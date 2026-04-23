Rajoy niega que Bárcenas le diese 'dinero B', pone en duda que tuviese audios de ello y dice que el PP nunca ordenó espiarle

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy comienza su declaración como testigo en la Audiencia Nacional. E. E.

"Mi tranquilidad [con respecto a Bárcenas] era total y absoluta. No creo que tuviera [grabaciones sobre mí]. Si las tuviera [sobre mí], las hubiera dado a conocer, como dio a conocer otros documentos...", ha declarado el expresidente.

Las claves

Las claves Generado con IA Mariano Rajoy ha declarado como testigo en el juicio del caso Kitchen y ha negado que Luis Bárcenas le entregara dinero procedente de la caja B del PP. Rajoy también ha asegurado que el Partido Popular nunca orquestó espionaje ni operaciones de presión contra Bárcenas. El expresidente ha puesto en duda que existan audios sobre entregas de dinero y ha negado destruir documentos relacionados con la contabilidad extraoficial del partido. Rajoy admitió haber enviado el mensaje de apoyo "Luis, sé fuerte" a Bárcenas en 2013, aunque dijo no recordar otros mensajes.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha declarado este jueves, como testigo, en el juicio del caso Kitchen, celebrado en la Audiencia Nacional. Pasadas las diez de la mañana, a preguntas de la abogada del PSOE, el expolítico ha negado que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, le entragase dinero proveniente de la caja B del Partido Popular.

Este lunes, Bárcenas declaró en este mismo juicio como perjudicado por el supuesto espionaje parapolicial, orquestado desde el Ministerio del Interior, destinado a robarle documentación perjudicial para el PP. Y, como ya hiciera en 2021, aseguró que le entregó a Rajoy un sobre con dinero en efectivo, el "remanente" de la contabilidad extraoficial de la formación.

No obstante, este jueves, como testigo, obligado a decir la verdad, el expresidente del Gobierno lo ha negado tajantemente. "Absolutamente falso", ha indicado. También ha asegurado, en contra de lo declarado por Bárcenas, que el PP nunca orquestó ningún espionaje u operación de presión o intimidación contra el otrora contable del partido.

Rajoy niega que Bárcenas le diese 'dinero B'

Rajoy también sostiene, en contra de lo declarado por el extesorero, que tampoco destruyó en una trituradora uno de los papeles de Bárcenas, en los que el excontable anotaba la contabilidad extraoficial que manejaba. De hecho, el exjefe del Ejecutivo ha puesto en duda que Bárcenas llegase a grabar un audio de estos hechos, como sí sostuvo este lunes en la Audiencia Nacional.

La abogada del PSOE, Gloria de Pascual, que ejerce la acusación popular en este procedimiento, también ha exhibido a Rajoy varios mensajes de texto que intercambió con Bárcenas y que el expresidente del Gobierno ha señalado que no recuerda. Sí ha admitido que, en 2013, envió al excontable del PP el famoso SMS de "Luis, sé fuerte".

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