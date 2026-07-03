Hacienda empezó a investigar a Zapatero, su esposa y sus hijas un mes después del registro en el que aparecieron las joyas

El empresario Julio Martínez Martínez, considerado testaferro de Zapatero, también es investigado por crear sociedades para canalizar comisiones derivadas del rescate de Plus Ultra.

La Agencia Tributaria inspecciona varios impuestos de Zapatero y su entorno, incluyendo IRPF, IVA, Patrimonio y Grandes Fortunas entre 2021 y 2024.

El juez Calama sitúa a Zapatero como líder de una red que cobraba comisiones ilegales influyendo en la Administración, principalmente a favor de la aerolínea Plus Ultra, rescatada con 53 millones públicos.

Hacienda inició una investigación sobre las rentas de José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa e hijas tras hallar joyas valoradas en 1,3 millones de euros en su despacho.

Hacienda empezó a investigar las rentas de José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa, Sonsoles Espinosa, y las dos hijas del matrimonio, Alba y Laura, un mes después del registro al despacho del expresidente del Gobierno en el que la Policía halló joyas por valor de 1,3 millones de euros.

Así se lo ha comunicado la Agencia Tributaria (AEAT) al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien investiga tanto a Zapatero como a sus hijas en el llamado caso Plus Ultra.

Calama sitúa al exdirigente como "líder" de una red "jerarquizada" que se habría dedicado a cobrar comisiones ilegales por influir en la Administración en favor de determinadas empresas. Principalmente, la compañía aérea Plus Ultra, que fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez con 53 millones de euros públicos.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al escrito en el que la AEAT informa al juez de que, el pasado 15 de junio, abrió una inspección sobre el IRPF, el IVA, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto a las Grandes Fortunas pagados por Zapatero.

En concreto, sobre el IRPF de 2021 a 2024; sobre el IVA de 2022 a 2024; sobre el Impuesto sobre el Patrimonio de 2021 a 2024 y sobre el Impuesto a las Grandes Fortunas de 2002 (sic) a 2024.

Ahora bien, este último tramo es, aparentemente, erróneo. El Impuesto a las Grandes Fortunas no existía en 2002. No se implanta hasta 2022, dato que, probablemente, será el correcto.

El registro al despacho de Zapatero se produjo el pasado 19 de mayo, apenas un mes antes de la apertura de la investigación por parte de Hacienda.

En esta oficina, situada en la madrileña calle de Ferraz, a escasos metros de la sede central del PSOE, la Policía Nacional halló 103 joyas, de valores muy dispares, ocultas en una caja fuerte.

El juez Calama ordenó tasarlas. La casa de subastas Ansorena cifró su valor total en 1,3 millones de euros.

Cuando fue interrogado en la Audiencia Nacional como investigado, Zapatero se negó a declarar sobre el origen de estos artículos.

Prometió que unos días después aportaría a la Justicia la documentación sobre la trazabilidad de las joyas. Aún no lo ha hecho.

EL ESPAÑOL publicó que las piezas más valiosas de este ajuar provienen de Arabia.

Inspección a 'Julito'

Por otro lado, Hacienda también abrió, el pasado 23 de junio, una inspección a Julio Martínez Martínez, al que la Policía Nacional considera "testaferro" de Zapatero.

Unos días antes, el 19, la AEAT había hecho lo propio con varias sociedades de este empresario (apodado Julito), como Voli Analítica SL o Idella Consulenza Strategica.

En una resolución, el juez Calama relató que la red liderada por el expresidente del Gobierno, por orden de éste, creó una sociedad offshore en Dubái para cobrar el 1% del total del rescate de Plus Ultra. Es decir, 530.000 euros.

Dicha compañía, según desveló el magistrado, se llamó Landside Dubai Fzco. Y estaba participada al 100% por, precisamente, Idella Consulenza Strategica, que fue la que suscribió con la aerolínea un contrato para llevarse este porcentaje.

Aunque la creación de Landside Dubai Fzco es controvertida, lo que sí es cierto es que Zapatero cobró cerca de medio millón de euros de Análisis Relevante, otra de las 39 empresas que administraba su amigo Julito.

El expresidente del Gobierno se embolsó esta cantidad por la elaboración de informes genéricos sobre geopolítica, lo que causó el asombro del juez Calama cuando le interrogó, ya que no eran valoraciones específicas firmadas ad hoc para determinadas empresas clientes de Julito.

Asimismo, el instructor del caso Plus Ultra también se sorprendió de que, de cara a la realización de estos informes, Zapatero suscribió con Martínez contratos verbales, no escritos.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.