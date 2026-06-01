Pedraz desoye a Podemos y no investigará al confidente que implicó a Urbán en una venta de coca para financiar el partido

La Audiencia Nacional ha descartado que existieran "fines espurios" en la actuación policial y ha apoyado la decisión de Pedraz de dejar sin efecto la personación de Miguel Urbán en la causa.

Tres testigos respaldaron el relato de Chiquero, lo que llevó a abrir una investigación en 2016, archivada tras cinco meses al no hallarse pruebas de los hechos denunciados.

Podemos solicitó la investigación de Chiquero, alegando que fue parte de un "montaje policial" para perjudicar al partido, pero el juez considera que no aportaría datos relevantes.

El juez Santiago Pedraz ha rechazado citar como investigado a Hugo Chiquero, confidente que implicó a Miguel Urbán en una supuesta venta de cocaína para financiar Podemos.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado citar como investigado a Hugo Chiquero.

Se trata del confidente policial que, en 2016, implicó a Miguel Urbán, fundador de Podemos y actual eurodiputado, en una venta de 40 kilogramos de cocaína para financiar el partido.

Pedraz investiga en esta causa judicial si un grupo de policías —la llamada Policía patriótica— y miembros del Ministerio del Interior impulsaron un espionaje ilegal contra los primeros diputados que tuvo esta formación en el Congreso.

Podemos, personado en este procedimiento, solicitó al juez que citase como investigado a Chiquero, quien, a principios de mayo, ya declaró como testigo en la Audiencia Nacional.

En el Juzgado, el confidente policial señaló que recuerda vagamente aquellos hechos, aunque subrayó que la Policía no le coaccionó ni le pagó por su relato sobre Urbán.

Por contra, Podemos sostiene que Chiquero formó parte de lo que denomina un "montaje policial" contra sus primeros diputados, a fin de boicotear las expectativas electorales de la izquierda.

En una reciente resolución, Pedraz desoye a Podemos y señala que la citación como investigado de Chiquero "no aportaría dato relevante alguno a la causa".

De hecho, a juicio del magistrado, "excedería notoriamente el marco de esta investigación".

EL ESPAÑOL ya publicó en exclusiva una resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional —tribunal jerárquicamente superior a Pedraz— que descarta "fines espurios" en la actuación policial que provocó aquel chivatazo de Chiquero.

El confidente narró la supuesta venta de cocaína, que situó en un céntrico pub de Madrid, al comisario José Luis Olivera, el entonces máximo responsable del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

Este mando policial, posteriormente, redactó una nota informativa ampliatoria en la que advertía que dicho local estaba regentado por personas de extrema izquierda y ligadas al movimiento 15-M, germen de Podemos.

Tres testigos, además, dieron validez al relato del confidente. Por ello, la Fiscalía Antidroga abrió una investigación.

Sin embargo, tras sólo cinco meses de pesquisas, fue archivada en julio de 2016, al no quedar acreditados, ni siquiera indiciariamente, los hechos denunciados.

Podemos siempre ha calificado esta investigación como un "montaje policial" destinado a "perjudicar" y desprestigiar al partido. De hecho, la formación considera a Olivera parte de la llamada Policía patriótica.

No obstante, la Sala de lo Penal subrayó, en respuesta a un recurso de Podemos, que, "con independencia de las valoraciones que hace [el partido] sobre el proceder de los miembros del CITCO, no puede pasarse por alto que la verosimilitud [de lo narrado por Chiquero] fue apoyado" por más voces.

El tribunal echó por tierra la tesis de la formación "que atribuye móviles espurios" a los policías que dieron curso a la denuncia y la trasladaron a Antidroga.

Ahora, Pedraz, apoyándose precisamente en esa decisión de la Sala, también ordena "dejar sin efecto" la personación de Miguel Urbán en este procedimiento.