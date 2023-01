¿Cuándo son las elecciones municipales, autonómicas y generales previstas para 2023?

España encara un 2023 bastante atípico, en donde deberemos acostumbrarnos a pasar por las urnas. Será un año marcado por las elecciones, en donde como cada cuatro años nos tocará elegir a los distintos representantes en los organismos públicos. En esta ocasión, una gran parte de los españoles deberán de hacerlo por partida doble. Por un lado deberán de votar a los candidatos a los ayuntamientos y gobiernos autonómicos, además de para el Gobierno central.

Cuándo se celebran las elecciones generales

El calendario para las elecciones generales aún es una incógnita. Las últimas tuvieron lugar el 10 de noviembre de 2019. Según la ley electoral queda fijado que el mandato finalizará de manera automática una vez que se cumplan los cuatro años desde las últimas votaciones. En este caso sería el 10 de noviembre de 2023. De la misma forma, la disolución de las cámaras debe llevarse a cabo 25 días antes de la conclusión de ese periodo.

Sin embargo, la citada norma también recoge que deben pasar 54 días entre el decreto de convocatoria y la fecha de los comicios. Esto permitiría retrasar las elecciones al menos hasta el 10 de diciembre.

Se ha especulado mucho sobre los planes de futuro del actual presidente del Gobierno. El último mes del año suele resultar bastante controvertido a la hora de encajar fechas, sobre todo por las distintas festividades que contempla el calendario en esa época. En los últimos días se ha instalado el rumor de que podrían celebrarse el 3 de diciembre. Pero hay que tener en cuenta otro detalle.

Durante el último semestre de 2023, nuestro país ostentará la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Esto podría ser aprovechado por Pedro Sánchez para retrasarlas aún más hasta enero de 2024, una vez que finalicen las navidades. Su propósito, como ha confesado en alguna ocasión, es "alargar la legislatura hasta que finalice la presidencia de turno de la UE", que será el 31 de diciembre de 2023.

El problema de las elecciones en diciembre

Como mencionábamos anteriormente, el mes de diciembre resulta de lo más complejo por las múltiples fiestas y puentes que esconde, y más en este año. Los últimos domingos de diciembre coinciden con el Nochebuena y Nochevieja, por lo que se descartan dichas opciones. De mantenerse en pie los planes del presidente del Ejecutivo, las elecciones solo se podrían celebrar por semana o en enero de 2024.

Sánchez procura estirar al máximo la legislatura basándose en una interpretación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Permite retrasar los comicios hasta cuatro años después de la fecha de la sesión de investidura, que tuvo lugar el 7 de enero de 2019, en lugar de los cuatro años desde la celebración de las últimas votaciones. En vista de todo esto, es más que previsible que el líder socialista juegue con las facilidades que le otorguen las leyes para prolongar su legislatura.

El otro motivo en el que se escuda Sánchez

El presidente del Gobierno se guarda otro as bajo la manga. Se da la curiosidad de que la princesa Leonor cumplirá la mayoría de edad el próximo 31 de octubre. Ese día debe jurar la Constitución en las Cortes, y en esa fecha no pueden estar disueltas las cámaras, algo que se produciría en el caso de que se celebraran las elecciones en la fecha que le correspondería legalmente, que sería el 10 de noviembre.

Por lo tanto, se trata de otro motivo más para Pedro Sánchez para mantenerse en el poder.

¿Qué día serán las elecciones municipales?

Menos problemas parece que habrá para elegir a los representantes en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas. La fecha establecida es el domingo 28 de mayo de 2023.

Las últimas se remontan al 26 de mayo de 2019, por lo que los ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir a sus alcaldes y concejales en las votaciones que tendrán lugar el cuarto domingo de mayo. Es cierto que en 2019 hubo triples elecciones, pero en esta ocasión, las europeas se celebrarán en 2024 al ser cada cinco años.

¿Cuándo serán las votaciones autonómicas?

La mayoría de las comunidades españolas también celebrarán elecciones autonómicas ese mismo día, el 28 de mayo. Pero no será en todo, ya que no entran en este escenario aquellas que cuentan con el rango de nacionalidades históricas, como son el caso de Galicia, Cataluña, Andalucía y País Vasco. Estos territorios cuentan con potestad para determinar la fecha de sus comicios, por lo que la mayoría de las veces tratan de que no coincidan con el resto de votaciones.

Por lo tanto, las comunidades que elegirán sus parlamentos autonómicos ese día serán Asturias, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja. En las anteriores elecciones la Comunidad Valenciana decidió adelantarlas un mes y tuvieron lugar en abril, pero la intención del presidente Ximo Puig es que coincidan con las del resto de España.

Si hacemos caso a la normativa y respetamos los cuatro años desde los anteriores comicios, en Cataluña lo normal es que las autonómicas se celebren en febrero de 2025. En Galicia y Euskadi sería en julio de 2024, mientras que los andaluces deberían esperar un poco más, en concreto hasta junio de 2026.

Por su parte, las elecciones europeas tendrán lugar en mayo de 2024. Las últimas fueron en mayo de 2019, pero no hay que olvidar que el Parlamento Europeo se renueva cada cinco años.

