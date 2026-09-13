El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha admitido que la situación en Ceuta "está lejos de la normalidad" después de que los pasados días 30 y 31 de julio miles de personas entraran a la ciudad desde Marruecos, a la vez que ha defendido que, en esos dos días, el Ejecutivo actuó "en función de la información que tenía".

"Es evidente que cuando sucede una crisis, a la gente que la sufre en primera persona siempre le va a parecer que todo lo que se hace es insuficiente y yo le diré a esa gente que tiene razón. Seguramente hay que hacer más y seguramente se podrían haber hecho más rápido las cosas", ha afirmado López en una entrevista en el programa La Sexta Xplica emitida este sábado.

En este sentido, López ha explicado que la desclasificación de los informes de inteligencia sobre la crisis migratoria de Ceuta es "un ejercicio de transparencia sin precedentes" y ha sostenido que ninguno de esos documentos alertaba de la "magnitud" ni de la "intensidad" con la que se produjo la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.