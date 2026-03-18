El 'plan Sánchez' por la guerra prevé quitar el impuesto del 5% a la electricidad y que parte del recibo lo paguen las petroleras
Sumar presiona para congelar el precio del alquiler ante la guerra de Irán y Junts amenaza con no aprobar el decreto
El TSJ valenciano no ve delito en el envío tardío del Es-Alert en la dana, lo que protege también a la exconsellera de Emergencias
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Feijóo pide a Sánchez que "copie" las medidas del PP para afrontar la escalada de precios por Irán
Comienza la sesión de control con las tres preguntas al presidente de Gobierno. La primera la formula Feijóo, que toma la palabra.
"Quiero felicitar a sus socios, a Sumar, Podemos e IU por sostener al Gobierno y tragar con todo. Y ahí tienen el resultado: cero escaños en Castilla y León. 10 victorias del PP. ¿Cree los españoles siguen confiando en usted?", pregunta.
Sánchez responde que sí, porque hay un Gobierno que responde ante todas las crisis, sobre todo ahora ante la guerra de Irán. "Estamos en el 'no a la guerra', el diálogo y el multilateralismo", dice el presidente del Gobierno.
"En la dana, en la pandemia, en Ucrania, en la guerra de Trump contra la UE y ahora con Irán vamos a proteger a los ciudadanos y a las pequeñas y grandes empresas. Y eso es lo que haremos este viernes. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Sí a la guerra y no a las ayudas?", pregunta.
Feijóo insiste en hablar de las "10 derrotas" de Sánchez. "Es un perdedor y ha llevado a su partido a perder todas las elecciones".
"Lo que queremos es que nos deje en paz, que no nos robe y que gestione", prosigue el líder del PP, que critica que Sánchez no haya aprobado aún medidas por la guerra en Irán y le exige que "copie" las medidas propuestas por su partido y no las incluya en un decreto ómnibus, porque votarán en contra.
A esto, Sánchez le responde que "no es presidente porque no quiere" y le pide "responsabilidad". "Llevan 18 años equivocándose con Irán y la guerra".
Le reclama que aclare si va a tumbar las medidas que el Gobierno aprobará este viernes.
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Salvador Illa retira los Presupuestos de la Generalitat y ERC se compromete a aprobarlos antes de verano
El Govern de Salvador Illa retirará el proyecto presupuestario que se tenía que votar este viernes en el Parlamento de Cataluña, para ganar tiempo de negociación, mientras ERC se compromete a "negociar para aprobarlos" antes del verano, han anunciado socialistas y republicanos en un comunicado conjunto.
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Críticos de Vox liderados por Iván Espinosa exigen un congreso extraordinario del partido
Exdirigentes de Vox encabezados por el que fura portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, han difundido un manifiesto en contra de la dirección nacional liderada por Santiago Abascal en el que exigen la convocatoria de un congreso extraordinario "con plazos suficientes y reglas claras".
"Es hora de abrir el debate sobre el futuro de Vox", afirman los firmantes del manifiesto, entre los que están el diputado y exsecretario general de la formación Javier Ortega Smith, el exvicepresidente del partido Víctor González Coello de Portugal y el expresidente en Murcia José Ángel Antelo, así como los exdiputados Rubén Manso, Víctor Sánchez del Real, Juan Luis Steegmann, Malena Nevado y Francisco José Contreras.
Entre sus impulsores también está el primer presidente de Vox y concejal en Madrid, Ignacio Ansaldo; la vicealcadesa de Toledo por Vox, Inés Cañizares; la exlíder del partido en Madrid, Rocío Monasterio; la diputada autonómica de Cataluña y expresidenta provincial de Tarragona, Isabel Lázaro Pina; el diputado regional de Cantabria y exportavoz del grupo, Cristóbal Palacio; y quien fue vicepresidente de Movilización Rubén Garrido.
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Sánchez y Zelenski presiden hoy una firma de acuerdos que ratificarán el apoyo a Ucrania
Pedro Sánchez, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reúnen este miércoles en el Palacio de la Moncloa, donde se firmarán una serie de acuerdos con los que España ratificará su apoyo a ese país ante la agresión de Rusia.
La visita de Zelenski será la cuarta a España desde el inicio de la guerra, y, además de reunirse con Sánchez, mantendrá un encuentro con el Rey en el Palacio de la Zarzuela.
Para el Gobierno, es prioritario garantizar la suficiencia energética de Ucrania, especialmente después de que los bombardeos rusos hayan reducido las capacidades eléctricas del país en un 70%.
Se prevé que se cierren varios acuerdos entre empresas de producción de armamento ucranianas y españolas.
Zelenski acudirá el jueves en Bruselas a la reunión del Consejo Europeo, que en su agenda incluye la situación en Ucrania después de que esté bloqueada por Hungría la emisión de la deuda necesaria para financiar un crédito de 90.000 millones de euros con el que se había comprometido a apoyar a Kiev.
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Errejón pide a la Audiencia Provincial de Madrid que expulse a Mouliaá de la causa y la archive
La defensa del exdiputado de Sumar Íñigo Errejón ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que expulse a la actriz Elisa Mouliaá del procedimiento en el que le acusa de agresión sexual, ante el "carácter irrevocable" de su renuncia inicial a seguir en el caso, y que decrete el archivo.
Para la abogada de Errejón, la decisión de Mouliaá el pasado mes de febrero de retirar su acusación en el caso debe conducir "por imperativo legal" al sobreseimiento libre de la causa, aunque luego la actriz se retractase y decidiese permanecer en el procedimiento.
Es algo que la defensa ya argumentó ante el juez que investiga esta causa, Adolfo Carretero, quien sin embargo rechazó archivar el caso y consideró que la actriz debía seguir como acusación porque así lo ratificó ella ante el juzgado cuando se retractó de su decisión inicial.
Ahora, la abogada de Errejón, Eva Gimbernart, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, recurre ese rechazo del juez ante la Audiencia Provincial de Madrid, que además ya tiene encima de la mesa su recurso contra el procesamiento del exdiputado por presunta agresión sexual.
Será este órgano judicial quien determine, de esta forma, el futuro de una causa que nació con una denuncia de la actriz contra el diputado por presunta agresión sexual el 8 de octubre de 2021.
Hace unas semanas, otra mujer, cuya identidad no ha trascendido, presentó una segunda denuncia por este delito que el lunes una jueza archivó al no haber ratificado los hechos la denunciante en el juzgado.
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El Gobierno estudia topar al 2% la actualización de los alquileres en su decreto del viernes
El Gobierno contempla la posibilidad de topar al 2% la actualización anual del precio de los alquileres residenciales firmados antes de la entrada en vigor de la ley de vivienda (26 de mayo de 2023), dentro del decreto ley de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio que tiene previsto aprobar este viernes.
El PSOE ha ofrecido en las últimas horas a Sumar incluir esta medida, ante la presión que está ejerciendo su socio en el seno del Ejecutivo para incorporar en el decreto la prórroga de los contratos de arrendamiento que vencen este año, aseguran a Efe fuentes conocedoras de la negociación.
El tope extraordinario del 2% que proponen los socialistas ya se aprobó en 2022 -vinculado a la guerra de Ucrania- y estuvo vigente, mediante prórrogas, durante 21 meses, hasta finales de 2023.
El Tribunal Supremo, en una sentencia del pasado enero, avaló la constitucionalidad de esta medida, que en Sumar consideran "absolutamente insuficiente".
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Sánchez, a examen por la guerra de Irán y su plan contra la subida de los precios en la sesión de control
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que responder este miércoles en el Pleno del Congreso a preguntas sobre su posición contra la guerra en Oriente Próximo y sobre el plan que prevé aprobar el Consejo de Ministros el próximo viernes para paliar sus efectos económicos.
En concreto, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, aprovechará que le toca interrogar a Sánchez para intentar que el jefe del Ejecutivo le concrete cómo prevé afrontar la crisis geopolítica actual y qué medidas se incluirán en el decreto ley que prepara el Ejecutivo.
De su lado, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, le instará a exponer qué piensa hacer para "convertir en realidad el "no a la guerra" que ha desempolvado para mostrar su oposición a la acción unilateral y ajena a la legalidad internacional de Trump y Netanyahu.
Se trata de la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso tras el inicio de la guerra en Irán y la que no estarán los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, ni de Defensa, Margarita Robles.