¿Viajas al extranjero? Comparativa con las mejores eSIMs para turistas

En cuanto tenemos unos días de vacaciones, nos encanta viajar al extranjero para conocer nuevos países y sumergirnos en culturas y costumbres diferentes a las nuestras. Sin embargo, aunque viajar fuera pueda parecer una aventura muy emocionante, buscar una forma para mantenernos conectados en todo momento y usar el teléfono móvil con normalidad sin gastar mucho es todo un reto, sobre todo si las dos únicas opciones que conocemos son el roaming o la compra de una tarjeta SIM local.

Hoy en día, la mejor solución es una eSIM internacional, es decir, una tarjeta virtual que permite la conexión a internet sin necesidad de una SIM física. Gracias a su facilidad de uso y a que la puedes llevar instalada en tu móvil desde casa, cada vez más turistas y viajeros frecuentes optan por las eSIMs para viajar, de ahí que se haya convertido en la alternativa más cómoda, más segura y más económica para estar conectado en cualquier parte del mundo.

En este artículo descubrirás cuál es la mejor eSIM para viajar al extranjero, sus beneficios frente a las tarjetas SIM físicas y una guía clara para saber qué eSIM elegir para viajar según tus necesidades.

¿Qué es una eSIM y cómo funciona?

Una eSIM para viajes al extranjero es una evolución de la clásica tarjeta SIM que usamos en nuestros teléfonos móviles, pero en versión digital. Es decir, en lugar de ser un pequeño chip físico que se inserta en una ranura del móvil, la eSIM la puedes llevar integrada en el dispositivo porque te la descargas desde una app o un código QR. De esta forma, la podrás llevar instalada desde casa y empezar a navegar nada más aterrizar en tu destino.

El funcionamiento de una eSIM para turistas es muy sencillo: basta con comprar un plan de datos online y descargarlo en el móvil a través de un código QR o una aplicación oficial del proveedor. Una vez instalado el perfil, tu dispositivo se conecta automáticamente a la red del país de destino nada más llegues y enciendas tu teléfono. En cuestión de segundos tendrás internet, sin necesidad de buscar tiendas ni esperar activaciones complicadas.

Ventajas frente a SIMs físicas o roaming tradicional

Las eSIMs para viajes al extranjero están desbancando a las SIMs físicas y al roaming tradicional porque ofrecen muchísimas ventajas a los usuarios. Por mencionar las más importantes:

- Comodidad: Evitan hacer colas en el aeropuerto ni buscar una tienda local para comprar una tarjeta SIM. Con la eSIM, todo el proceso es digital : eliges tu plan de datos, lo descargas en tu móvil y lo activas en segundos desde tu propia casa, asegurándote tener internet nada más aterrizar.

Evitan hacer colas en el aeropuerto ni buscar una tienda local para comprar una tarjeta SIM. : eliges tu plan de datos, lo descargas en tu móvil y lo activas en segundos desde tu propia casa, asegurándote tener internet nada más aterrizar. - Ahorro: El roaming internacional suele ser muy caro, con tarifas que aumentan rápidamente incluso con un uso moderado. En cambio, los planes de una eSIM son mucho más económicos y transparentes , ya que pagas solo por los gigas o la duración contratada, sin sorpresas en la factura.

El roaming internacional suele ser muy caro, con tarifas que aumentan rápidamente incluso con un uso moderado. En cambio, , ya que pagas solo por los gigas o la duración contratada, sin sorpresas en la factura. - Flexibilidad: Con una eSIM puedes elegir el plan que más te convenga: solo un país, una región entera (Europa, Asia, América) o incluso cobertura global . Esta adaptabilidad la convierte en una opción ideal tanto para vacaciones cortas como para viajes de negocios o rutas largas por el mundo con paradas en varios destinos.

Con una eSIM puedes elegir el plan que más te convenga: . Esta adaptabilidad la convierte en una opción ideal tanto para vacaciones cortas como para viajes de negocios o rutas largas por el mundo con paradas en varios destinos. - Compatibilidad: La mayoría de dispositivos permiten usar eSIM y SIM física al mismo tiempo, brindándote la oportunidad de seguir recibiendo llamadas y SMS en tu número habitual, mientras utilizas la eSIM exclusivamente para navegar.

Comparativa de las mejores eSIMs para viajar

Proveedor Cobertura Lo mejor Ideal para… Saily +200 países Sencillez en la compra y activación. Viajeros que buscan facilidad sin complicaciones técnicas. Holafly +267 países Datos ilimitados en muchos destinos. Turistas que quieren navegar sin preocuparse por el consumo. Airalo +200 países Amplia variedad de planes locales, regionales y globales. Mochileros y viajeros frecuentes. SimLocal +200 países Opciones competitivas y buena cobertura europea. Viajes dentro de Europa. Yesim +200 países App sencilla y planes flexibles. Viajeros ocasionales. Roamless +200 países Sin necesidad de perfiles, funciona como multioperador. Quienes visitan varios países en poco tiempo. Ubigi +200 países Muy buena relación precio/duración. Estancias largas o viajes de negocios. KnowRoaming +200 países Planes largos con caducidad flexible. Viajeros que quieren mantener datos por varias semanas. MobiMatter +200 países Muy buenos precios y promociones frecuentes. Quienes buscan la opción más económica. Maya Mobile +200 países Planes de gran capacidad y buena velocidad. Nómadas digitales que consumen mucho internet.

eSIM-Saily

Saily es una eSIM creada por Nord Security, la conocida empresa que hay detrás de una de las herramientas de privacidad digital más populares del mundo, Nord VPN, por lo que podrás disfrutar de una eSIM con una conexión a internet segura y fiable mientras viajas. Saily ofrece a los viajeros muchísimos planes de datos flexibles para viajar a más de 200 destinos diferentes por todo el mundo, es muy fácil de usar y dispone de atención al cliente 24/7. Aprovecha ahora el 5% de descuento aplicando el cupón ELESPANOL5

eSIM-Holafly

Holafly es la eSIM perfecta para aquellos turistas que deseen tener en sus viajes datos ilimitados y conectarse a alta velocidad (4G, LTE y 5G) en más de 270 destinos repartidos por todo el mundo. Lo mejor de este servicio de eSIM es que te permite mantener tu número de WhatsApp, usar tus apps favoritas y conservar tu tarjeta SIM física para que puedas recibir llamadas. Disfruta de un 5% de descuento con el cupón ELESPAÑOL.

eSIM-Airalo

Si buscas una eSIM para viajar al extranjero que te ofrezca un buen plan de datos y que sea económica, Airalo es para ti ya que con ella puedes tener 1 GB de internet durante 7 días desde 4,50 euros y en más de 200 países alrededor del mundo. El uso de esta SIM digital es tan sencillo como descargar su aplicación en tu móvil, seleccionar tu destino y tu paquete de datos, instalar tu eSIM y activarla. Su conectividad es instantánea, su cobertura global, es asequible y transparente y ofrece atención al cliente 24/7.

eSIM-SimLocal

Dile adiós a las tarifas de itinerancia con la eSIM de viaje SimLocal. Más de 4 millones de usuarios de todo el mundo la recomiendan, siendo especialmente útil para viajes dentro de Europa. En cuanto elijas tu plan eSIM, podrás disfrutar de velocidades de hasta 5G en más de 200 destinos. Utiliza el cupón NEWMALL para disfrutar de un 10% de descuento en la compra de tu eSIM SimLocal.

eSIM-Yesim

Con Yesim tendrás más de 170 países en una sola eSIM que te da la posibilidad de navegar a internet móvil de alta velocidad por todo el mundo. Ofrece precios de GB a tarifas locales, permite pagar por los datos que realmente se usan y se puede activar y desactivar en cualquier momento. Se instala en un solo clic. Para obtener un 15% de descuento, utiliza el cupón Luna15.

eSIM-Roamless

Si eres un mochilero al que le gusta ir moviéndose por el mundo, entonces necesitas para tus viajes internacionales una eSIM global como Roamless, que te permite tener conexión a internet como si estuvieras en casa. Además, con configuración instantánea, datos flexibles y cobertura mundial en más de 200 países. ¿Quieres disfrutar de un 20% en la compra de tu eSIM Roamless? Tan fácil como usar el cupón NEWMAL20 durante el pago.

eSIM-Ubigi

Para estancias más largas, Ubigi es una gran opción ya que ofrece datos móviles y acceso inmediato a internet a las mejores redes 4G/5G con planes muy flexibles y económicos. Lo más destacable de sus servicios de eSIMs para viajar al extranjero es que funciona en más de 200 destinos, sin tarjeta física, sin cargos por roaming y en diferentes dispositivos móviles, como smartphones, tablets o portátiles. Tienes planes desde 1 GB a ilimitados y se puede recargar sin WiFi y sin datos. Disfruta de un 10% de descuento usando el código ELUBIGI10 durante el proceso de compra.

eSIM-KnowRoaming

Los planes eSIM de KnowRoaming son perfectos para viajeros que quieren mantener su conexión a internet a nivel internacional por varias semanas y en más de 200 destinos. Para viajar por varios países y regiones, solo necesitarás una eSIM de KnowRoaming global ilimitada que podrás usar durante toda la vida. Es compatible con la mayoría de dispositivos modernos. Además, es muy fácil de instalar en solo 4 pasos: elige tu paquete según tu destino y necesidades, escanea el código que recibirás después del pago, pon la eSIM como tu conexión principal cuando llegues a tu destino y conéctate a la red local.

eSIM-MobiMatter

Otra eSIM económica que cientos de usuarios viajeros recomiendan es MobiMatter. Su precio más bajo son 4,50 euros por 1 GB durante 7 días, además, suelen tener muchas promociones. Otro punto muy positivo de MobiMatter es que reúne los mejores proveedores de eSIM bajo un mismo techo. En su página web tienen una guía superbien detallada con todos los pasos a seguir para instalar y activar la eSIM en tu móvil.

eSIM-Maya-Mobile

La última opción que queremos proponerte para estancias largas es Maya Mobile. Con este servicio de eSIM para turistas, tendrás datos móviles en cualquier lugar del mundo. Sus planes de eSIM son de prepago e ilimitados, su instalación rápida y fácil, sus datos 5G ultrarrápidos y es compatible tanto con iPhone como con Android. Comprando tu eSIM de Maya Mobile desde este enlace, disfrutarás de un 5% de descuento.

¿Cuál es la mejor eSIM para viajar este 2025?

- La opción más económica: Airalo y MobiMatter.

Airalo y MobiMatter. - La mejor para turistas que quieren datos ilimitados: Holafly.

Holafly. - La mejor para estancias largas: Ubigi, KnowRoaming y Maya Mobile.

Ubigi, KnowRoaming y Maya Mobile. - La mejor para mochileros que cambian de país constantemente: Roamless.

Roamless. - La más simple de usar: Saily y Yesim.

Saily y Yesim. - La mejor opción para viajes dentro de Europa: SimLocal.

¿Cuál es la eSIM más barata?

Aunque la mejor eSIM para viajar al extranjero en cuanto a precio dependerá de tu destino y de cuántos gigas necesites, por lo general las eSIMs más baratas son las de Airalo y MobiMatter ya que ofrecen planes desde 4,50 € por 1 GB.

¿Puedo usar una eSIM si ya tengo una SIM?

Sí, la gran mayoría de móviles compatibles permiten usar la SIM física y la eSIM al mismo tiempo para que puedas seguir recibiendo llamadas y SMS en tu número habitual, mientras utilizas los datos móviles contratados en tu eSIM internacional.

¿Funciona la eSIM sin WIFI?

Necesitas conexión WiFi al menos una vez para descargar e instalar el perfil de tu eSIM en el dispositivo. Una vez activada, no depende de WiFi, ya que funciona con los datos móviles contratados en tu plan eSIM para turistas. Por eso, lo más recomendable es instalarla antes de viajar, así al aterrizar ya tendrás internet sin necesidad de buscar una red inalámbrica.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.