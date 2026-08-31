Puente alimenta la crítica falaz de Sánchez a Felipe VI: "Los Reyes solo visitaron Ceuta con Zapatero de presidente"

Sánchez utilizó datos erróneos sobre el tiempo de reinado de Felipe VI y la última visita real a Ceuta.

Puente comparó las cinco visitas de Sánchez a Ceuta con la única de los Reyes en 2007, durante el mandato de Zapatero.

Óscar Puente ha defendido a Pedro Sánchez tras sus críticas a Felipe VI por no visitar Ceuta o Melilla.

Óscar Puente ha salido al rescate de Pedro Sánchez después de que el presidente haya señalado este lunes a Felipe VI por no haber visitado "ninguna vez" Ceuta o Melilla.

Y lo ha hecho comprando el mismo argumento falaz que ha utilizado el presidente esta mañana: comparar, como si fuera una competición, las visitas del jefe del Gobierno con las del jefe del Estado.

El ministro de Transportes ha escrito un tuit en el que ha reivindicado las "cinco veces" que Sánchez ha ido a Ceuta, frente a la única de los Reyes a la ciudad autónoma. "Los Reyes solo visitaron una vez Ceuta en 2007 con Zapatero de Presidente".

Puente usa el mismo marco que había abierto Sánchez horas antes en su primera entrevista tras las vacaciones, en la Cadena SER. "Sé que hay a mucha gente a la que se le ha hecho larga mi presidencia. Llevo ocho años gobernando. El Rey lleva reinando más de 20 años. ¿Cuántas veces ha ido a Ceuta o Melilla?", se ha preguntado el presidente

La comparación del presidente parte, además, de un dato falso. Felipe VI no lleva más de 20 años reinando. Fue proclamado Rey en junio de 2014 y, por tanto, lleva algo más de 12 años en el trono.

A primera hora de esta tarde, fuentes oficiales de la Moncloa explican que el presidente se ha equivocado y que pretendía decir que hace 20 años de la única visita de un rey a Ceuta. Fue Juan Carlos I, aunque no fue hace 20 años como sostienen estas fuentes de Moncloa, sino hace 19.

Es decir, Moncloa, al intentar corregir las palabras de Sánchez, tampoco ha acertado con la fecha.

La rectificación de Moncloa intenta también desplazar hacia los gobiernos anteriores la responsabilidad de que Felipe VI no haya visitado Ceuta desde 2007.

Cabe recordar que las visitas institucionales del Rey requieren coordinación con el Gobierno, algo que el propio Sánchez ha dicho este lunes al explicar que una eventual visita a Ceuta tendrá que ser "trabajada" entre la Casa Real y el Ejecutivo.

De hecho, el presidente ha anunciado que Felipe VI visitará próximamente Ceuta, aunque sin poner fecha: "Creo que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla".

"Es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer cuando se den las condiciones para ello. Esa visita se hará", ha garantizado Sánchez, aunque ha advertido que él no va a revelar las conversaciones que mantiene con el Rey,

La visita de Juan Carlos I y doña Sofía en noviembre de 2007 fue la primera de un monarca español a Ceuta desde la de Alfonso XIII, que había acudido a la ciudad en 1927. Entre ambas visitas transcurrieron 80 años.