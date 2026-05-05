Feijóo busca un estatus en la UE para Ceuta y Melilla como el de regiones ultraperiféricas que les dé más inversión y protección

Los presidentes de Ceuta y Melilla defienden que la garantía de ambas ciudades está en su integración en España y Europa, y piden fortalecer el compromiso europeo.

La propuesta se produce en un contexto de tensión diplomática, con EE.UU. sugiriendo negociar el estatus de Ceuta y Melilla y reforzando su apoyo a Marruecos.

El PP lleva años impulsando esta estrategia, incluida en su programa para las elecciones europeas, y ha presentado iniciativas en el Congreso y la Eurocámara para lograrlo.

Feijóo propone que Ceuta y Melilla obtengan en la UE un estatus similar al de las regiones ultraperiféricas, lo que implicaría más fondos, protección y voz europea.

Alberto Núñez Feijóo ha elegido Ceuta para celebrar el Día de Europa, el próximo 9 de mayo. La decisión no es un gesto simplemente simbólico: el PP lleva años construyendo una estrategia para que esta ciudad autónoma y Melilla obtengan en la UE "un estatus similar al de las regiones ultraperiféricas".

O lo que es lo mismo, más fondos, más protección jurídica y mayor voz en las instituciones europeas.

El anuncio se conoció este lunes, en un momento de máxima tensión geopolítica entre los Estados Unidos de Donald Trump y la España de Pedro Sánchez, con Ceuta y Melilla como plato principal y Marruecos invitado a la mesa de manera intempestiva por Washington.

Este periódico ha informado del temor entre los diplomáticos a que la Administración Trump esté utilizando la soberanía de las dos plazas españolas en el norte de África como método de presión contra el Gobierno de Sánchez.

El proyecto de presupuestos del Departamento de Estado para 2027 incluye un sorpresivo párrafo en el que define Ceuta y Melilla como "ciudades administradas por España" situadas "en territorio marroquí". Y en el que anima a Washington a fomentar "el compromiso diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro estatus" de ambas ciudades.

El informe fue redactado por el congresista republicano Mario Díaz-Balart, mano derecha del secretario de Estado Marco Rubio, y fuentes diplomáticas españolas lo interpretan como "un primer aviso desde el Capitolio".

La apuesta de Feijóo llega, pues, en el momento adecuado, pero no es nueva.

El Partido Popular ya incluyó este compromiso en su programa para las elecciones europeas de junio de 2024. La candidata popular, Dolors Montserrat, se comprometió expresamente a "trabajar para dotar a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla de un estatus equivalente al de las regiones ultraperiféricas como Canarias, adaptado a la realidad de Ceuta y Melilla".

Las regiones ultraperiféricas de la UE —Canarias, Azores, Madeira y los departamentos de ultramar franceses— disfrutan de ventajas concretas: mayor financiación europea, ayudas de Estado reforzadas, flexibilidades fiscales y acceso privilegiado a los fondos de cohesión.

Proposición no de ley

Ceuta y Melilla, fronteras exteriores terrestres de la UE con África, "a pesar de cumplir con todas estas condiciones, para ser destinatarias preferentes de esa política, en la realidad y en la práctica, no lo son".

Así lo explicaba el PP, precisamente, en una Proposición No de Ley que impulsó en 2025, en el Congreso, en cumplimiento de ese mandato de las europeas.

El 28 de octubre pasado, la Comisión Mixta para la Unión Europea aprobó la PNL del Grupo Parlamentario Popular. El texto instaba al Gobierno a "impulsar en el Consejo y ante la Comisión Europea que Ceuta y Melilla sean reconocidas como territorios prioritarios de cohesión, en igualdad de trato con las regiones ultraperiféricas".

La misma proposición insta al Ejecutivo a "remitir a la Comisión Europea una propuesta formal solicitando la equiparación de Ceuta y Melilla a las regiones ultraperiféricas en el marco financiero plurianual 2028-2034", que ya se está negociando, "justificando su condición agravada de extra-peninsularidad y frontera exterior de la Unión".

Y si el Ejecutivo comunitario rechazase esa vía, el texto pide explorar "la creación de una nueva figura adaptada a las realidades de Ceuta y Melilla".

Petición en la Eurocámara

La ofensiva llegó también al Parlamento Europeo. En diciembre de 2025, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara admitió a trámite la petición número 1448/2025, presentada por un ciudadano español.

El documento solicita que Ceuta y Melilla sean reconocidas como regiones ultraperiféricas al amparo del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE o, subsidiariamente, que accedan a "un estatuto específico" fundado en el artículo 174 sobre cohesión territorial.

Los juristas advierten, no obstante, de que incluir Ceuta y Melilla como regiones ultraperiféricas en sentido estricto exigiría reformar el artículo 355 TFUE, que enumera de forma cerrada los territorios con ese estatuto. Y eso requiere unanimidad de los veintisiete Estados miembros y ratificación constitucional en cada uno.

El camino que el PP considera más viable es el de los artículos 174 a 178 TFUE, que regulan la cohesión económica, social y territorial y permiten reconocer desventajas estructurales sin tocar el Derecho primario de la Unión.

"Son España, son Europa"

En ese escenario llega la decisión de Feijóo de plantarse en Ceuta el 9 de mayo. Fuentes cercanas al presidente del PP explicaban este lunes, en conversación con este periódico, la motivación de la elección: "Ceuta y Melilla son España y, por tanto, Europa... y es el día de Europa".

Tratado de Paz y Amistad entre Marruecos y Estados Unidos (1786). Depto. de Estado de EEUU

La elección adquiere una dimensión geopolítica añadida. El mismo documento del Capitolio que cuestiona la soberanía española sobre las dos ciudades consagra a Marruecos como "aliado histórico" de Estados Unidos, invocando el Tratado de Paz y Amistad marroquí-estadounidense de 1786, base de la relación bilateral más larga de la historia de EEUU.

El proyecto de presupuestos del Capitolio ordena, precisamente, destinar "no menos de 20 millones de dólares" a Rabat en financiación de seguridad nacional y otros 20 millones en ayuda militar.

En la lectura de los diplomáticos consultados por este periódico, la ecuación es diáfana: mientras se pone en cuestión la españolidad de Ceuta y Melilla, se refuerza a Marruecos como pilar de la arquitectura de seguridad de Washington en el norte de África. El control del acceso al Mediterráneo —razón histórica del interés de Estados Unidos en las bases de Rota y Morón— se usa como palanca de presión política.

El presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, ha subrayado que la respuesta a ese presunto desafío exterior pasa por Europa.

"Nuestra garantía se encuentra en España y en Europa", explica en declaraciones a este diario. "Por eso, por el bien de todos, debemos apoyar, de manera decidida y enérgica, la profundización en el proyecto común europeo y el fortalecimiento de sus capacidades políticas, diplomáticas y en defensa, además de no generar intranquilidad y desconfianza en nuestra población", ha afirmado.

Su homólogo en Melilla, Juan José Imbroda, también del PP, apuntaba directamente a Sánchez como responsable de la situación. "Ese informe del comité de la Cámara de Representantes no es algo que me sorprenda. Ya lo esperaba", explicaba en una entrevista con TreceTV.

"El señor Sánchez se ha dedicado a meterle el dedo en el ojo a EEUU. Pero yo diría a la Administración Trump que una cosa es el presidente del Gobierno español y sus deslealtades, y otra cosa es España".