El TSJA abre una causa especial sobre el presunto caso de secuestro de la concejal de Maracena

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto una causa especial sobre el presunto caso de secuestro a la concejal del PSOE Vanessa Romero ocurrido el pasado mes de febrero en la localidad granadina de Maracena a punta de pistola.

El tribunal andaluz ha procedido así tras recibir la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción 5 de Granada y al encontrarse entre los investigados el número 3 del PSOE andaluz, diputado autonómico, aforado y exalcalde del municipio, Noel López.

Las diligencias y el auto con la exposición razonada fueron recibidos el pasado viernes y ha sido este miércoles cuando se ha dado traslado a la Fiscalía Superior de Andalucía para que presente el correspondiente informe sobre la incoación o no de diligencias, ha informado el TSJA en un comunicado.

En el auto se designa un magistrado ponente encargado de la causa especial y se ordena igualmente la remisión de un oficio al Parlamento de Andalucía para que acredite la condición de aforado de Noel López, también exalcalde de Maracena.

Este nuevo paso judicial se produce un día después de que el número 3 del PSOE de Andalucía y exalcalde dejara de manera temporal sus funciones en el partido, aunque mantendrá su escaño en la Cámara andaluza y su cargo como secretario segundo de la Mesa del Parlamento.

La exposición razonada del Juzgado de Instrucción 5 también se dirige contra otros dos responsables políticos del Ayuntamiento. Se trata de la actual alcaldesa en funciones, Berta Linares, y el concejal de Urbanismo, Antonio García Leyva, quienes no son sin embargo personas aforadas.

En la causa que instruye el Juzgado 5 de la capital granadina se mantiene en prisión provisional Pedro Gómez, el presunto autor del secuestro, quien era pareja sentimental de la regidora en el momento de los hechos.

No obstante, Linares ha asegurado en otra rueda de prensa que no dimitirá pese a su posible vinculación judicial con el secuestro de la que era concejal del PSOE Vanessa Romero, al considerar que hacerlo sería reconocer una culpabilidad que no existe.

El secuestro, según el auto

El día de los hechos, el pasado 21 de febrero, presuntamente el único investigado retuvo con un arma blanca y una pistola simulada a Vanessa Romero, concejal y compañera de la alcaldesa en el equipo de gobierno.

Según el juez, ambas mantuvieron enfrentamientos previos y desde la alcaldía temían la posibilidad de que hiciera públicos unos expedientes sobre urbanismo que comprometerían la gestión de López y Linares al frente del Ayuntamiento, según consta en el auto judicial con las declaraciones de ambos.

En un encuentro previo en un restaurante entre el investigado -que padece un trastorno bipolar-, Noel López, la alcaldesa y el edil de Urbanismo, estos tres le propusieron supuestamente dar un "susto o escarmiento" a la concejal.

[En la Taberna de Ángel, el bar donde se planeó el secuestro de la edil: "Nos ha cogido por sorpresa"]

Incluso, le llegó a suministrar Linares, siempre según su testimonio, "una bolsita de cocaína de parte de Noel", una semana después de aquella reunión, para que "se la tomara y se envalentonara" el día que cometiera los hechos.

En el auto consta igualmente que, tras dejar a la concejal encerrada en el maletero del coche en un garaje de Armilla, el investigado se desplazó a una ferretería de Maracena a comprar un cuchillo para volver y cortarle las bridas.

No obstante, una vez allí, se encontró con su entonces pareja, la alcaldesa a quien le informó de que la edil había conseguido liberarse. Un encuentro del que, según el juez, hay constancia por la grabación de unas cámaras.

