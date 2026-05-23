La UDEF descubre una sociedad opaca constituida por el "testaferro" de Zapatero, en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes

Los balances intervenidos muestran activos por más de 560.000 dólares en 2019 y actualizaciones hasta junio de 2023.

Se encontraron documentos que reflejan que Landside Holding recibiría honorarios del 8,75% de los fondos negociados y gestionaba inversiones a través de un broker estadounidense.

Esta sociedad estaría vinculada a la red internacional que ya contaba con otra empresa en Dubái, y habría actuado en representación del banco estatal venezolano Bandes en negociaciones financieras.

La UDEF ha detectado una sociedad opaca, Landside Holding Ltd, en las Islas Vírgenes Británicas, presidida por Julio Martínez Martínez, presunto testaferro de Rodríguez Zapatero.

La "red de influencia" presuntamente liderada por el expresidente socialista Rodríguez Zapatero dispondría de, "al menos", otra sociedad radicada en territorios off shore, es decir, una jurisdicción con ventajas fiscales, menor regulación y con garantía de opacidad, lo que en términos económicos se denomina un paraíso fiscal.

La UDEF ha encontrado documentación relativa a una mercantil llamada Landside Holding Ltd, radicada en las Islas Vírgenes Británicas, presidida y representada por Julio Martínez Martínez, el amigo y presunto intermediario de Rodríguez Zapatero.

Esta sociedad se sumaría a la estructura internacional de la trama, que habría constituido en Dubai (Emiratos Árabes) Landside Dubai Fzco.

En los ordenadores intervenidos el pasado diciembre, cuando se produjo la detención de Martínez y de directivos de Plus Ultra, la Policía ha encontrado un documento denominado Mandate Landside Holding, que se corresponde con un acuerdo de negociación para que Landside Holding Ltd actuara en nombre y representación del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) ante una negociación con Noor Capital, una firma internacional de intermediación financiera.

Las cláusulas del mandato preveían unos honorarios del 8,75% de los fondos recaudados durante las negociaciones, que serían abonados al representante designado, esto es, Julio Martínez Martínez, a través de su sociedad.

La UDEF también ha hallado información relativa a los servicios de un broker americano que opera a través de una sociedad de Estados Unidos denominada Mora WM Securities Llc para gestionar la cartera de inversión de Landside Holding.

En una carpeta llamada Boreal Capital-Mora Wealth, han aparecido documentos como un resumen del balance de la cartera de inversión gestionada a través de Mora WM.

En la cuenta del broker (hoy denominada Boreal) constan las posiciones del año 2016 respecto de los activos de Landside.

Balance a fecha de 27 de noviembre de 2019 de los activos de Landside Holding.

También hay un excel con el balance a fecha de 27 de noviembre de 2019, que ascendería a 560.726 dólares USA.

Finalmente, se ha hallado otro excel con las posiciones a fecha de 2 de junio de 2023.