÑA (A)
- AVD. JOSE MESA Y LOPEZ, 41,LAS PALMAS GC,35010,LAS PALMAS
- AVDA. DE CANARIAS, 379,EL DOCTORAL,35110,LAS PALMAS
- ALGAMITAS, 6,SEVILLA,41008,SEVILLA
- AIRE, 1,ALMENSILLA,41111,SEVILLA
- CRTA. GENERAL C-180 (BARRANCO DE RUIZ,S/N),LOS REALEJOS,38410,STA.CRUZ.TFE
- AVDA. ISLAS CANARIAS, 116,SANTA CRUZ DE TENERIFE,38007,STA.CRUZ.TFE
- CRTA. SAN ANDRES-TAGANANA, 1A L-2,SAN ANDRÉS,38120,STA.CRUZ.TFE
- GRAL. CASTAÑOS, 109,PORTUGALETE,48920,VIZCAYA
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Es seguro jugar a la Lotería Nacional online?
Jugar a través de la web oficial de Loterías o de puntos de venta autorizados ofrece garantías similares a las de la compra física. Las plataformas utilizan sistemas de seguridad y cifrado para proteger los datos personales y de pago.
El mayor riesgo proviene de webs no autorizadas que se hacen pasar por intermediarios sin respaldo oficial. Por eso es fundamental comprobar siempre que se trata de operadores reconocidos por Loterías y Apuestas del Estado.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Hay límite de décimos que puedo comprar?
No existe un límite general de décimos por persona, pero la disponibilidad de cada número está condicionada por el número de serie emitido. Si un número se agota en una administración, puede seguir disponible en otros puntos de venta hasta que se vendan todas las series.
En algunos sorteos especiales o muy demandados, determinadas combinaciones pueden agotarse rápidamente. Por eso es habitual que quienes tienen un número “de toda la vida” reserven o comprendan con antelación sus décimos.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se reparte en premios en cada sorteo?
El porcentaje de recaudación destinado a premios en la Lotería Nacional es elevado en comparación con otros juegos de azar, y una parte importante de lo jugado se devuelve en forma de premios. La cifra exacta depende del tipo de sorteo y de su dotación específica.
En sorteos ordinarios se establecen tablas de premios con importaciones cerradas por serie y por décimo, mientras que en sorteos especiales y extraordinarios las cantidades pueden multiplicarse. Toda esta información se publica en las condiciones particulares de cada sorteo y en los portales oficiales.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué terminaciones tienen premio en la Lotería Nacional?
Las terminaciones se refieren a las últimas cifras del número del décimo, y en muchos sorteos se premian las tres, dos o incluso la última cifra de determinados premios. Por ejemplo, es habitual que coincida con las tres últimas cifras del primer premio tenga una dotación, y también con las dos últimas en algunos supuestos.
Estas categorías permiten que un número pueda resultar premiado aunque no coincida en su totalidad con el número principal del sorteo. Al igual que en el resto de premios secundarios, las cantidades y números afectados se detallan en el esquema de premios de cada sorteo.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué significa obtener un reintegro en la Lotería Nacional?
El reintegro es la devolución del importe jugada en el décimo cuando la última cifra del número coincide con la del reintegro premiado en el sorteo. En la práctica, supone recuperar el precio del décimo, como si la apuesta hubiera salido neutral.
En algunos sorteos se contemplan varios reintegros, lo que aumenta las opciones de recuperar lo invertido. Aunque no se trata de un premio de gran cantidad, el reintegro es uno de los resultados más frecuentes y contribuye a la sensación de “que toque algo”.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Hasta cuándo se puede cobrar un décimo premiado?
El plazo general para cobrar un premio de Lotería Nacional es de tres meses contados desde el día siguiente a la fecha del sorteo. Transcurrido ese plazo sin haber presentado el décimo, el derecho al cobro prescribe y el premio no puede reclamarse.
Por este motivo, conviene revisar bien los décimos y, ante la duda, verificarlos en una administración o en los canales oficiales antes de que caduque el plazo. En sorteos especiales o campañas concretas, las bases particulares pueden matizar estas condiciones, por lo que siempre es recomendable leer la letra pequeña.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Se pagan impuestos por los premios de Lotería Nacional?
Los premios de lotería en España están sujetos a tributación cuando superan un mínimo exento fijado por la normativa vigente. Para premios que superen los 10.000 euros, se aplica actualmente un gravamen del 20% sobre la parte que rebasa ese umbral, que se retiene en el momento del cobro.
Esto significa que el jugador recibe ya el importe neto, con la retención practicada, sin necesidad de adelantar cantidades adicionales por este concepto. No obstante, si el ganador reside fuera de España, puede verse afectado por la fiscalidad de su país de residencia, por lo que se recomienda consultar con un profesional.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cómo se cobra un premio de Lotería Nacional?
Si el premio obtenido es igual o inferior a 2.500 euros por décimo, el cobro puede realizarse directamente en cualquier administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado. El pago se efectúa en metálico o mediante otros medios admitidos, previa comprobación y validación del décimo.
Para premios superiores a esa cantidad, el procedimiento exige acudir a determinadas entidades financieras concertadas con Loterías, donde se realiza el pago mediante transferencia a una cuenta bancaria en euros. En todos los casos, es imprescindible presentar el décimo original en buen estado o la acreditación correspondiente si se jugó de forma digital.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué diferencia hay entre premios mayores y menores?
En la Lotería Nacional se consideran premios mayores los de mayor cantidad, como el primer y el segundo premio de cada sorteo, e incluso el tercero cuando existe. Estas importaciones pueden alcanzar cientos de millas o millones de euros por serie, dependiendo del sorteo concreto.
Los premios menores engloban aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros, con importaciones más modestos pero un volumen de agraciados mucho más amplio. Mientras los premios mayores se cobran habitualmente a través de entidades bancarias autorizadas, los menores suelen abonarse en las propias administraciones.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuáles son las probabilidades de ganar el primer premio?
La probabilidad de obtener el primer premio en un sorteo estándar de Lotería Nacional es de 1 entre 100.000, ya que el rango de números jugados va del 00000 al 99999. Cada número participa en igualdad de condiciones, independientemente del punto de venta o de la cantidad de décimos vendidos de esa combinación.
En algunos sorteos extraordinarios que incluyen un premio especial a la fracción y serie del primer premio, la probabilidad de acertar esa combinación completa puede llegar a ser de 1 entre 10 millones. Aun así, la estructura de premios secundarios y reintegros contribuye a que una proporción significativa de participantes obtenga algún retorno.
-
Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 8, 9 y 3
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
-
Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 5 de marzo!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 27.188
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
-
Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 34.703
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 4.400
La segunda es el 2.779
La tercera es el 3.269
La cuarta es el 7.841
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 436
La segunda es 945
La tercera es el 397
La cuarta es el 878
La quinta es el 763
La sexta es el 524
La séptima es el 678