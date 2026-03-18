Comienza la sesión de control con las tres preguntas al presidente de Gobierno. La primera la formula Feijóo, que toma la palabra.

"Quiero felicitar a sus socios, a Sumar, Podemos e IU por sostener al Gobierno y tragar con todo. Y ahí tienen el resultado: cero escaños en Castilla y León. 10 victorias del PP. ¿Cree los españoles siguen confiando en usted?", pregunta.

Sánchez responde que sí, porque hay un Gobierno que responde ante todas las crisis, sobre todo ahora ante la guerra de Irán. "Estamos en el 'no a la guerra', el diálogo y el multilateralismo", dice el presidente del Gobierno.

"En la dana, en la pandemia, en Ucrania, en la guerra de Trump contra la UE y ahora con Irán vamos a proteger a los ciudadanos y a las pequeñas y grandes empresas. Y eso es lo que haremos este viernes. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Sí a la guerra y no a las ayudas?", pregunta.

Feijóo insiste en hablar de las "10 derrotas" de Sánchez. "Es un perdedor y ha llevado a su partido a perder todas las elecciones".

"Lo que queremos es que nos deje en paz, que no nos robe y que gestione", prosigue el líder del PP, que critica que Sánchez no haya aprobado aún medidas por la guerra en Irán y le exige que "copie" las medidas propuestas por su partido y no las incluya en un decreto ómnibus, porque votarán en contra.

A esto, Sánchez le responde que "no es presidente porque no quiere" y le pide "responsabilidad". "Llevan 18 años equivocándose con Irán y la guerra".

Le reclama que aclare si va a tumbar las medidas que el Gobierno aprobará este viernes.