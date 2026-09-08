Ni sérum ni crema: este es el paso de la rutina coreana que de verdad va a mejorar el aspecto de tu piel

¿Conoces las esencias? En realidad, en nuestra rutina de belleza no es un producto que esté demasiado integrado, pero sí que es un paso muy importante dentro de la cosmética coreana (o k-beauty). Es el paso que va justo después del tónico y la mascarilla y antes del sérum, y su función es aportar un extra de hidratación a la piel.

Parece prescindible, hasta que pruebes la esencia Advanced Snail 96 Mucin Power Essence de COSRX. Esta fórmula pertenece a una gama más amplia formulada con mucina de caracol filtrada, un ingrediente coreano básico si tienes la piel con un tono irregular, marquitas de acné, manchas y quieres hidratar en profundidad con una textura ligera. Si te apetece probarla, ahora está rebajada a menos de 13€ en MiiN Cosmetics y con el cupón ELESPANOL10 tienes un 10% extra en toda la web (menos en productos en oferta).

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Beneficios del Advanced Snail 96 Mucin Power Essence

Contiene un 96% de mucina de caracol filtrada, uno de los ingredientes más conocidos y potentes de cosmética coreana.

Mejora la textura de la piel para un rostro más liso y suave al tacto.

Hidrata en profundidad con una textura muy ligera (apta para pieles mixtas y grasas).

Mejora el aspecto de pequeñas marcas e imperfecciones para un tono uniforme.

Necesitas esta esencia de mucina de caracol para una piel más lisa, hidratada y uniforme

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La esencia Advanced Snail 96 Mucin Power Essence de COSRX se va a convertir en el nuevo imprescindible de tu rutina de belleza. La mucina de caracol es uno de los ingredientes mejor valorados en Corea para cuidar la piel, porque hidrata, reduce las imperfecciones y consigue un tono mucho más uniforme. En el caso de este producto, contiene un 96% de mucina de caracol filtrada.

Una de las ventajas de las esencias es que añaden un paso de hidratación a la rutina sin saturar la piel ni recurrir a fórmulas más densas. Por tanto, es fácil de incluir en tu rutina actual y de combinar con otras fórmulas.

Para aplicarla correctamente, humedece la cara con agua o con un tónico y, antes de que se seque, aplica dos pulsaciones sobre la palma de las manos y extiende el producto a toquecitos por todo el rostro, el cuello y el escote. Después, presiona ligeramente con las manos para que se absorba mejor. Puedes utilizar la esencia de COSRX en tu rutina de mañana o de noche, y si la combinas con la crema hidratante de la misma gama, ¡los resultados serán aún mejores!

¿En qué paso de la rutina coreana va esta esencia de COSRX?

La rutina coreana original tiene 10 pasos, aunque la puedes adaptar para no utilizar tantos productos por la mañana y por la noche. Nuestro consejo es que priorices la doble limpieza (desmaquillante o limpiador en aceite y un limpiador a base de agua), apliques después esta esencia de mucina de caracol, luego un sérum, contorno de ojos, crema hidratante y protector solar por la mañana.

Después, puedes adaptarla según las necesidades de tu piel y, cuando estés más familiarizada, añadir un tónico, una mascarilla o un exfoliante un par de veces a la semana. Recuerda: menos es más.

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