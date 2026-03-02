He instalado una barra de sonido a mi Smart TV nueva y ahora me arrepiento de no haberlo hecho antes

En noviembre, aproveché una oferta de Black Friday para comprarme una Smart TV de última generación, con una calidad de imagen alucinante y un tamaño suficiente para mi salón. Y yo pensaba que también tenía una calidad de sonido, al menos mejor que mi tele anterior, hasta que me picó la curiosidad por probar la barra de Sony Sony HTS40R.CEL, de la que me habían hablado muy bien.

Además, la pillé en oferta en MediaMarkt, pues ahora cuesta menos de 280€ y el precio original era de 400€. No soy experto en tecnología, ni demasiado quisquilloso con la calidad de imagen ni de sonido, pero aluciné. Los diálogos son mucho más claros, los efectos tienen más cuerpo y el ambiente de las películas gana profundidad. Además, instalarla es facilísimo.

Lo que más me ha gustado de esta barra de sonido

Potencia de 600 W que llena el salón con un sonido bastante potente sin necesidad de subir el volumen al máximo.

Sistema 5.1 real con altavoces traseros inalámbricos para una experiencia envolvente sin cables.

Subwoofer independiente para graves más profundos.

Compatible con Dolby Digital para un audio más equilibrado.

Sonido envolvente en casa con una instalación sencilla

barra sonido Sony

Esta barra de Sony Sony HTS40R.CEL tiene 600 W de potencia y una configuración de cinco canales con subwoofer, así que el sonido suena fuerte y bien distribuido por todo el salón. Si antes tenía que subir el volumen para escuchar bien una película o un partido de fútbol, ahora ya no es necesario.

Otro aspecto que me convenció mucho es que los altavoces traseros no necesitan cables hasta la barra, lo que hace la instalación mucho más sencilla. En mi caso, fue suficiente con conectarla, sincronizar la barra con la Smart TV y empezar a usarla. Por supuesto, tengo mis modos de sonido favoritos: el modo cine para una experiencia más inmersiva, el modo voz para diálogos más claros y el modo música para mis playlists.

Preguntas frecuentes de la barra de sonido Sony

Desde el primer momento, aluciné con la calidad de esta barra de sonido Sony, así que respondo a las preguntas más frecuentes para ayudarte a tomar la mejor decisión.

¿Qué potencia tiene esta barra de sonido?

Salida total de 600 W para salones medianos o grandes con sonido envolvente.

¿Incluye subwoofer?

Sí. Cuenta con un subwoofer independiente que refuerza los graves y aporta profundidad al audio.

¿Necesita cables para los altavoces traseros?

No, porque funcionan de forma inalámbrica.

¿Es compatible con las Smart TV actuales? ¿Y antiguas?

Sí, con la gran mayoría de opciones del mercado. Tiene conexiones como HDMI-ARC y entrada óptica, además de Bluetooth para conexión inalámbrica.

¿Tiene modos de sonido concretos?

Sí, incluye configuraciones para cine, música, voz y uso nocturno, así que es posible personalizar al 100% la experiencia.

¿La quieres? Aprovecha que esta barra de sonido Sony está rebajada un 30% en MediaMarkt por tiempo limitado, porque tu salón nunca volverá a ser el mismo.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.