Último cara a cara de Peinado y Begoña Gómez con fin incierto: tras dos años de tensión, el juez no anuncia aún las cautelares

También se celebró la audiencia preliminar para decidir si Gómez será juzgada por un jurado popular, en un proceso criticado por su defensa como motivado políticamente.

Las acusaciones populares han solicitado medidas cautelares como la retirada de su pasaporte y la prohibición de salir de España, alegando riesgo de fuga.

Gómez está imputada por cuatro supuestos delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios privados y apropiación indebida.

Begoña Gómez acudió este lunes a su quinto y, probablemente, último cara a cara con el juez Juan Carlos Peinado, tras dos años de investigación en el caso conocido como 'caso Begoña'.

El de este lunes, 15 de junio de 2026, fue el quinto cara a cara entre Begoña Gómez y el juez Juan Carlos Peinado.

Y, casi con toda probabilidad, el último, tras dos años de instrucción del conocido como caso Begoña.

Lejos queda —han pasado casi 24 meses— aquel 5 de julio de 2024, primera vez que la esposa de Pedro Sánchez acudió al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Lo volvería a hacer el 19 de ese mismo mes. Luego, el 18 de diciembre de 2024, el 10 de septiembre de 2025 y, por último, este lunes.

Pese a sus múltiples citaciones, Begoña Gómez siempre se ha negado a responder a las preguntas de Peinado. El mismo que, a día de hoy, le atribuye cuatro supuestos delitos: tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios privados y apropiación indebida.

Tan sólo contestó, el 18 de diciembre de 2024 y el 10 de septiembre de 2025 —en ambos casos, de forma muy sucinta— a su propio abogado, el exministro de Interior y exfiscal Antonio Camacho.

Este lunes, la mujer del presidente del Gobierno, tampoco quiso pronunciar palabra en el Juzgado. Sin embargo, esta ocasión era diferente a las anteriores: además de ser su último cara a cara ante Peinado antes de ser, previsiblemente, juzgada; Gómez enfrenta medidas cautelares.

Las acusaciones populares del caso Begoña, lideradas por Hazte Oír, solicitaron, debido a un "evidente y fundado riesgo de fuga", que a la esposa de Sánchez se le retirase su pasaporte.

También, que no pueda salir del país, que deba comparecer quincenalmente en un Juzgado y que no pueda hacer uso de las participaciones de su empresa Transforma TSC SL.

Por el momento, se desconoce si Peinado acepta alguna de estas pretensiones. Este lunes, tras su cara a cara con Begoña Gómez, el instructor salió de su Juzgado camino de una parada de autobús y la esposa de Sánchez, conducida en un coche oficial por el garaje.

Está previsto que en los próximos días, Peinado firme la resolución en la que acepte o rechace las peticiones planteadas por Hazte Oír. En el Juzgado, no avanzó in voce el sentido de su decisión.

En todo caso, el juez no podría exceder las medidas cautelares sugeridas por las acusaciones populares. Está descartado, por tanto, que Gómez sea enviada a prisión.

Audiencia preliminar

Este lunes por la tarde no sólo se celebró la llamada vistilla de medidas cautelares. También la audiencia preliminar previa al posible juicio contra Begoña Gómez.

Este trámite se realiza al finalizar la instrucción de aquellos procedimientos que van a ser enjuiciados por un jurado popular. Es decir, por nueve ciudadanos legos en Derecho que formulen un veredicto sobre la inocencia o culpabilidad del acusado o acusados.

El pasado abril, Peinado propuso que Gómez fuese enjuiciada de esta forma, la que corresponde al delito de tráfico de influencias, uno de los cuatro que se le atribuyen.

Al filo de las siete de la tarde de este lunes, durante la audiencia preliminar, Camacho mantuvo el tono crítico contra las decisiones de Peinado que ya ha plasmado en diversas intervenciones y escritos en estos dos últimos años.

"Si Begoña Gómez estuviera casada con otra persona, no estaría sentada en el banquillo, como lo está en este momento", manifestó el letrado.

"No existe un solo indicio en su contra", señaló.

"Se está haciendo política con un procedimiento fantasma como una forma de erosión de un Gobierno con el cual no están de acuerdo", reprochó a las acusaciones populares, entre las que se encuentran, además de Hazte Oír, los partidos Vox y Iustitia Europa y el sindicato Manos Limpias.

En un escrito fechado el pasado mayo, Camacho acusó a Peinado de investigar a Gómez "por ser cónyuge" del presidente del Gobierno.