La juez del 'caso Sendaviva' investiga al constructor que reformó la sede del PSN y el piso del 'número dos' de Chivite

La magistrada ha pedido informes a la Intervención General de Navarra sobre los contratos de obra en Sendaviva tras el incendio de 2022.

La empresa adjudicataria remodeló la sede del PSN y el piso de Ramón Alzórriz, ex portavoz socialista y mano derecha de la presidenta María Chivite.

Se investiga si el Gobierno de Navarra fraccionó contratos por casi 800.000 euros a favor de la constructora Adentro Construimos SL evitando la licitación pública.

La juez investiga al constructor Carlos Vidaurre Oraven por presunto cohecho y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos tras el incendio de Sendaviva.

La juez Rebeca Esther Alonso investiga por cohecho y tráfico de influencias al constuctor Carlos Vidaurre Oraven por el llamado caso Sendaviva, una causa abierta por supuesta corrupción.

En esa causa se investiga si el Gobierno foral, presidido por la socialista María Chivite, fraccionó un contrato público para adjudicar, en total, cerca de 800.000 euros a una misma constructora, Adentro Construimos SL, en las obras de reconstrucción del parque Sendaviva, a 80 kilómetros de Pamplona, tras el incendio de 2022

El dueño de Adentro Construimos es un nombre conocido en el entorno socialista navarro. El empresario remodeló la sede del Partido Socialista de Navarra (PSN). Y se encargó, a su vez, de la reforma de un piso adquirido por el ya exportavoz socialista Ramón Alzórriz.

La magistrada se ha dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) por si considera que debe investigar, por estos mismos hechos, a Ramón Alzórriz, mano derecha de la presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite.

Todas las adjudicaciones a Sendaviva se articularon como contratos menores. Es decir, ninguna supera los 200.000 euros, aunque todas se quedan cerca. Una de las licitaciones, de hecho, tenía un valor de 199.999 euros.

De esta forma, se evitó tener que convocar una mesa de contratación y abrir el proceso a la concurrencia, tal y como exige la Ley Foral de Contratos Públicos.

Dos de esos contratos, además, fueron adjudicados el mismo día, el 15 de noviembre de 2023, con objetos prácticamente idénticos.

Constructora 'amiga'

La elección de Adentro Construimos llama también la atención por sus vínculos con altos cargos del PSN.

Esta empresa fue la encargada de remodelar la sede en Pamplona del Partido Socialista de Navarra.

Y también se ocupó de las obras de reforma de un piso adquirido por el ya exportavoz socialista Ramón Alzórriz en 2024.

El inmueble, situado en una de las zonas más exclusivas de la capital foral, fue adquirido poco después de que la pareja de Alzórriz, Diana Enériz, trabajara en Servinabar, la empresa vinculada a Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, y actualmente investigada por la Guardia Civil.

Por otro lado, la juez ha ordenado: "Requierase a la Intervención General del Gobierno de Navarra para que aporte al presente procedimiento los informes que hubiere elaborado en relación con los contratos de obra realizados en Sendaviva a causa del incendio que se produjo en el año 2022".