La Audiencia Nacional bloquea las cuentas bancarias de Zapatero, investigado por tráfico de influencias y blanqueo

El bloqueo de cuentas no afecta a las hijas de Zapatero, aunque él figura como autorizado en sus cuentas bancarias.

La investigación apunta que Zapatero actuó como líder de una estructura dedicada a cobrar por influir en beneficio de empresas, usando la empresa What The Fav SL como centro de redistribución de fondos.

El juez José Luis Calama cita a Zapatero a declarar el 2 de junio por supuestas gestiones a cambio de comisiones para favorecer a la aerolínea Plus Ultra con un rescate de 53 millones de euros públicos.

La Audiencia Nacional ha bloqueado las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, investigado por blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha bloqueado las cuentas bancarias del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Este martes, el magistrado atribuyó la condición de investigado al exdirigente socialista, por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

Y dos días después, este jueves, ha ordenado el bloqueo de sus cuentas. La medida, según detallan fuentes de la investigación a EL ESPAÑOL, no afecta a las de sus hijas.

Calama ya ha citado a declarar a Zapatero para el próximo 2 de junio por sus supuestas maniobras, a cambio de comisiones, destinadas a garantizar que la aerolínea Plus Ultra recibiese en 2021 un rescate de 53 millones de euros públicos.

De hecho, el magistrado sostiene que Zapatero actuó como "líder" de una "estructura estable y jerarquizada" de tráfico de influencias, dedicada a cobrar dinero a cambio de gestiones para beneficiar a determinadas empresas. Principalmente, de la citada compañía aérea.

En la resolución que cita a declarar al expolítico para dentro de casi medio mes, el juez relata que él y sus hijas Alba y Laura —a través de su empresa, What The Fav SL— habrían cobrado casi dos millones de euros —supuestas comisiones— a través de un entramado societario.

Calama, de hecho, describe a What The Fav SL como epicentro de un "circuito circular de fondos", como "canalizador financiero" de la supuesta red corrupta, como "centro de redistribución de flujos económicos".

Tanto es así, que el juez subrayó "la circunstancia de que [Zapatero] figure como autorizado en las cuentas bancarias de sus hijas".

No obstante, ni Laura ni Alba están investigadas y el bloqueo ordenado por la Audiencia Nacional no ha afectado a sus cuentas bencarias.

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