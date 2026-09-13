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Feijóo afirma que la "agresión de Marruecos continúa" y señala que "Ceuta será el epitafio de Sánchez"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que "la agresión de Marruecos continúa" en Ceuta, por lo que la crisis en la ciudad va en camino de convertirse en el "epitafio de Sánchez".
En una entrevista publicada este domingo por el diario El Mundo, el líder del PP ha señalado directamente a Marruecos como el responsable de la entrada masiva de migrantes en Ceuta "por acción o por omisión", y "aun sabiendo que falta información".
"Marruecos sabía de esos desplazamientos, conocía el impacto de los mismos y no los evitó", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que existe una "corresponsabilidad", puesto que "España conocía no ese riesgo, sino que eso se iba a producir. Era algo más que un riesgo potencial y tampoco lo evitó".
Preguntado sobre si la respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a esta crisis está condicionada porque Marruecos tiene información obtenida de su teléfono, Feijóo ha remarcado que es "imposible hallar una explicación medianamente racional que no pase por ahí".
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Patxi López asegura que Ceuta "está lejos de la normalidad" y admite que "hay que hacer más"
El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha admitido que la situación en Ceuta "está lejos de la normalidad" después de que los pasados días 30 y 31 de julio miles de personas entraran a la ciudad desde Marruecos, a la vez que ha defendido que, en esos dos días, el Ejecutivo actuó "en función de la información que tenía".
"Es evidente que cuando sucede una crisis, a la gente que la sufre en primera persona siempre le va a parecer que todo lo que se hace es insuficiente y yo le diré a esa gente que tiene razón. Seguramente hay que hacer más y seguramente se podrían haber hecho más rápido las cosas", ha afirmado López en una entrevista en el programa La Sexta Xplica emitida este sábado.
En este sentido, López ha explicado que la desclasificación de los informes de inteligencia sobre la crisis migratoria de Ceuta es "un ejercicio de transparencia sin precedentes" y ha sostenido que ninguno de esos documentos alertaba de la "magnitud" ni de la "intensidad" con la que se produjo la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.