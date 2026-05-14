Las 10 mejores compañías de luz y gas de 2026: comparativa y cómo revisar tu tarifa antes del verano

¿Has pensado en revisar tu tarifa de la luz ahora que llega el verano? El uso del aire acondicionado puede aumentar el consumo en la factura de la luz entre un 20% y un 50%, según lo eficiente que sea el dispositivo split y las horas al día que lo uses. Sin embargo, hay alternativas para contener el consumo, y una de las más evidentes (y la última en la lista) es comparar entre las mejores compañías de luz y gas en 2026.

Básicamente, porque el mercado español es libre y en los últimos años han aparecido nuevas compañías con tarifas fijas, variables y también las tarifas dinámicas indexadas al mercado mayorista. A la par que hay una tendencia muy centrada en el autoconsumo solar, las comunidades energéticas y todo lo relacionado con la energía verde. ¿Quieres saber cómo ahorrar en la factura de la luz este verano? Ficha esta comparativa de tarifas de luz para 2026 para acertar con el cambio.

Comparativa mejores compañías de luz y gas 2026

Compañía Tipo tarifa Energía renovable Contrato Destacado Perfil ideal Plenitude Fija / Variable 100 % Sin permanencia App intuitiva + comunidades energéticas Hogar comprometido con la sostenibilidad Frank Energy Dinámica (PVPC+) 100 % Sin permanencia Precio hora a hora + app con IA Usuarios con consumo flexible Gana Energía Fija / Variable 100 % Sin permanencia Excelente servicio al cliente Familias que buscan tranquilidad Octopus Energy Dinámica / Ágil 100 % Sin permanencia Tecnología + tarifas inteligentes Tech-savvy y ahorradores activos Holaluz Fija / Variable 100 % Sin permanencia Pionera en renovables en España Perfil eco-consciente Nexus Energía Fija / Indexada Sí (opciones) Flexible Buena cobertura B2B y B2C Autónomos y pequeña empresa Tarifalo Comparador Variable Según compañía Agrega las mejores ofertas del mercado Quien quiere comparar antes de decidir Iberdrola Fija / Variable Parcial Con/sin permanencia Gran red + servicio 24 h Usuario conservador y digital TotalEnergies Fija / Variable Sí Flexible Multi-producto: luz, gas y movilidad Hogar con coche eléctrico o gas Repsol Fija / Variable Parcial Flexible Bundle luz + gas + combustible Familias con coche y calefacción de gas

Plenitude

Comenzamos el ranking de las mejores compañías de luz y gas de 2026 con Plenitude, una comercializadora respaldada por el grupo energético italiano ENI, con electricidad 100% renovable certificada con soluciones de autoconsumo, instalación de paneles solares y participación en comunidades energéticas.

Electricidad 100% renovable con Garantías de Origen certificadas.

Tarifas fijas, variables e indexadas para adaptarse a distintos hábitos de consumo.

Incluye app para controlar el consumo y autoconsumo desde el móvil.

No tiene el mejor precio de la comparativa de tarifas de luz 2026, pero lo compensa con servicios añadidos y una buena propuesta.

Frank Energy

Frank Energy ha irrumpido con fuerza para ayudarte a decidir qué compañía de luz contratar, porque permite al consumidor pagar la electricidad al coste real del mercado mayorista y utilizar una app para analizar el consumo en tiempo real.

Tarifa dinámica con el precio real de la electricidad (cambia cada hora).

Electricidad 100% renovable, certificada y sin permanencia.

App muy completa con alertas, histórico de consumo y automatizaciones.

Requiere cierta implicación para sacarle todo el partido a la tecnología.

Gana Energía

Una de las mejores comercializadoras independientes es GanaEnergía, y la razón es la claridad. Basan su propuesta en tarifas muy competitivas, energía 100% renovable y una atención al cliente muy bien valorada. Además, ahora que llega el buen tiempo, es una compañía de luz barata para el verano con opciones a precio fijo o con referencia al mercado.

Energía 100% renovable con tarifas simples y fáciles de entender.

Opciones de precio fijo o mercado, según el nivel de estabilidad que busques.

Atención al cliente muy bien valorada, con trato humano y directo.

No tiene grandes herramientas tecnológicas, así que puede quedarse algo corto para algunos usuarios.

Octopus Energy

El objetivo de Octopus Energy en el mercado español es cambiar por completo la manera en la que entendemos la electricidad. Dentro de las mejores compañías de luz y gas de 2026, tiene un modelo flexible, apuesta fuerte por la tecnología y por tarifas que se amoldan al comportamiento real del mercado.

Tarifas dinámicas y fijas con opciones adaptadas a distintos perfiles de consumo.

Electricidad 100% renovable y sin permanencia.

Integración del coche eléctrico, autoconsumo solar y otras soluciones de eficiencia energética.

Tendrás que estar más informado y pendiente para ahorrar en horas valle.

Holaluz

Holaluz fue una de las primeras compañías que apostó en España por la energía 100% renovable en el ámbito doméstico, y ha construido su identidad de marca alrededor de esa idea. La podríamos definir como una compañía activa en la transición energética, con fuerte presencia en autoconsumo y proyectos solares.

Opciones de tarifa fija, plana o por consumo real.

Está muy centrada en autoconsumo y energía solar.

Plataforma digital muy cómoda para gestionar los contratos y el consumo.

Precios menos competitivos en comparación con otras ofertas agresivas del mercado.

Nexus Energía

Nexus Energía es una comercializadora con mucho recorrido en España en el ámbito empresarial, y ha ido ampliando su oferta poco a poco con propuestas adaptadas a distintos niveles de consumo. Su punto fuerte es que es una compañía muy flexible: tarifas fijas, indexadas, electricidad renovable y opciones tanto para hogares como para autónomos y pequeñas empresas.

Tarifas fijas e indexadas muy vinculadas al mercado mayorista.

Electricidad con opciones de origen renovable certificada.

Tienen soluciones específicas para autónomos, pymes y hogares con consumo medio-alto.

Experiencia digital mejorable frente a otras opciones de esta comparativa de tarifas de luz en 2026.

Tarífalo

En este caso, Tarífalo no es una comercializadora, sino un comparador que reúne las principales ofertas de luz y gas del mercado. El objetivo es que el consumidor ahorre tiempo al mostrar en segundos qué compañía encaja mejor con su consumo real.

Simulación personalizada según hábitos de consumo reales.

Servicio gratuito para el usuario final.

Ayuda a gestionar el cambio de compañía sin papeleo.

No incluye todas las tarifas del mercado ni opera como compañía energética.

Iberdrola

Iberdrola es la mayor eléctrica del país y una de las principales referencias del sector en todo el mundo, así que tiene que estar en la comparativa de tarifas de luz para 2026. Cubre tarifas básicas, autoconsumo, movilidad eléctrica y soluciones de eficiencia energética. Y aunque no compite por el precio más bajo del mercado, es estable cuando se producen cambios en el mercado.

Infraestructura y coberturas muy amplias, difíciles de igualar por nuevas comercializadoras.

Atención al cliente 24 horas y red de oficinas físicas para gestiones presenciales.

Ecosistema completo: luz, gas, autoconsumo, movilidad eléctrica y servicios energéticos.

TotalEnergies

Si aún no sabes qué compañía de luz contratar, TotalEnergies es la división energética del grupo francés en el mercado español, con una propuesta muy orientada a la comodidad y luz, gas y servicios extra dentro del mismo ecosistema. Su modelo multiservicio ayuda a optimizar gastos de manera muy sencilla.

Contratación conjunta de luz y gas con descuentos que simplifican el proceso.

Dispone de opciones de energía renovable.

Soluciones extra: movilidad eléctrica y servicios de mantenimiento del hogar.

No tiene el mejor precio frente a otros rivales si solo contratas una tarifa de luz.

Repsol

Repsol ya no es una energética tradicional. Ya no se centran únicamente en vender energía, sino en que el consumidor entienda el consumo energético dentro de su vida diaria, sobre todo en personas que ya acuden a Repsol de manera natural para repostar o cargar su vehículo eléctrico.

Ecosistema integrado: luz, gas, carburante, recarga eléctrica y servicios del hogar.

Programa de fidelización con ventajas acumulables a través de la app de Waylet.

Opciones de tarifa fija y variable adaptadas a distintos perfiles de gasto energético.

Se queda por detrás en precio en contratos de solo electricidad.

Y ahora, ¿qué compañía de luz contratar en 2026?

La respuesta definitiva a qué compañía de luz contratar en 2026 depende mucho de cómo consumes electricidad en casa. Eso sí, hay ciertos consejos que pueden echarte una mano para ajustar la factura sin romperte la cabeza.

Mejor tarifa de luz para usar el aire acondicionado en verano

Lo que más interesa en este momento es una compañía de luz barata para el verano, con estabilidad o control horario sencillo.

Iberdrola.

Gana Energía.

Mejor compañía de luz en relación calidad-precio

Para perfiles más activos, a los que no les importa comparar precios ni ajustar hábitos, las tarifas indexadas o dinámicas son las mejores.

Gana Energía.

Total Energies.

Mejor opción para centralizar todos los servicios

Si prefieres tener todo (luz, gas y más servicios) en un mismo ecosistema y reducir gastos, estas son las compañías que miran a largo plazo:

Repsol.

TotalEnergies.

Guía para cambiar la tarifa de la luz

Cambiar de compañía de la luz no es para nada complicado, porque el proceso es rápido y gratuito, pero sí que tienes que tener en cuenta algunos aspectos para elegir entre las mejores compañías de luz y gas en 2026.

Por ejemplo, el tipo de tarifa: fija (precio estable durante el contrato), variable (sujeta a revisiones) o indexada (vinculada al mercado mayorista, con cambios a diario). También debes tener en cuenta la potencia contratada:

2,3 - 3 kWh: viviendas pequeñas sin climatización potente.

3 - 4,6 kWh: pisos estándar con aire acondicionado.

5,75 - 6,9 kWh: hogares con varios equipos eléctricos.

Más de 9,2 kWh: viviendas grandes o con electrificación alta.

Si quieres saber cómo ahorrar en la factura de la luz este verano, busca también compañías que incluyan energía renovable certificada, tarifas sin permanencia y herramientas digitales para controlar el consumo, el gasto y optimizar tus hábitos.

Preguntas frecuentes sobre las mejores compañías de luz y gas para 2026

¿Cuáles son las mejores compañías de luz y gas 2026 actualmente?

Depende del perfil de consumo, pero destacan Iberdrola por la estabilidad, OctopusEnergy por la tecnología, Gana Energía por el equilibrio y Repsol o TotalEnergies por el ecosistema multiservicio.

¿Qué diferencia hay entre tarifa fija e indexada?

La fija mantiene el mismo precio durante el contrato, mientras que la indexada varía según el mercado eléctrico. Las tarifas deluz indexada vs. fija pueden ser más baratas en algunos momentos, pero también más volátiles.

¿Cómo ahorrar en la factura de la luz este verano sin cambiar de compañía?

Reduciendo la potencia contratada que no necesitas, ajustando los horarios de consumo y optimizando el uso del aire acondicionado en casa. Revisa también si tienes la tarifa adecuada.

¿Qué significa la 'etiqueta' de energía 100% renovable?

Significa que la electricidad está respaldada por Garantías de Origen (GdOs) certificadas oficialmente, aunque el origen físico de la energía no siempre es exclusivo de una sola fuente.

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