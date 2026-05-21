Aldama declara que "nadie" en Baleares cobró por la trama de mascarillas pero sí que el ministro Torres lo pidió

Koldo García, asesor del Ministerio de Transportes, actuó como intermediario en la trama y se negó a declarar ante el juez.

La investigación involucra a Francina Armengol, expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, por contactos con la supuesta trama corrupta en 2020.

Aldama insiste en que el actual ministro Ángel Víctor Torres sí recibió una comisión de 50.000 euros, aunque Torres lo niega rotundamente.

Víctor de Aldama ha declarado como investigado en la Audiencia Nacional y aseguró que nadie del Gobierno balear cobró comisiones ilegales por la trama de mascarillas.

Víctor de Aldama ha declarado este jueves, como investigado, en la Audiencia Nacional.

Ante el juez Ismael Moreno —instructor del llamado caso Koldo—, el empresario ha asegurado que no le consta que "nadie" del Gobierno balear cobrase comisiones ilegales de la llamada trama de las mascarillas.

Ahora bien, como ya hiciera en ocasiones anteriores, ha insistido en que sí lo hizo el actual ministro Ángel Víctor Torres, antiguo presidente de las Islas Canarias.

A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Moreno citó a declarar a Aldama por un supuesto delito de tráfico de influencias.

Todo ello, debido a los contactos, en 2020, de una supuesta trama corrupta dedicada al amaño de contratos —trama de la que el empresario formaría parte— con Francina Armengol, la entonces presidenta de Baleares.

Hoy, esta dirigente socialista es presidenta del Congreso de los Diputados. Es, por tanto, la tercera autoridad del Estado.

También a petición de la Fiscalía, Moreno citó a declarar hace una semana a Koldo García, el asesor del Ministerio de Transportes que contactó de forma directa con Armengol, a modo de intermediario de la trama. Por su parte, García, también investigado, se negó a declarar.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil constata las labores de intermediación de Koldo con el Govern insular en favor de las empresas de la supuesta trama corrupta, para las que Aldama ejercía de conseguidor.

En el dosier policial figuran decenas de mensajes de WhatsApp entre García y la entonces presidenta balear.

Una mordida para Torres

Desde hace más de un año y medio y en varias declaraciones judiciales y apariciones públicas, Aldama ha reiterado que Koldo García le dijo que Torres le pidió 50.000 euros, como comisión por la trama de las mascarillas.

El ministro lo negó y niega. "Nunca. En ningún caso. No tengo relación con él", declaró en una comisión de investigación del Senado.

Por contra, Aldama, según su versión, reprochó a Koldo García esta petición de parte de Torres.

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