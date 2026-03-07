Extranjería cifra en 800 los migrantes llegados a Ceuta tras la regularización de Sánchez: 1.200% más que en 2025

El aumento de llegadas ha saturado los centros de acogida, como el CETI de Ceuta, que ha tenido que trasladar a migrantes a otras comunidades y superar su capacidad operativa.

Policía y oposición atribuyen el incremento a un "efecto llamada" tras la regularización masiva, mientras el Gobierno lo niega y defiende motivos humanitarios.

El repunte migratorio se concentra en entradas por vía terrestre y marítima, especialmente en el entorno del espigón del Tarajal y la frontera con Marruecos.

El número de migrantes que han llegado a Ceuta tras la regularización de Sánchez ha aumentado un 1.200% respecto a febrero de 2025, alcanzando los 820 en ese mes.

Los datos oficiales de la Unidad de Policía Nacional de Extranjerías y Fronteras están constatando el "efecto llamada" derivado de la regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de enero.

Según ha podido conocer este periódico, 820 inmigrantes entraron a España de forma irregular por Ceuta en sólo el mes de febrero de este año.

Teniendo en cuenta las entradas de extranjeros de ese mismo mes en 2025, que apenas superaron la barrera de las 60 personas, la cifra supone aproximadamente un 1.200% más y reabre el debate sobre la gestión migratoria.

El repunte se concentra principalmente en entradas por vía terrestre y marítima en el entorno del espigón del Tarajal y zonas próximas al perímetro fronterizo que separa Ceuta de Marruecos.

En concreto, de las 820 personas que accedieron a España, 340 lo hicieron por vía marítima y 480 por vía terrestre. A esta cifra habría que sumarle las entradas desde otros puntos de la península.

De hecho, Ceuta no es la única ruta por la que acceden los extranjeros. Ahora los argelinos, en mayor medida, y algunos marroquíes están viajando en avión hasta Estambul (Turquía) para desde allí ir a Bulgaria, donde los controles fronterizos no son estrictos, y así iniciar un recorrido por carretera hasta llegar a España.

Una vez aquí, la entrada se produce sobre todo por Irún (País Vasco) y La Junquera (Gerona).

Fuentes policiales consultadas por EL ESPAÑOL señalan que estos datos evidencian un "efecto llamada" y así se lo han trasladado a la cartera dirigida por Fernando Grande Marlaska.

Además, los datos proporcionados por los mandos policiales difieren, en cambio, de los difundidos por el Ministerio del Interior.

Mientras la cartera dirigida por Marlaska asegura que entre el 1 de enero y el 28 de febrero de este año entraron por Ceuta 1.257 personas, fuentes policiales señalan que solo en enero ya habrían accedido unas 1.080 de forma irregular.

Si se suman las entradas registradas en febrero, la cifra total podría acercarse a 1.900 inmigrantes sólo teniendo en cuenta las entradas por esta ciudad autónoma.

Según las cifras facilitadas por el departamento ministerial, el total acumulado desde enero a febrero supone un 700% más que en el mismo periodo del año anterior frente al incremento que calculan los mandos policiales, que se sitúa en un aumento del 900%.

El Gobierno de Pedro Sánchez niega el efecto llamada alegando que la regularización masiva, aprobada por un real decreto extraordinario, solo afecta a aquellos extranjeros que ya residan en España, con datos de 'caída' anual de la inmigración irregular y poniendo el foco en motivos humanitarios como verdaderos factores de atracción.

Sin embargo, tal y como publicó este periódico, fuentes del Partido Popular están alineadas con la posición de los mandos de Extranjería al considerar que la regularización masiva sí ha provocado un "efecto llamada".

La oposición va en contra del real decreto que tramitó el Gobierno por, entre otras cosas, ser contrario al Pacto Europeo de Migración y Asilo de 2024, al que están adheridos todos los Estados miembros, y que establece un "control efectivo" de las fronteras.

El Pacto también recoge que las decisiones nacionales que cada país adopte no puede generar "efectos negativos" que comprometan la integridad del espacio Schengen.

Además, según las mismas fuentes policiales, el real decreto de regularización masiva "no ataja a las mafias, más bien las alientan a que sigan operando".

"Es una medida que, tal y como está diseñada, traslada la idea de que habrá procesos amplios de regularización y que puede incentivar nuevas entradas de inmigrantes en las que no solo se beneficia el extranjero sino también las mafias, que ven la oportunidad de aprovecharse de ellos", sostienen.

Según explican, muchas bandas organizadas venden facturas y recibos a los extranjeros para que estos puedan acreditar que residen en España desde hace, al menos, cinco meses que es exactamente uno de los requisitos que exige el Gobierno para el trámite de la regularización.

Para evitar que el real decreto sea un 'coladero' de delincuentes -pues, solo pide una "declaración responsable" para alegar que se carece de antecedentes penales- el PP ha propuesto una iniciativa para reformar la Ley de Extranjería y el Código Penal.

Así, proponen endurecer los requisitos para obtener el permiso de residencia y que la carencia de antecedentes penales se acredite con una certificación oficial "expedida por las autoridades competentes" del país de origen.

Al aumento de las entradas irregulares, se suma que los centros de recogida están saturados, especialmente, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta.

Hace poco más de una semana, el Centro tuvo que trasladar a un grupo de 106 extranjeros hacia otras comunidades autónomas para descongestionar las instalaciones de acogida.

Por ejemplo, el centro de El Jaral está en una situación que supera su capacidad operativa, con más de 800 usuarios pese a tener 512 plazas.

Al margen de esto, los mandos policiales de Extranjería y Fronteras también advierten de que la medida del Gobierno no sólo afectará a 500.000 personas como dijo la ministra de Inclusión, Elma Saiz, sino que beneficiará a aproximadamente 1.250.000 ciudadanos extranjeros.

En paralelo, estas fuentes sostienen que tanto la Policía desplegada en la frontera de Ceuta como la Guardia Civil, que es la principal responsable del control fronterizo, no dispone de suficientes medios para garantizar la seguridad en la valla de la ciudad autónoma.