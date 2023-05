Las elecciones autonómicas y municipales, que van a tener lugar el 28 de mayo de 2023, es una de las citas más importantes que tienen marcada en su calendario los españoles.

El motivo es que en este proceso electoral se podrán decidir, a nivel municipal, quienes serán los próximos alcaldes y concejales. Mientras que a nivel autonómico, se van a elegir los representantes regionales de las comunidades autónomas.

Sin embargo, en estas elecciones de España existen distintos tipos de votos, así como formas de votar o no votar. A continuación, te explicamos las diferencias entre voto nulo, en blanco y abstención.

¿Por qué un voto se puede considerar nulo?

Cuando los ciudadanos de España acudan el próximo 28 de mayo a votar, el objetivo es que, ya sea, de forma presencial o a través del voto por correo, su participación en este proceso electoral tenga un impacto en el resultado.

Sin embargo, para que el voto sea útil y no sufra una anulación, hay que seguir una serie de pasos. Ya que, es muy fácil cometer cualquiera de los errores, que pueden llevar a que nuestro voto no sea contabilizado.

Los fallos que llevan a la anulación del voto

Uno de los motivos que puede dar lugar a que un voto sea declarado como nulo es en el caso de que se utilice un sobre o papeleta que sean diferentes a los oficiales. Asimismo, otra de las causas más comunes que tienen como resultado que la votación no se contabilice es que se introduzca dentro del sobre cualquier objeto que no tenga que ver con la documentación oficial de las elecciones municipales y autonómicas de España, o que se incluyan elementos de más.

En este último caso, una de las situaciones más comunes es que, por ejemplo, se introduzcan dentro del sobre dos papeletas electorales, pero de diferentes candidatos. Sin embargo, si se da la situación de que se incluyan dos papeletas electorales, pero del mismo candidato, en ese caso, el voto se considera como válido, según se recoge en el Artículo 96 de la Ley Electoral.

Conoce los errores más habituales

Otra circunstancia que puede dar lugar a que nuestro voto sea declarado como nulo es que no se marquen de forma correcta las casillas de los candidatos. Por ejemplo, se declara un voto nulo cuando un sobre tiene solo una papeleta, pero está marcada más de una vez. Un fallo muy similar es cuando se marcan cuatro nombres en una papeleta electoral en la que sólo deben ir marcadas las candidaturas de tres senadores.

De igual forma, el hecho de incluir en la papeleta electoral cualquier objeto o frase que no debería de ir ahí, también es un motivo que daría lugar a la anulación del voto. Asimismo, si el voto, además de tener marcada una preferencia, incluye algún tipo de seña gráfica u otras marcas, se considera como 'voto marcado', por tanto, queda anulado y no se contabiliza.

Asimismo, el voto por correo también puede ser anulado. Los principales motivos que pueden dar lugar a que esto ocurra son equivocarse con la provincia a la que nos tienen que enviar el voto, rellenar tu nacionalidad aunque seas español y votar a más candidatos del senado de los que corresponde, así como no introducir en el sobre el certificado de inscripción en el censo electoral.

¿Qué implica votar en blanco?

El voto en blanco es una de las opciones por las que pueden optar los ciudadanos, que no tengan seguro a quién votar. En este caso, el voto en blanco consiste en no incluir dentro del sobre de votación ninguna papeleta electoral. De igual forma, también se considera como voto en blanco, cuando no se ha marcado ninguna casilla de un candidato en la papeleta electoral.

Sin embargo, a diferencia del voto nulo y de la abstención, el voto en blanco sí que tiene un efecto en el resultado final de las elecciones. El motivo es que el voto en blanco beneficia a los partidos mayoritarios. Ya que, este voto se suma al total de las papeletas electorales emitidas sobre el que se aplica el reparto proporcional de escaños. De igual forma, el voto en blanco puede perjudicar a las aspiraciones de los partidos más pequeños.

Otra opción es la abstención

Una de las mayores preguntas que se hacen los ciudadanos que acuden a las urnas es la diferencia entre el voto en blanco y la abstención. El motivo es que erróneamente se puede llegar a creer que son lo mismo, cuando se trata de dos acciones completamente diferentes.

Además, elegir una opción u otra, en este caso la abstención o el voto en blanco tiene un impacto completamente diferente en los resultados de las elecciones municipales y autonómicas de España, que se van a celebrar el próximo 28 de mayo.

En concreto, la abstención no afecta a los resultados finales de las elecciones, sólo a los datos de participación. La causa es que elegir la abstención al voto en unas elecciones en España, implica que no va a haber ni sobre, ni papeleta, ya que, la persona decide no acudir a votar a la mesa electoral, ni enviar su voto por correo.

