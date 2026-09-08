Marlaska llama "documento interno para mejorar la eficacia del Ministerio" a su listado de periodistas por ideología

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa hoy en Ceuta. Marcos Moreno Europa Press

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Las claves Generado con IA Marlaska califica el listado de periodistas por ideología como un "documento interno" para mejorar la eficacia del Ministerio del Interior. El ministro asegura que Interior no discrimina ni filtra información a periodistas según su tendencia política y defiende la transparencia y el respeto a la libertad de expresión. El documento, revelado por El Confidencial, incluía fichas con datos y opiniones sobre la adscripción política de periodistas, elaborado por la Oficina de Comunicación del Interior. Marlaska solicita a la UE fondos para nuevos centros de atención a migrantes en Ceuta y Melilla, y destaca la necesidad de hospedaje adecuado ante el aumento de llegadas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en línea con lo que se ha compartido esta mañana desde la Oficina de Comunicación del Interior, ha denominado la lista de periodistas por ideologías elaborada por su departamento como un "documento interno para mejorar la eficacia del Ministerio".

Al ser preguntado por los medios, ha defendido que no se trata de "un documento espurio", es decir, que no se "filtra" a qué profesional le llega la información según sus ideales políticos. Ha asegurado que Interior comparte la misma información con todos los medios.

En esta línea, ha argumentado que el Ministerio del Interior no realiza diferencias "ni entre medios ni entre periodistas a la hora de dar la información y de contestar a cualquier requerimiento". "Faltaría más", ha apostillado y ha añadido que Interior es "proactivo" con los medios de comunicación.

Este listado, según Marlaska, busca "conocer lo que se dice de la actuación y de la actividad del Ministerio y realizar una labor de comunicación dirigida". En sus palabras, establecer la estrategia comunicativa "más correcta en cada momento" y "ser más eficaz".

"Es simplemente eso y ninguna otra finalidad", ha subrayado, al tiempo que ha defendido el respeto absoluto a la libertad de expresión y de información.

El listado publicado hoy por el periódico El Confidencial incluía fichas, fotografías y comentarios sobre su adscripción política de profesionales de la información del país y fue elaborado desde la Oficina de Comunicación del Interior.

Según ha informado el diario, el primer encargo a la Oficina de Comunicación se realizó en una fecha próxima a las navidades de 2023. En el listado que finalmente se elaboró figuran expresiones junto a cada periodista como "afín al PSOE", "tendencia conservadora", "independiente" o "apoya al Gobierno".

Fuentes del Interior han confirmado que Marlaska no encargó el informe y que no tenía constancia del mismo hasta su publicación en prensa.

La vuelta al cole en Ceuta

Hoy, miles de alumnos han vuelto a las clases en Ceuta en un ambiente, como el propio ministro ha descrito, "atípico". Para el inicio del curso se ha desplegado seguridad pública y privada en los centros, lo que no ha detenido que el 30% de los padres, según datos de la Ministra de Educación, Milagros Tolón, han optado por no llevar a sus hijos a la escuela.

Sin embargo, Marlaska ha destacado que no se han producido incidentes en dicha jornada y que se ha desarrollado en "completa normalidad".

También ha querido dar las gracias a los más de 1.700 docentes y a la población ceutí en general por su "empatía", así como su "comportamiento, actitud y talante" en lo que ha denominado como una situación compleja.

Sin embargo, ha descrito la sensación que viven los vecinos como "una inseguridad subjetiva", la cual dicen que el Ejecutivo quiere "revertir".

Ceuta y Melilla

En la misma rueda de prensa, el titular del departamento del Interior ha asegurado que ha solicitado a la Unión Europea la instalación de un CATE permanente (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) en Ceuta y otro en Melilla con un coste total de 4'5 millones y capacidad para 800 personas cada uno.

Ha destacado que ayer concluyeron las obras de un nuevo CATE con capacidad para 400 migrantes, que, según sus palabras, "estaba previsto con anterioridad" a la crisis migratoria de finales de julio por la "anomalía" del repunte de llegadas a nado en verano. Con este espacio las líneas de trabajo ascienden a 20, según ha cifrado.

Marlaska ha querido destacar también que se han trasladado más agentes de Extranjería y de la Policía científica para "agilizar" los procesos, pero ha asegurado que les apremia la necesidad de hospedaje adecuado para las personas desplazadas desde la Península.

De la misma forma, ha afirmado que se iniciarán las obras para nuevos centros a la espera de los 32 millones de euros solicitados a la UE en ayudas de emergencia de los Fondos de Asilo, Migración e Integración (FAMI) .

Esta partida presupuestaria irá destinada a "labores de emergencia", ampliación del espigón del Tarajal, el despliegue de más medios tecnológicos para proteger la frontera y los dos nuevos CATEs, según ha explicado.

Ha defendido que estas instalaciones son esenciales para realizar los triajes y la formalización de las peticiones de protección. Además, ha explicado que el proceso es largo y complejo y se requiere de diversos agentes para cada expediente.

Ha cerrado su intervención afirmando que "no será necesario renovar el mandato" del ministro Ángel Víctor Torres para la gestión de la crisis en Ceuta.